Пекин-2022 | Бобслей. Состав команды ОКР

Команда ОКР по бобслею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена спортсменами, среди которых можно особо выделить Ростислава Гайтюкевича. Также отметим, что окончательный состав будет сформирован в ближайшее время, так как некоторые бобслеисты сдали положительный тест на коронавирус и не полетят в Пекин. Это Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, которые ранее были заявлены в состав. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской сборной по бобслею.

Пилоты

Максим Андрианов (родился 27 февраля 1988)

Чемпион России, призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр 2018 года

Чемпион России, призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр 2018 года Ростислав Гайтюкевич (16 марта 1994) Чемпион мира и Европы среди юниоров (2020), бронзовый призер чемпионата Европы (2021), призер Кубка мира, чемпион России.

Чемпион мира и Европы среди юниоров (2020), бронзовый призер чемпионата Европы (2021), призер Кубка мира, чемпион России. Анастасия Макарова (родилась 9 декабря 1998) Участница этапов Кубка мира.

Участница этапов Кубка мира. Надежда Сергеева (родилась 13 июня 1987)

Участница Олимпийских игр в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. Чемпионка Европы 2020 года.

Разгоняющие

Юлия Беломестных (родилась 17 марта 1996)

Участница Олимпийских игр 2018 года, бронзовый призер ЧР-2017.

Участница Олимпийских игр 2018 года, бронзовый призер ЧР-2017. Алексей Лаптев (родился 13 мая 1998)

Призер Кубка мира по бобслею 2021/22.

Призер Кубка мира по бобслею 2021/22. Дмитрий Лопин (родился 29 июля 1991)

Участник этапов Кубка мира и чемпионата Европы 2021/22.

Участник этапов Кубка мира и чемпионата Европы 2021/22. Елена Мамедова (родилась 6 июня 1994)

Чемпионка Европы по бобслею в сезоне 2021/22.

Чемпионка Европы по бобслею в сезоне 2021/22. Михаил Мордасов (родился 14 октября 1995)

Победитель и призер этапов Кубка мира.

Победитель и призер этапов Кубка мира. Павел Травкин (родился 15 августа 1997)

Призер этапов Кубка мира.

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