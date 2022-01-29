Пекин-2022 | Конькобежный спорт. Состав команды ОКР
Все, что надо знать о конькобежцах команды ОКР, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине
Автор: Сергей Подушкин
Фото © Getty Images
Конькобежная команда ОКР на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена 16 спортсменами. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников горнолыжной олимпийской сборной.
Мужчины
- Денис Алдошкин (родился 19 июня 2001)
Призер этапа Кубка мира. Многократный чемпион мира среди юниоров. Специалист в беге на средние и длинные дистанции.
- Артем Арефьев (родился 9 ноября 2000)
Победитель и призер этапов Кубка мира. Победитель юниорского Кубка мира, многократный призер чемпионата мира среди юниоров. Спринтер.
- Руслан Захаров (родился 24 марта 1987)
Олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в шорт-треке в эстафете. Победитель и многократный призер чемпионатов Европы по шорт-треку. Двукратный призер чемпионатов мира и призер чемпионата Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Призер этапов Кубка мира по конькобежному спорту. Специалист в беге на длинные дистанции и в масс-старте.
- Павел Кулижников (родился 20 апреля 1994)
Пятикратный победитель и многократный призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях, трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье, пятикратный победитель и призер чемпионатов Европы на отдельных дистанциях. Многократный победитель этапов Кубка мира. Рекордсмен мира в беге на 500 и 1000 м. Спринтер.
- Руслан Мурашов (родился 29 декабря 1992)
Победитель и многократный призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях. Двукратный победитель и призер чемпионатов Европы на отдельных дистанциях. Победитель этапов Кубка мира. Спринтер.
- Виктор Муштаков (родился 19 декабря 1996)
Двукратный призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях, победитель чемпионата Европы на отдельных дистанциях. Победитель и призер этапов Кубка мира. Спринтер.
- Александр Румянцев (родился 5 декабря 1986)
Двукратный призер чемпионатов мира и трехкратный призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях. Участник Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. Победитель Кубка мира на длинных дистанциях, победитель и призер этапов Кубка мира. Специалист бега на длинные дистанции.
- Сергей Трофимов (родилась 27 июня 1995)
Четырехкратный призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях. Участник Олимпийских игр 2018 года. Призер этапов Кубка мира. Специалист в беге на средние и длинные дистанции.
Женщины
- Наталья Воронина (родилась 21 октября 1994)
Призер Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 м. Чемпионка и рекордсменка мира в беге на 5000 м. Многократный призер чемпионатов мира и Европы на отдельных дистанциях. Победитель и призер этапов Кубка мира. Специалистка в беге на средние и длинные дистанции.
- Ангелина Голикова (родилась 17 сентября 1991)
Победительница и многократный призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях. Двукратная победительница и многократный призер чемпионатов Европы на отдельных дистанциях, призер чемпионата Европы в спринтерском многоборье. Победительница и призер этапов Кубка мира. Участница Олимпийских игр 2014 и 2018 годов. Спринтер.
- Елизавета Голубева (родилась 19 сентября 1996)
Многократный призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях. Победительница и многократный призер чемпионатов Европы на отдельных дистанциях. Победительница и призер этапов Кубка мира. Многократная чемпионка мира среди юниоров. Специалистка в беге на средние дистанции и в масс-старте.
- Анастасия Григорьева (родилась 27 июня 2001)
Призер чемпионатов мира среди юниоров и этапов Кубка мира среди юниоров. Участница чемпионата Европы и этапов Кубка мира. Специалистка в беге на длинные дистанции.
- Дарья Качанова (родилась 17 сентября 1997)
Двукратный призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях. Победительница и многократный призер чемпионатов Европы на отдельных дистанциях. Призер чемпионата Европы в спринтерском многоборье. Победительница и призер этапов Кубка мира. Спринтер.
- Евгения Лаленкова (родилась 8 сентября 1990)
Многократный призер чемпионатов мира и Европы на отдельных дистанциях. Победительница и призер этапов Кубка мира. Специалистка в беге на средние и длинные дистанции.
- Елена Сохрякова (родилась 4 ноября 1990)
Призер этапа Кубка мира. Участница чемпионатов мира и Европы. Специалистка в беге на длинные дистанции.
- Ольга Фаткулина (родилась 23 января 1990)
Победительница и многократный призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях. Двукратный призер чемпионатов мира в спринтерском многоборье. Трехкратная победительница и двукратный призер чемпионатов Европы. Победительница и призер этапов Кубка мира. Серебряный призер Олимпийских игр 2014 года, участница Олимпийских игр 2010 года. Спринтер.