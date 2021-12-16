Кубок мира по сноуборду-2021/22: Логинов и Ледецка – вторые в Карецце

Второй этап Кубка мира-2021/22 по параллельным видам сноуборда в Карецце принес Дмитрию Логинову первое призовое место в олимпийском сезоне. Россиянин стал вторым в параллельном гигантском слаломе у мужчин. А у женщин серебро завоевала знаменитая Эстер Ледецка – олимпийская чемпионка Пхенчхана и в сноуборде и горных лыжах. Примечательно, что этот старт для Эстер стал первым почти за два года в сноуборде.

Логинов на стартовом этапе в «Банном» несколькими днями ранее совершил ошибки, не позволившие ему попасть в полуфинал. В параллельном гигантском слаломе он завершил выступление в 1/8 финала, в параллельном слаломе – в четвертьфинале. Но в Карецце он уже выглядел куда более собранным. Правда, ему пришлось отдуваться за всю сборную России, ведь партнеры по команде остались за бортом финальных соревнований – Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев и Ярослав Степанко заняли в квалификации места с 17 по 19-е. Игорь Слуев, Вик Вайлд и Андрей Соболев выступили еще хуже, так что в целом для мужской сборной это в какой-то степени провал. Но Логинов доказал, что и в одиночку способен на многое.

В 1/8 финала Дмитрий, занявший в квалификации шестое место, опередил на одну десятую Тима Мастнака, затем прошел Маурицио Бормолини на ошибке итальянца, а в полуфинале на семь сотых обошел Мирко Феличетти. Правда, в финале на не самой удобной синей трассе россиянин сразу перешел грань разумного риска, ошибся, бросился в погоню и ошибся еще раз, сойдя с трассы. Так что Штефан Баумайстер стал чемпионом практически без особого труда. Но Логинов все равно обнадежил, заодно ворвавшись в топ-3 общего зачета.

К сожалению, у женщин лидер сборной России София Надыршина после блестящей победы в первом старте в «Банном», второй раз подряд не прошла квалификацию. На сей раз 18-летняя сноубордистка показала только 20-й результат, Милена Быкова и Наталия Соболева выбыли в 1/8 финала, а лучшей в сборной стала 17-летняя Дарина Клинк, добравшаяся до четвертьфинала.

Но самой яркой звездой этапа стала, безусловно, Ледецка. Эстер в последнее время сконцентрировалась на горных лыжах, а в Кубке мира по сноуборду выступала в последний раз в феврале 2020 года, выиграв этап в Кортине д’Ампеццо. На сей раз Ледецка показала лучшее время в квалификации, после чего дошла до финала, но там допустила серьезную ошибку, уступив Даниэле Ульбинг. Тем не менее, чешская спортсменка доказала, что по-прежнему чрезвычайно хороша в сноуборде и вполне может попробовать повторить свой подвиг Пхенчхана.

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