Сноуборд. Календарь Кубка мира-2021/22

Олимпийский сезон-2021/22 по сноуборду продлится с конца октября по конец марта. В Кубке мира будет значительное количество стартов в борд-кроссе, хафпайпе, слоупстайле и биг-эйре, но все же чаще всего будут соревноваться представители параллельного слалома и слалома-гиганта, где позиции россиян во главе с Дмитрием Логиновым и Софией Надыршиной очень сильны. Отметим также наличие в расписании Кубка мира сразу трех этапов в России – в Красноярске, в Банном и в Москве. Olympics представляет расписание Кубка мира по сноуборду в олимпийском сезоне.

Календарь Кубка мира по сноуборду в сезоне-2021/2022

Борд-кросс

26 – 28 ноября. Сикрет Гарден, Китай. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

9 – 11 декабря. Монтафон, Австрия. Командные соревнования. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

17 – 18 декабря. Червиния, Италия. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

7 – 9 января. Красноярск, Россия. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

21 – 22 января. Кьиза ин Валмаленко, Италия. Мужчины. Женщины

28 – 29 января. Кортина д’Ампеццо, Италия. Мужчины. Женщины

25 – 27 февраля. Монт Сэйнт Энн, Канада. Мужчины. Женщины

10 – 12 марта. Рейтиралм, Австрия. Мужчины. Женщины

20 марта. Вейзона, Швейцария. Мужчины. Женщины

Параллельные дисциплины

11 – 12 декабря. Банное, Россия. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Параллельный слалом. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Параллельный слалом

16 декабря. Карецца, Италия. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Параллельный гигантский слалом

18 декабря. Кортина д’Ампеццо, Италия. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Параллельный гигантский слалом

8 января. Скуоль, Швейцария. Мужчины. Параллельный слалом. Женщины. Параллельный слалом

11 - 12 января. Бад Гаштайн, Австрия. Мужчины. Параллельный слалом. Женщины. Параллельный слалом. Командные соревнования. Параллельный слалом

14 - 15 января. Симонхохе, Австрия. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Командные соревнования. Параллельный гигантский слалом

28 февраля. Москва. Россия. Мужчины. Параллельный слалом. Женщины. Параллельный слалом

5 марта. Рогла, Словения. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Параллельный гигантский слалом

12 - 13 марта. Пьянкавалло, Италия. Мужчины. Параллельный слалом. Женщины. Параллельный слалом. Командные соревнования. Параллельный слалом

19 - 20 марта. Берхтесгаден, Германия. Мужчины. Параллельный слалом. Женщины. Параллельный слалом. Командные соревнования. Параллельный слалом

Хафпайп

9 – 11 декабря. Копер Маунтайн, США. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

7 – 8 января. Маммот Маунтайн, США. Мужчины. Женщины

13 – 15 января. Лаакс, Швейцария. Мужчины. Женщины

Слоупстайл

30 декабря – 1 января. Калгари, Канада. Мужчины. Женщины

6 – 8 января. Маммот Маунтайн, США. Мужчины. Женщины

13 – 15 января. Лаакс, Швейцария. Мужчины. Женщины

4 – 6 марта. Бакуриани, Грузия. Мужчины. Женщины

18 – 19 марта. Шпиндлеров Млын, Чехия. Мужчины. Женщины

25 – 27 марта. Сильваплана, Швейцария. Мужчины. Женщины

Биг-эйр

23 октября. Шур, Швейцария. Мужчины. Женщины

2 – 4 декабря. Стимбот. Мужчины. 2 старта. Женщины. 2 старта

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