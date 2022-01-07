Сноуборд. Трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов: «Для друзей я всегда Димасик»

В 18 лет сноубордист Дмитрий Логинов принимал участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Четыре года спустя к Играм в Пекине он подходит с тремя титулами чемпиона мира в параллельных дисциплинах и в статусе одного из главных претендентов на золотую медаль. В интервью Olympics Дмитрий рассказал об опыте, приобретенном за эти годы, о любимой трассе и погоде, важности подготовки доски к соревнованиям, а также о том, ощущает ли себя звездой.

Olympics: С каким настроением начинаешь новый год? Чувствуется ли, что Пекин все ближе и ближе?

Дмитрий Логинов: Да с отличным. Пока что не думаю про Олимпиаду, нет никаких мыслей. Другие старты в приоритете — работаем. У нас еще идет отбор в Пекин, и нет такого, что кто-то уже точно поедет на Олимпиаду. Нет такого, что можешь к соревнованиям на расслабоне подходить. Понятно, что еще многое впереди и надо готовиться.

Olympics: Отличаются ли ощущения в олимпийских сезонах 2017/2018 и 2021/2022? Помнишь ли свои первые Игры?

ДЛ: Мне кажется, что эмоции и впечатления по большей части такие же. Конечно, все говорят, что я тогда был совсем молодой, неопытный спортсмен. Но я также подходил к соревнованиям — не парился, не было какого-то перегорания. Стартовал с настроем боевым, все спокойненько. Была ошибка — такое случается, но далеко не всегда из-за нервов.

Olympics: Что тебе дали многочисленные победы и титулы, выигранные с тех пор?

ДЛ: Сейчас я более опытный спортсмен. С победами все не так просто: когда идет сезон и ты выигрываешь, каждая победа тебя двигает вперед в плане уверенности. Но когда сезон заканчивается, и после лета начинается новый — немного пропадает это ощущение. Нужно каждый год заново что-то завоевывать, чтобы вернуть правильный настрой. В сезоне ты поднимаешься, поднимаешься, а потом спад все равно идет, и победные ощущения необходимо восстанавливать.

Такого нет, что ты выигрываешь и все — пожизненная уверенность или даже самоуверенность. У меня это не так работает.

Olympics: Бывает ли у тебя такое, что ты выходишь на старт с ощущением неуязвимости?

ДЛ: Конечно, если ты в это веришь. Выходишь и чувствуешь, что сегодня день такой. И еще и все получается, тогда — да. Бывают и такие дни, когда ты сильно настроен и готов, но, допустим, в квалификации не получилось так, как планировал. Был такой отчаянный: «бах!» — и все уходит.

С этим я еще не разобрался до конца. Каждый старт ты чувствуешь, ждешь хороших результатов и побед, но получается не всегда, как ты хочешь.

Olympics: Ощущаешь, что соперники стали относиться к тебе по-другому после того, как ты стал одним из главных фаворитов на соревнованиях?

ДЛ: Поначалу, думаю, меня не считали сильным соперником и не было настроя на серьезную борьбу, но сейчас все по-другому — уже есть какое-то напряжение. Сам помню, когда был молодой — хотелось выиграть у сильнейших сноубордистов и настрой был боевой.

Olympics: Смотришь ли ты на соперников по ходу заезда? Или больше фокусируешься на себе?

ДЛ: У меня стойка, когда правая нога впереди. И когда ты едешь по красной трассе и справа у тебя соперник, ты его почти не видишь. Только если он не сильно впереди, конечно. А вот если едешь по синей трассе — соперник слева, и ты его отчетливо видишь. И начинается какая-то легкая паника, но за годы своей карьеры я привык к тому, что кто-то рядом, и это напряжение — очень важное. Оно должно у тебя сохраниться, главное — не перегореть. Ехать с мыслью «я знаю, что я быстрый и не натворю глупостей».

Olympics: Какой ты на соревнованиях: азартный или расчетливый?

ДЛ: Зависит от условий: бывает, что ты пытаешься себя остановить. А бывает, что понимаешь — надо рисковать: все или ничего! Когда прошел квалификацию с шестнадцатого места (последнее зачетное — прим. Olympics) — осознаешь: сейчас или вылетаешь. А когда ты первый в квалификации, вроде на расслабоне, но надо быть аккуратнее и понимать: против тебя шестнадцатый, которому терять нечего. То есть рисковать надо всегда: тем более, сейчас сингл-формат (один заезд вместо двух — прим. Olympics), стало тяжелее.

Olympics: Что важнее для успеха: идеальная физическая форма или настрой?

ДЛ: Думаю, что каждый спортсмен может выработать для себя индивидуальную физическую форму и свой настрой.

Без сочетания этих качеств трудно добиться успеха.

Olympics: Как оставаться успешным сноубордистом в солидном возрасте, и есть ли у тебя пример, кому это удается?

ДЛ: У нас не так много спортсменов возрастных: такие как Бенжамин Карл (австрийский сноубордист, двукратный призер Олимпийских игр — прим. Olympics) и Роланд Фишналлер (итальянский сноубордист, призер пяти чемпионатов мира и участник трех Олимпийских игр — прим. Olympics) — легенды сноубординга и они до сих пор выступают на высоком уровне и всегда в топе. Это очень круто. В России пока что не было сноубордистов старше 30, остающихся в элите. Только Андрей Соболев (чемпион мира в параллельном гигантском слаломе-2015 и победитель общего зачета Кубка мира — прим. Olympics). И то, ему еще далеко до 40. А сорок — это почти как мой отец. Большое уважение испытываю к таким людям, я пока что не представляю, как делать также. Настолько любить сноуборд и кайфовать от этого.

Роланд Фишналлер (серебро) и Дмитрий Логинов (золото) — призеры чемпионата мира в параллельном слаломе-2019. На момент соревнований итальянец (38 лет) в два раза старше российского сноубордиста Фото © 2019 Getty Images

Olympics: Ты упомянул, что в команде до сих пор Андрей Соболев, есть ты, и молодое поколение конкурентоспособное в России. Насколько это помогает прогрессировать?

ДЛ: Когда я попадал в команду, там из сильных были только Вик Вайлд (двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 — прим. Olympics) и Соболев. Мы были молодыми возмутителями спокойствия — ворвались, и сразу пошли результаты. Сейчас сборная стала намного сильнее: как раз очень много ребят моего года рождения и младше, которые уже выступают в финалах. Команда однозначно подросла.

Olympics: Вид спорта все же индивидуальный, не влияет ли конкуренция на личные отношения? Те, кто старше и опытнее, помогают и подсказывают или больше соперничества?

ДЛ: Всегда были отличные отношения в команде: все помогают и поддерживают — мы же все равно за одну страну выступаем. Нет победы у меня — есть у кого-то другого, но это все — сборная России. И у нас есть общий зачет командный, который мы в прошлом сезоне выиграли: не только благодаря мне, все здорово выступали.

Olympics: Сборная — это же не только спортсмены и тренеры, насколько важна экипировка высокого уровня, доска топовая?

ДЛ: Одежда — не очень верю, что дает какое-то преимущество. В прошлом году нам выдали гоночные костюмы слишком обтягивающие. Как горнолыжные, ради аэродинамики. На олимпийской трассе — там положняк, можно, наверное, и выиграть благодаря этому несколько сотых. Но я в таком не привык ездить, мне некомфортно, и это будет больше давить и мешать, чем эти две сотых.

Сноуборд — однозначно важен. Мы выбираем доску, вкатываем ее — это очень тяжелая работа во время межсезонья.

Olympics: Есть ли особый подход к подбору сноуборда для трехкратного чемпиона мира?

ДЛ: Прямо индивидуального подхода нет. У нас есть пять видов досок и можно выбирать под себя: жестче, мягче, так едет, иначе едет. Выбираешь, что тебе по душе. Но, чтобы прямо под тебя сделали, если что-то не нравится — так это надо весь завод останавливать, станки переделывать и под тебя настраивать (смеется). Наш производитель Sigi Grabner каждый год пытается улучшить доски, бывает, что и не попадают. Тогда нам нужна модель прошлого года — фирма идет навстречу и помогает достать. Но не всегда абсолютно все, что нужно нам, делает производитель.

Olympics: Какой вклад правильной доски и ее подготовки в итоговый результат?

ДЛ: Бывает разный снег, разные условия. Где-то ямки или кочки, их доска может не всегда обрабатывать. Бывает, как по маслу идет. Очень много факторов — от спортсмена в нашем виде спорта зависит 30% результата.

У нас есть сервисмены: подготавливают сноуборд под разную структуру, температуру снега, погоду: солнечную, пасмурную. Когда перемороженный снег — все едет. А если пологий склон и мягко — тут соревнования мазей.

Olympics: Есть ли у тебя любимые трассы и любимые условия в плане снега и погоды?

ДЛ: Нас учили под любые условия подстраиваться, мы же профессионалы, в первую очередь. Как в Америке на чемпионате мира была тяжелая погода — я справился. Но вообще, я люблю, когда солнышко светит — на душе хорошо. Люблю больше всего Банное.

Olympics: Уже знаешь, какая будет трасса в Пекине, какие условия?

ДЛ: У нас есть фотографии склона, два года назад выступали в Китае на Кубке мира. Кардинально ничего там за это время не изменится. Из крутого склона положняк не сделают.

Olympics: У горнолыжников для тренировок есть компьютерные симуляторы. Есть ли что-то подобное в сноуборде, чтобы прикататься к определенной трассе или смоделировать специфические условия?

ДЛ: Нет, у нас таких возможностей нет. Был одно время горнолыжный симулятор, мы на него сноуборд прицепили — и влево-вправо катались. Движения вроде те же самые, но как-то не пошло. Это было лет пять назад, причем не в сборной России, а в сборной края. Да, интересный опыт, но в самом движении немного другие мышцы работают. Эффект тот же самый, как когда просто летом доску надеваешь и наклончики делаешь, чтобы тело вспомнило.

Olympics: Как еще поддерживать чувство доски летом, в межсезонье?

ДЛ: Летом укрепляем мышцы кора, со своим весом развиваем стабилизаторы. Также работаем со штангой, но там другие мышцы работают все же. Вообще, стараемся уже с сентября начать снежную подготовку, и постепенно, за два месяца все рефлексы возвращаются и входишь в форму.

Olympics: Бывает ли у тебя усталость от сноуборда?

ДЛ: Конечно, после сезона есть усталость, но это не от сноуборда, а больше от стартов и постоянного соревновательного напряжения в сезоне. Хочется погонять в свое удовольствие, взять мягкий борд и покатать фрирайд. Это бывает после каждого сезона. Быстро начинаешь скучать по соревнованиям. Сноуборд — это моя жизнь и по совместительству — работа. От него никогда не устаю! (улыбается).

Olympics: Когда пришло ощущение, что сноуборд — это профессия и это для тебя важно?

ДЛ: Когда пошли первые результаты, еще на детских соревнованиях. Я ощутил вкус победы и это затягивает! Потом все получалось, меня взяли в сборную команду — и все, это твоя жизнь.

Olympics: Кто твои главные болельщики?

ДЛ: Моя семья, все мои близкие, родственники, друзья и команда.

Olympics: Какие у тебя отношения с самым первым тренером?

ДЛ: Отличные. Когда я прилетаю домой в Дивногорск, мы с ним обязательно работаем над моей ездой.

Olympics: Можно ли сказать, что Сибирь — твое место силы? Ты живешь в Дивногорске, после сезона ездишь кататься в Шерегеш...Чувствуешь ли связь с Сибирью?

ДЛ: Особенную — нет, просто это мой дом, я здесь родился, мне здесь хорошо, я никуда не собираюсь. Прикольно, когда ты приезжаешь из Европы, а здесь минус тридцать. Как здесь кататься? Закаляет!

Olympics: Сколько времени в году удается провести дома?

ДЛ: За зиму максимум три недели я дома. В апреле и мае у нас есть отдых: тогда могу побыть с родными и близкими. Бывает, что приезжаешь домой дня на три-четыре: чтобы зарядиться эмоциями этого очень мало — не хватает. Скучаю, бывает. В этом году наконец-то получилось провести Новый год с семьей!

Olympics: Есть ли у тебя друзья не из мира спорта?

ДЛ: Когда уже попал в сборную Россию, их стало меньше, но, конечно, они есть и они меня поддерживают. Для них я всегда Димасик, а не какой-то чемпион мира. Сразу сбивают звезду, конечно.

Olympics: Ты считаешь себя звездой?

ДЛ: Нет, считаю, что нужно идти от соревнований к соревнованиям. Каждый сезон нужно себе доказывать, кто ты есть. Не жить прошлыми победами!