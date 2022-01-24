Пекин-2022 | Хоккей. Мужчины. Состав команды ОКР

Мужская хоккейная сборная ОКР на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена 25 спортсменами, и в их числе 7 чемпионов Игр 2018 года в Пхенчхане. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской хоккейной сборной.

Вратари

Александр Самонов (родился 23 августа 1995 года)

Чемпион зимней Универсиады-2017. Участник чемпионата мира-2021. Обладатель Кубка Петрова и лучший игрок плей-офф Высшей хоккейной лиги в сезоне-2017/18/

Тимур Билялов (родился 28 марта 1995 года)

Чемпион зимней Универсиады-2017. Обладатель Кубка Братины (ВХЛ) в сезоне-2015/16.

Иван Федотов (родился 28 ноября 1996 года)

Серебряный призер Кубка Первого канала-2021.

Защитники

Александр Никишин (родился 2 октября 2001 года)

Чемпион России среди юниоров. В сборной страны дебютировал в 2021 году на «Кубке Карьяла».

Вячеслав Войнов (родился 15 января 1990 года)

Олимпийский чемпион 2018 года. Бронзовый призер чемпионата мира-2016. Победитель юниорского чемпионата мира-2007 и серебряный призер юниорского чемпионата мира-2008. Серебряный (2007 и бронзовый (2008 и 2009) призер молодежных чемпионатов мира. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» (2012, 2014). Обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2017).

Александр Елесин (родился 7 февраля 1996 года)

Дебютировал в сборной России на Чешских хоккейных играх 2018 года. Участник нескольких этапов Евротура. Чемпион МХЛ (2016).

Артём Минулин (родился 1 октября 1998 года)

Участник молодежного чемпионата мира 2018 года.

Егор Яковлев (родился 17 сентября 1991 года)

Олимпийский чемпион 2018 года. Чемпион мира-2014 и серебряный призер чемпионата мира-2015. Победитель зимней Универсиады-2011. Обладатель Кубка Гагарина (2017) в составе СКА.

Никита Нестеров (родился 28 марта 1993 года)

Олимпийский чемпион 2018 года. Бронзовый призер чемпионата мира-2019. Серебряный (2012) и бронзовый (2013) призер молодежных чемпионатов мира. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира (2011). Обладатель Кубка Гагарина (2019) в составе ЦСКА. Участник Кубка мира-2016.

Сергей Телегин (родился 21 сентября 2000 года)

Участник молодежной Суперсерии Россия-Канада (2019).

Дамир Шарипзянов (родился 17 февраля 1996 года).

Серебряный призер молодежного чемпионата мира (2016). Победитель молодежной Суперсерии Россия-Канада (2014). Обладатель Кубка Германии в составе олимпийской сборной России (2018). Дебютировал в национальной сборной в 2019 году на Кубке Карьяла.

Нападающие

Сергей Андронов (родился 19 июля 1989 года)

Олимпийский чемпион 2018 года. Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2017 и 2019). Победитель юниорского чемпионата мира (2007). Бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2009). Обладатель Кубка Гагарина (2019) в составе ЦСКА.

Михаил Григоренко (родился 16 мая 1994 года)

Олимпийский чемпион 2018 года. Бронзовый призер чемпионата мира-2019. Серебряный (2012) и бронзовый (2013 и 2014) призер молодежных чемпионатов мира. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира (2011). Обладатель Кубка Гагарина (2019) в составе ЦСКА. Обладатель Кубка Харламова (2011) в МХЛ.

Павел Карнаухов (родился 15 марта 1997 года)

Бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2017). Дебютировал в национальной сборной в 2019 году на Кубке Карьяла. Участник чемпионата мира-2021. Обладатель Кубка Гагарина (2019) в составе ЦСКА. Обладатель Кубка Харламова (2017) в МХЛ.

Сергей Плотников (родился 3 июня 1990 года)

Чемпион мира-2014. Серебряный (2015) и трехкратный бронзовый (2016, 2017 и 2019) призер чемпионатов мира. Обладатель Кубка Гагарина (2017) в составе СКА.

Антон Слепышев (родился 13 мая 1994 года)

Двукратный бронзовый призер молодежных чемпионатов мира (2013 и 2014). Бронзовый призер юниорского чемпионата мира (2011). Дебютировал в национальной команде в 2014 году на Кубке Карьяла. Капитан сборной ОКР на чемпионате мира-2021.

Артём Анисимов (родился 24 мая 1988 года)

Чемпион мира-2014. Двукратный серебряный (2010 и 2015) и бронзовый призер (2019) призер чемпионатов мира. Серебряный (2007) и бронзовый (2008) призер молодежных чемпионатов мира. Провел 13 сезонов в НХЛ.

Артур Каюмов (родился 14 февраля 1998 года)

Участник молодежного чемпионата мира-2018. Обладатель Кубка мира среди молодежных клубных команд (2016 и 2018). Двукратный (2018 и 2019) чемпион МХЛ. Дебютировал в национальной команде в 2019 году на «Кубке Карьяла.

Никита Гусев (родился 8 июля 1992 года)

Олимпийский чемпион 2018 года. Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2017 и 2019). Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2012. Обладатель Кубка Гагарина (2017) в составе СКА,

Кирилл Марченко (родился 21 июля 2000 года)

Серебряный (2020) и бронзовый (2019) призер молодежных чемпионатов мира. В национальной команде дебютировал в матчах Евротура в сезоне-2019/20.

Дмитрий Воронков (родился 10 сентября 2000 года)

Серебряный призер молодежного чемпионата мира (2020). Дебютировал в сборной России на Кубке Первого канала-2020. Участник чемпионата мира-2021.

Вадим Шипачёв (родился 12 марта 1987 года)

Олимпийский чемпион 2018 года. Чемпион мира-2014. Серебряный (2015) и двукратный бронзовый (2016 и 2017) призер чемпионатов мира. Лучший бомбардир чемпионата мира-2016. В сборной России дебютировал на этапах Евротура еще в сезоне-2010/11. Двукратный обладатель Кубка Гарина (2015 и 2017) в составе СКА.

Арсений Грицюк (родился 15 марта 2001 года)

Серебряный призер юниорского чемпионата мира (2019). Обладатель Кубка Гагарина (2021) в составе «Авангарда». В национальной сборной дебютировал осенью 2020 года на Кубке Карьяла.

Кирилл Семёнов (родился 27 октября 1994 года)

Обладатель Кубка мира среди молодежных клубных команд (2013). Обладатель Кубка Гагарина (2021) в составе «Авангарда».

Андрей Чибисов (родился 26 февраля 1993 года)

В юниорских и молодежных сборной России не выступал. Имеет а активе 2 матча в НХЛ в составе «Виннипега» и почти 300 матчей в КХЛ в составе «Ак Барса» и «Металлурга». Игры в Пекине станут для него первым крупным турниром в составе национальной команды.

Запасными игроками сборной ОКР на случай медицинских проблем у кого-то из хоккеистов основного состава остаются вратарь Дмитрий Шугаев, защитник Семён Чистяков, а также четыре нападающих - Андрей Кузьменко, Станислав Галиев, Александр Кадейкин и Владимир Ткачёв.

📅Полное расписание международных и российских соревнований по хоккею в 2022 году и календарь матчей сборной ОКР на Олимпийских играх в Пекине смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях