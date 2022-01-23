Сноуборд. Чемпионат России в параллельных видах-2022. Что ждать, где смотреть

Во вторник и среду (25-26 января) на горнолыжном курорте Абзаково неподалеку от Магнитогорска пройдет чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах. В этом году соревнования на Южном Урале органично вписываются в план подготовки команды ОКР к Олимпийским играм в Пекине, до которых осталось менее двух недель. Сильнейшие сноубордисты сначала выступят на чемпионате страны, а затем переедут всего на 30 км южнее, чтобы провести тренировочный сбор на трассах в «Банном» (там проходил первый этап Кубка мира сезона 2021/2022). Уже оттуда великолепная восьмерка спортсменов команды ОКР отправится в Китай.

Состав и у мужчин, и у женщин уже определен, и при нынешнем уровне конкуренции за олимпийским бортом осталось немало сильных сноубордистов и сноубордисток. Им есть, что доказывать на трассе Абзаково себе, тренерскому штабу и тем, кто едет в Пекин. В соревнованиях у мужчин состав участников чемпионата страны является одним из сильнейших в мире: трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, двукратный олимпийский чемпион Вик Вайлд, чемпион мира-2015 Андрей Соболев и победитель этапа Кубка мира Игорь Слуев. Пекинскому квартету ОКР будут противостоять победитель и призер этапов Кубка мира Дмитрий Карлагачев (свои лучшие результаты он показывает в неолимпийском виде — параллельном слаломе), двукратный чемпион мира среди юниоров в параллельном гигантском слаломе (входит в программу Игр) Дмитрий Сарсембаев, призер этапа Кубка мира Степан Наумов, а также чемпионы мира среди юниоров-2021 Ярослав Степанко и Всеволод Мартынов. Последний сумел в главном финале гиганта опередить Логинова на открытии сезона, проходившем как раз в Абзаково 25-26 ноября (третьим тогда финишировал Соболев).

У женщин в Пекин на Олимпиаду едет вся первая четверка соревнований в параллельном гигантском слаломе в Абзаково: чемпионка мира София Надыршина (в календарном 2022 году в тройку сильнейших она еще не попадала), серебряная медалистка чемпионата мира-2019 в гиганте Наталья Соболева (в январе она дважды была в тройке сильнейших на этапе Кубка мира в Австрии, правда в неолимпийских видах), Полина Смоленцова (очень стабильна в сезоне — только однажды не прошла квалификацию в гиганте) и двукратная победительница этапов Кубка мира Милена Быкова (чемпионкой страны не была ни разу, но имеет в активе серебряную медаль открытого чемпионата Италии).

Составят конкуренцию лидерам команды Анастасия Курочкина (в этом сезоне на первом этапе Кубка мира она была третьей в параллельном слаломе), а также две суперталантливые юниорки — победительницы этапа Кубка Европы: 17-летняя Дарина Клинк, а также 16-летняя Ольга Найдякина (на открытии сезона в Абзаково в итоговом протоколе параллельного слалома она расположилась на второй позиции — между Соболевой и Надыршиной).

Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах-2022. Абзаково (Башкортостан). Расписание

25 января, вторник

Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Женщины

26 января, среда

Параллельный слалом. Мужчины. Женщины

Результаты соревнований смотрите здесь

Календарь Кубка мира по сноуборду смотрите здесь

Все, что надо знать о Кубке мира по сноуборду-2021/22 смотрите здесь

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