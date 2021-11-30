Кубок мира по сноуборду-2021/22: расписание, результаты, где смотреть

Кубок мира по сноуборду в олимпийском сезоне-2021/22 проходит с 23 октября по 27 марта в целом ряде дисциплин. Но если в хафпайпе, слоупстайле, биг-эйре и борд-кроссе россияне не так сильны, то в параллельных дисциплинах Дмитрий Логинов, София Надыршина и другие сноубордисты сборной России входят в число главных фаворитов. А как раз в параллельном слаломе и параллельном гиганте запланировано наибольшее количество этапов – 10.

Отметим, что сразу три сноубордических этапа запланированы в России. 11 – 12 декабря сезон в параллельных дисциплинах откроется в Банном, 28 февраля параллельный слалом состоится в Москве, а между этими событиями 7 – 9 января в Красноярске должны выступить сильнейшие мастера борд-кросса.

В минувшем сезоне никто из россиян, за исключением слаломистов, не вошел в топ-10 общего зачета в своих дисциплинах, пусть Кристина Пауль, Владислав Хадарин и Варвара Романова эпизодически показывали неплохие результаты. Зато в параллельных дисциплинах сборная России, напротив, смотрелась превосходно. Логинов и Надыршина выиграли по два этапа, Игорь Слуев и Дмитрий Карлагачев – по одному. Кроме того, Логинов стал чемпионом мира-2021 в параллельном гигантском слаломе, а Надыршина – в параллельном слаломе. В общем зачете Кубка мира параллельных дисциплин они также пробились в топ-3. Логинов занял третье место вслед за Аароном Марчем и Андреасом Проммеггером, а Надыршина стала второй после Марии Терезии Хофмайстер.

Дмитрий Логинов не без оснований рассчитывает на победы в олимпийском сезоне Фото © 2021 Getty Images

Напомним, параллельный слалом на Играх-2022 года в Пекине не представлен, так что у многочисленных российских претендентов на награды на предстоящей в феврале Олимпиаде будет шанс только в параллельном гигантском слаломе. Но, что касается Кубка мира, то там у этих двух дисциплин примерный паритет.

Календарь Кубка мира смотрите здесь

Результаты этапов Кубка мира по мере их завершения смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по сноуборду смотрите здесь (меняя дисциплины)

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