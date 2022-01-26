Сноуборд. Чемпионат России в параллельных видах-2022. Две победы Надыршиной накануне Пекина

Одна из сильнейших сноубордисток мира в параллельных дисциплинах София Надыршина отправляется на Олимпийские игры в Пекине в отличном настроении: на чемпионате России, который проходил на горнолыжном курорте Абзаково 25-26 января, в активе спортсменки победы и в гиганте, и в слаломе. Составить реальную конкуренцию лидеру женской команды ОКР на трассах Южного Урала смогла только главная сенсация первого соревновательного дня — Адэлия Касимова.

Не выступавшая за пределами страны 17-летняя сноубордистка (чемпионка мира Надыршина старше всего на год) проходила квалификационный раунд гигантского слалома (олимпийский вид) в первой группе и по синей трассе показала шестое время (36.88 секунды) потока, но этого хватило, чтобы попасть в заезды на выбывание. Четверку, отобравшуюся в Пекин, на предварительной стадии разбавила только еще одна талантливая 17-летняя юниорка — победительница этапа Кубка Европы Дарина Клинк (опередила Полину Смоленцову). Надыршина даже в квалификации выступала на уровне на пару ступеней выше всех — она показала на трассе абсолютно лучшее время и единственная преодолела барьер за 35 секунд.

Первой из числа лидеров предварительного раунда отправилась смотреть за соревнованиями со стороны Клинк — она выбыла на стадии 1/8 финала. В следующем раунде прекратили борьбу за победу Смоленцова, Наталья Соболева и Милена Быкова (все три спортсменки едут в составе команды ОКР в Пекин). В четверке сильнейших Касимова казалась абсолютным аутсайдером: помимо нее до полуфиналов добрались только сборницы с опытом выступления и призовых мест на Кубке мира. Однако юную спортсменку титулы соперниц не смутили — она квалифицировалась в главный заезд дня и там до последнего боролась с Надыршиной. Опыт и мастерство чемпионки мира и главной претендентки на олимпийское золото сыграли решающую роль в исходе финала, но такого тотального преимущества как в квалификации (а там София проехала на две секунды быстрее Адэлии) в очной борьбе на трассе не было. В малом финале гиганта сильнейшей была Анастасия Курочкина — форму в олимпийском виде она набрала слишком поздно, и на Игры в Пекин не поедет, однако назвать ее сезон неудачным трудно — в активе спортсменки подиум этапа Кубка мира в слаломе и призовое место одного из самых конкурентных национальных чемпионатов в мире в параллельных дисциплинах. Днем позже Курочкина могла сделать бронзовый дубль, но в заезде за третье место в параллельном слаломе уступила еще одной восходящей звезде российского сноуборда — 16-летней Ольге Найдякиной. В главном финале Надыршина не оставила шансов Соболевой.

У мужчин соревнования в олимпийском виде — параллельном гигантском слаломе получились обескураживающими для сборников: двукратный олимпийский чемпион Вик Вайлд был дисквалифицирован, а чемпион мира-2015 Андрей Соболев допустил ошибку, не позволившую ему преодолеть квалификационный раунд. Трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов на трассе в Абзаково выбыл на стадии 1/8 финала, а лучший результат из четверки сноубордистов пекинской команды ОКР показал наименее титулованный и наиболее мотивированный Игорь Слуев. Победитель этапа Кубка мира прошлого сезона наглядно продемонстрировал всем, почему его место в олимпийском составе не должно подвергаться сомнениям. Да, победители первенства мира разных лет Всеволод Мартынов и Дмитрий Сарсембаев закончили день на пьедестале, но золото — у Слуева.

Во второй день состязаний в Абзаково (в неолимпийском виде — параллельном слаломе) приспособился к трассе Логинов — до финала он показывал привычный высочайший уровень. Единственный, кто смог опередить одного из лидеров мирового сноуборда — победитель и призер этапов Кубка мира Дмитрий Карлагачев. Сарсембаев вновь квалифицировался в малый финал, но на этот раз остался четвертым.

Олимпийская восьмерка (Надыршина, Быкова, Соболева, Смоленцова, Логинов, Вайлд, Соболев, Слуев) остается на Южном Урале, чтобы провести тренировочный сбор на трассах в «Банном» (на 30 км южнее Абзаково). Уже оттуда команда ОКР отправится на Игры в Пекин.

Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах-2022. Абзаково (Башкортостан) 25-26 января. Результаты

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