Пекин-2022 | Бобслей. Состав команды ОКР

Все, что надо знать о бобслеистах команды ОКР, которые должны выступить на Олимпийских играх в Пекине

Автор: Сергей Бурый
Бобслей
Фото © imago images/Beautiful Sports

Команда ОКР по бобслею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена спортсменами, среди которых можно особо выделить Ростислава Гайтюкевича. Также отметим, что окончательный состав будет сформирован в ближайшее время, так как некоторые бобслеисты сдали положительный тест на коронавирус и не полетят в Пекин. Это Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, которые ранее были заявлены в состав. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской сборной по бобслею.

Пилоты

  • Максим Андрианов (родился 27 февраля 1988)
    Чемпион России, призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр 2018 года
  • Ростислав Гайтюкевич (16 марта 1994)Чемпион мира и Европы среди юниоров (2020), бронзовый призер чемпионата Европы (2021), призер Кубка мира, чемпион России.
  • Анастасия Макарова (родилась 9 декабря 1998)Участница этапов Кубка мира.
  • Надежда Сергеева (родилась 13 июня 1987)
  • Участница Олимпийских игр в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. Чемпионка Европы 2020 года.

Разгоняющие

  • Юлия Беломестных (родилась 17 марта 1996)
    Участница Олимпийских игр 2018 года, бронзовый призер ЧР-2017.
  • Алексей Лаптев (родился 13 мая 1998)
    Призер Кубка мира по бобслею 2021/22.
  • Дмитрий Лопин (родился 29 июля 1991)
    Участник этапов Кубка мира и чемпионата Европы 2021/22.
  • Елена Мамедова (родилась 6 июня 1994)
    Чемпионка Европы по бобслею в сезоне 2021/22.
  • Михаил Мордасов (родился 14 октября 1995)
    Победитель и призер этапов Кубка мира.
  • Павел Травкин (родился 15 августа 1997)
    Призер этапов Кубка мира.

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