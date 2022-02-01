Пекин-2022 | Бобслей. Состав команды ОКР
Все, что надо знать о бобслеистах команды ОКР, которые должны выступить на Олимпийских играх в Пекине
Автор: Сергей Бурый
Фото © imago images/Beautiful Sports
Команда ОКР по бобслею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена спортсменами, среди которых можно особо выделить Ростислава Гайтюкевича. Также отметим, что окончательный состав будет сформирован в ближайшее время, так как некоторые бобслеисты сдали положительный тест на коронавирус и не полетят в Пекин. Это Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, которые ранее были заявлены в состав. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской сборной по бобслею.
Пилоты
- Максим Андрианов (родился 27 февраля 1988)
Чемпион России, призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр 2018 года
- Ростислав Гайтюкевич (16 марта 1994)Чемпион мира и Европы среди юниоров (2020), бронзовый призер чемпионата Европы (2021), призер Кубка мира, чемпион России.
- Анастасия Макарова (родилась 9 декабря 1998)Участница этапов Кубка мира.
- Надежда Сергеева (родилась 13 июня 1987)
- Участница Олимпийских игр в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018. Чемпионка Европы 2020 года.
Разгоняющие
- Юлия Беломестных (родилась 17 марта 1996)
Участница Олимпийских игр 2018 года, бронзовый призер ЧР-2017.
- Алексей Лаптев (родился 13 мая 1998)
Призер Кубка мира по бобслею 2021/22.
- Дмитрий Лопин (родился 29 июля 1991)
Участник этапов Кубка мира и чемпионата Европы 2021/22.
- Елена Мамедова (родилась 6 июня 1994)
Чемпионка Европы по бобслею в сезоне 2021/22.
- Михаил Мордасов (родился 14 октября 1995)
Победитель и призер этапов Кубка мира.
- Павел Травкин (родился 15 августа 1997)
Призер этапов Кубка мира.
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