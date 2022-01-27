Пекин-2022 | Шорт-трек. Состав команды ОКР

Команда ОКР на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в шорт-треке будет представлена максимальным числом спортсменов – 10: по итогам выступления на Кубке мира и перераспределения квот мужчинам и женщинам досталось по пять мест. В последний момент в составе команды произошла экстренная замена: вместо Владимира Балбекова на Игры едет Даниил Ейбог. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской сборной по шорт-треку

Мужчины

Денис Айрапетян (родился 17 января 1997)

Чемпион Европы в эстафете-2020, серебряный призер чемпионата Европы-2021 на дистанции 1500 м, бронзовый призер чемпионата Европы-2020 на дистанции 1000 м, всего – семь медалей чемпионатов континента (2017 – 2021), пять из них – в эстафетах

Чемпион Европы в эстафете-2020, серебряный призер чемпионата Европы-2021 на дистанции 1500 м, бронзовый призер чемпионата Европы-2020 на дистанции 1000 м, всего – семь медалей чемпионатов континента (2017 – 2021), пять из них – в эстафетах Даниил Ейбог (родился 20 марта 1997)

Победитель этапа Кубка мира в смешанной и мужской эстафетах, призер чемпионата Европы в эстафете, чемпион России на дистанции 500 м, призер чемпионата России в эстафете, победитель зимних Всемирных игр военных, призер Универсиады

Победитель этапа Кубка мира в смешанной и мужской эстафетах, призер чемпионата Европы в эстафете, чемпион России на дистанции 500 м, призер чемпионата России в эстафете, победитель зимних Всемирных игр военных, призер Универсиады Семен Елистратов (родился 3 мая 1990)

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр-2018 на дистанции 1500 м, действующий мировой рекордсмен на дистанции 1000 м, двукратный победитель зачета Кубка мира на дистанции 1000 м, чемпион мира-2015 на дистанции 1500 м, восьмикратный призер чемпионатов мира, четырнадцатикратный чемпион Европы

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр-2018 на дистанции 1500 м, действующий мировой рекордсмен на дистанции 1000 м, двукратный победитель зачета Кубка мира на дистанции 1000 м, чемпион мира-2015 на дистанции 1500 м, восьмикратный призер чемпионатов мира, четырнадцатикратный чемпион Европы Константин Ивлиев (родился 7 августа 2000)

Чемпион Европы-2021 на дистанции 500 м, призер этапа Кубка мира на дистанции 500 м, призер чемпионата Европы в эстафете, чемпион России в эстафете, победитель зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля

Чемпион Европы-2021 на дистанции 500 м, призер этапа Кубка мира на дистанции 500 м, призер чемпионата Европы в эстафете, чемпион России в эстафете, победитель зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля Павел Ситников (родился 5 августа 1998)

Трехкратный призер чемпионатов Европы в эстафете, победитель этапов Кубка мира в эстафете, чемпион России в многоборье и на дистанции 1500 м (2017), многократный призер чемпионатов страны

Женщины

Анна Вострикова (родилась 24 февраля 2002)

Финалистка этапов Кубка мира, двукратный призер Кубка Союза конькобежцев России-2021

Финалистка этапов Кубка мира, двукратный призер Кубка Союза конькобежцев России-2021 Екатерина Ефременкова (родилась 31 декабря 1997)

Двукратная медалистка чемпионатов мира в эстафете (2016, 2019), обладательница полного комплекта наград чемпионатов Европы в эстафете (золото – 2018, серебро – 2019, бронза – 2020), победительница этапа Кубка мира в смешанной эстафете, обладательница четырех медалей (одна – золотая) Универсиады-2019

Двукратная медалистка чемпионатов мира в эстафете (2016, 2019), обладательница полного комплекта наград чемпионатов Европы в эстафете (золото – 2018, серебро – 2019, бронза – 2020), победительница этапа Кубка мира в смешанной эстафете, обладательница четырех медалей (одна – золотая) Универсиады-2019 Софья Просвирнова (родилась 20 декабря 1997)

Четырехкратная медалистка чемпионатов мира (эстафета-2016 и 2019, 1000 м – 2018, 1500 м – 2019), пятикратная чемпионка Европы (трижды – на дистанции 1000 м, дважды – в эстафетах), обладательница 18 медалей чемпионатов Европы, победительница этапов Кубка мира

Четырехкратная медалистка чемпионатов мира (эстафета-2016 и 2019, 1000 м – 2018, 1500 м – 2019), пятикратная чемпионка Европы (трижды – на дистанции 1000 м, дважды – в эстафетах), обладательница 18 медалей чемпионатов Европы, победительница этапов Кубка мира Вера Рассказова (родилась 13 апреля 2000)

Чемпионка России в эстафете, серебряная медалистка чемпионата России в многоборье и на дистанции 1500 м, многократная победительница зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля

Чемпионка России в эстафете, серебряная медалистка чемпионата России в многоборье и на дистанции 1500 м, многократная победительница зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля Елена Серегина (родилась 30 декабря 2001)

Бронзовая медалистка этапа Кубка мира на дистанции 500 м, финалистка этапа Кубка мира в эстафете, чемпионка России среди юниорок на дистанции 500 м, призер финала Кубка России на дистанции 500 м

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