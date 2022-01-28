Пекин-2022 | Скелетон. Состав команды ОКР

Команда ОКР по скелетону на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена шестью спортсменами во главе с мировыми звездами этого вида спорта Александром Третьяковым, Никитой Трегубовым (участие под вопросом из-за положительных тестов на коронавирус) и Еленой Никитиной. Команда получила максимальню квоту — трое мужчин и трое женщин. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской сборной по скелетону. В составе возможны изменения из-за нестабильной ситуации, связанной с коронавирусом.

Мужчины

Александр Третьяков (родился 19 апреля 1985)

Олимпийский чемпион (2014), чемпион мира (2013), двукратный обладатель Кубка мира (2008/09, 2018/19), серебряный призер Кубка мира (2019/20) и бронзовый призер Олимпийских игр (2010). Двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России.

Никита Трегубов (родился 14 февраля 1995)

Участие в Олимпиаде под вопросом, сдал положительные тесты на коронавирус. Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, многократный призер чемпионатов мира и Европы, чемпион мира среди юниоров (2015, 2016, 2017, 2018). Заслуженный мастер спорта России.

Владислав Семенов (родился 27 июня 1997)

Бронзовый призер чемпионата России 2018, призер этапов Интерконтинентального кубка.

Запасной: Евгений Рукосуев (родился 2 сентября 1999)

Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2018, победитель этапов Интерконтинентального кубка.

Женщины

Елена Никитина (родилась 2 ноября 1992)

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, трехкратный призкр чемпионатов мира, 4-кратная чемпионка Европы 2013, 2017, 2020 и 2021 годов. Обладательница Кубка мира по скелетону 2018/19.

Юлия Канакина (родилась 11 декабря 1995)

Призер этапов Кубка мира.

Алина Тарарыченкова (родилась 29 марта 2000)

Призер этапов Кубка мира, участница Юношеских Олимпийских игр.

Запасная: Алена Фролова (родилась 17 июня 1996)

Участница этапов Интерконтинентального кубка.

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