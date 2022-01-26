Сноубордистка София Надыршина: «Думать о поездке на Олимпиаду стала только после победы на чемпионате мира»

София Надыршина и ее тренер Ольга Желтова – первопроходцы в сноуборде на Сахалине. Бывшая горнолыжница стала первым человеком в регионе, который начал готовить сноубордистов, и маленькая Соня пошла за своим тренером. Как оказалось, не зря. В прошлом году София Надыршина стала первым в истории Сахалина заслуженным мастером спорта, а Ольге Желтовой присудили звание заслуженного тренера России.

Надыршина ворвалась в элиту мирового сноуборда будучи школьницей. Она дебютировала в Кубке мира в 2019 году и уже на третьем этапе поднялась на подиум – заняла второе место в параллельном гигантском слаломе. А в прошлом сезоне сноубордистка с Сахалина уже закрепилась в элите, выиграв два золота и два серебра на этапах Кубка мира и завоевав две медали чемпионата мира – золото в параллельном слаломе и серебро в параллельном гигантском слаломе. После этого ее стали называть одной из главных надежд сборной ОКР на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где Надыршина поборется за победу в параллельном гигантском слаломе (параллельный слалом сейчас не входит в олимпийскую программу).

В текущем сезоне 18-летняя россиянка на этапах Кубка мира выиграла золото, серебро и бронзу. После этапа в Австрии, где спортсменка заняла третье место, она отправилась в Башкирию на чемпионат России, который выиграла. В перерывах между тренировками и соревнованиями София рассказала Olympics.com об окончании школы, олимпийском сезоне и настрое на Игры-2022 в Пекине.

Olympics.com: Как оцениваете сезон, свою форму и тот факт, что вы выступаете в желтой майке лидера Кубка мира?

София Надыршина: Все хорошо, форма хорошая. Первый этап Кубка мира прошел очень хорошо, где было первое место, потом было второе, третье места, была в топе, в желтой майке. Поэтому, получается хорошая. Конечно, быть лидером и стартовать в желтой майке всегда приятно, это придает уверенности, но, а так – желтая и желтая, я на этом не зацикливаюсь.

ОС: У вас первый олимпийский сезон в карьере. Насколько он отличается по подготовке и по настрою?

СН: Конечно, для меня Олимпиада – это самое высшее соревнование, каждый спортсмен хочет там побывать и выиграть Олимпиаду, но нельзя зацикливаться только на ней.

ОС: Для болельщиков, которые не разбираются, можете пояснить в чем принципиальная разница между параллельным гигантским слаломом и параллельным слаломом? И если у спортсмена получается в одном виде, то значит ли, что он может выступать так же хорошо в другом?

СН: Параллельный слалом гигант – это длинная дисциплина, на более длинной доске, 180 сантиметров у меня. Слалом – это более короткие движения, а гигант – длинные, быстрые. Для спортсмена есть разница, а для зрителя со стороны одинаково едут по трассе. Некоторым спортсменам больше нравится одна из дисциплин, они ее больше тренируют, но среди девочек у нас в Кубке мира нет такого, что кто-то очень плохо едет в одной дисциплине и очень хорошо в другой. Да, бывает, что кто-то в этой дисциплине более успешен, но опять же, может все так перевернуться в один день, что на следующий день человек поедет гигант очень быстро и его вообще не догнать. У нас такой вид спорта, что все может поменяться за очень короткое время.

ОС: В прошлом году вы еще учились в школе. Каково это быть профессиональным спортсменом в таком возрасте? Возникали ситуации, что хочется пойти куда-то погулять, а у вас тренировки, режим?

СН: У меня не было интереса куда-то пойти гулять, потому что у меня была цель – чемпионат мира. И в принципе совмещать тоже было легко, тут надо выбирать – учеба или спорт. Понятно, что я выбрала спорт, а когда прилетала, то что-то по возможности закрывала, готовилась к экзаменам, но у меня не было зацикленности на учебе. В прошлом году чемпионат России проходил на Сахалине, я после него осталась дома, сидела готовилась с репетиторами к экзаменам, все сдала, поступила в спортивный вуз.

ОС: А какое событие года было ярче – окончание школы или победа на чемпионате мира?

СН: Конечно, победа на чемпионате мира. Для меня это большая заслуга, чем окончание школы. Потому что не скажу, что я много времени проводила в школе.

ОС: Как у вас прошел выпускной?

СН: Хорошо провели его. С одноклассниками я никогда не была близка, но в тот день как-то все сплотились, очень хорошо провели время и потом это все очень долго обсуждалось. Думаю, что и в дальнейшем все будут это вспоминать.

ОС: Ваши друзья – это в основном спортсмены?

СН: Конечно, большая часть – это сокомандники. Потому что, грубо говоря, 80 процентов своего времени я провожу на сборах. Но также есть друзья, не связанные со спортом, с которыми я могу общаться через соцсети, но, конечно, большая часть – это спортсмены.

ОС: Раньше для России любые медали в сноуборде уже было хорошо, а сейчас вы и Дмитрий Логинов приучили, что можно ждать и побед. Это у нас сноуборд так развился в стране или дело в успехах отдельных спортсменов?

СН: Наверное, и то и другое. Потому что и Дима многое делает для своих побед, и я многое делаю для своих побед. Мы отдались этому виду спорта и, грубо говоря, больше ничего не делаем. Я очень погружена в тренировки, сборы… Кроме спорта я сейчас ничем не хочу заниматься. Что касается развития в стране, то в последние годы сноуборд стал более популярным, он на слуху. Взять Сахалин, сейчас многие интересуются сноубордом, когда на гору приходишь, то видишь много сноубордистов. И думаю, что сноуборд будет еще более популярным, потому что это интересно, зрелищно и красиво.

ОС: Что вам нравится помимо сноуборда? Есть увлечения, хобби? Видела, что вы виндсерфинг пробовали.

СН: Да, конечно, если захотеть, то можно параллельно заниматься еще чем-то. Виндсерфинг больше для общего развития был, чтобы разнообразить тренировки, это тоже достаточно тяжело, поэтому было полезно и мне понравилось что-то новое попробовать.

ОС: А что было из последнего в качестве досуга, что вам понравилось?

СН: В последнее время, наверное, ничего… Потому что карантинные меры, мы стараемся ограничивать себя перед Олимпиадой. Потому что могут закрыть на карантин и никого не будет волновать, что у тебя Олимпиада.

ОС: У вас очень красивые фотографии Сахалина в Instagram. Каково это родиться в одном из самых удаленных уголков страны, но в одном из самых красивых? Что вы любите в Сахалине?

СН: Мне вообще нравится жить на Сахалине, я пока не планирую никуда переезжать. У нас очень сильно развивается город, сейчас многие путешествуют на Сахалин и Курилы – это популярные туристические направления в России. У нас очень красиво, у нас природа, у нас остров. Живем мы на восемь часов раньше всех. Опять же, у нас гора в центре города, мне с любой точки доехать за десять минут и тренироваться сколько хочу.

ОС: Помните ли вы, когда у вас впервые появились олимпийские мечты?

СН: Я не могу сказать, что мечтала об этом с самого детства. Мне кажется, что у меня эта мысль появилась после чемпионата мира, когда я выиграла золотую медаль. Тогда я уже начала думать, что Олимпиада – это круто, туда можно поехать не просто так, а побороться. До этого я знала, что есть Олимпиада, туда ездят. Да, я хотела, но у меня не было такого, чтобы прямо Олимпиада… А тут я выиграла, поняла, что могу побороться, составить конкуренцию и тогда поняла, что можно поехать (улыбается).