Кубок мира по сноуборду-2021/22: Надыршина расколдовала «Банное»

В прошлом сезоне россиянка София Надыршина ворвалась в элиту параллельных дисциплин сноуборда, став чемпионкой мира и призером общего зачета Кубка мира. Однако на домашнем этапе на южноуральском курорте «Банное» Софию тогда ждала неудачу – в оба дня она осталась за чертой тройки призеров. Однако уже на стартовом этапе Кубка мира-2021/22 18-летняя сноубордистка исправилась – в блестящем стиле выиграла в «Банном» параллельный гигантский слалом, обойдя в финале свою главную конкурентку. Также призером стал и Андрей Соболев, ставший третьим у мужчин.

Надыршина впечатлила уже в квалификации, показав первое суммарное время на двух трассах, почти на секунду опередив немой Каролин Лангерхост и обладательницу Кубка мира прошлого сезона Марии Терезии Хофмайстер. Также в 1/8 финала вышли еще трое россиянок – Милена Быкова (7-я), Наталия Соболева (11) и Полина Смоленцева (13), но до четвертьфинала добралась только Надыршина. Впрочем, София блестяще доказала, что в «Банном» она и «один в поле воин». Клаудию Риеглер, Даниэлу Ульбинг и Юлию Дуймовиц она опередила за явным преимуществом.

А в финале россиянке противостояла Хофмайстер. Вверху трассы соперницы шли на равных, преимущество Софии составляло лишь одну сотую секунду. Однако первой дрогнула Мария Терезия, допустившая серьезный сбой. После чего Надыршина позволила себе сбросить скорость, финишировать с поднятыми вверх руками и все равно опередить принципиальную соперницу на внушительные для параллельных видов сноуборда 0,9 секунды. Таким образом, она не только одержала свою дебютную победу на Кубке мира в России, но еще и стала первой россиянкой, пробившейся в топ-3 в «Банном» за всю историю Кубка планеты.

В прошлом сезоне у мужчин, напомним, этап в «Банном» стал бенефисом Дмитрия Логинова, сделавшего золотой дубль. Однако в сноуборде ошибиться может каждый, в том числе и фаворит. Что и произошло с Логиновым. Уже в квалификации он выглядел не столь убедительно, показав восьмое время. Всего же в топ-16 пробились пятеро россиян, а двукратному олимпийскому чемпиону Сочи Вику Вайлду, занявшему 18 место, не хватило совсем чуть-чуть. Вот только и здесь количество не переросло в качество. Так, Логинов уступил в стартовом раунде Штефану Баумайстеру, сойдя уже на середине трассы. Ошибка дорого стоила и Дмитрию Карлагачеву, также вылетел Игорь Слуев, а Ярослава Степанко выбил соотечественник Соболев. Экс-чемпион мира затем справился с давним соперником Жаном Коширом, но в полуфинале уже в самом дебюте сошел. Зато Соболев сумел выиграть малый финал и стать третьим, а победу довольно неожиданно одержал кореец Ли Сан Хо.

В воскресенье сноубордисты сразятся в «Банном» за награды в параллельном слаломе.

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