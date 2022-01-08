Чемпионат Европы по конькобежному спорту-2022: Голикова и Качанова вышли с карантина в слезах и с медалями

Для сборной России по конькобежному спорту чемпионат Европы-2022 в Херенвене получился скомканным из-за ковида. В связи с положительными тестами в команде россияне шесть дней просидели на карантине, вышли из него, но все равно, подключившись только со второго соревновательного дня, сразу выиграли две медали – на дистанции 500 м серебряным призером стала Ангелина Голикова, а бронзовым – Дарья Качанова.

Еще один лидер спринтерской команды Ольга Фаткулина повторно сдала положительный тест, так что чемпионат для нее завершился не начавшись. Но ее подругам по сборной повезло больше. Хотя с учетом столь длительной изоляции в номерах и, само собой, по причине отсутствия подготовки на льду (хорошо хоть во время изоляции была возможность делать на специальном оборудовании имитацию конькобежных движений), на награды никто особо и не рассчитывал.

Тем не менее, Голикова показала на 500 м высокий результат 37,43, всего 11 сотых уступив своей принципиальной сопернице Фемке Кох из Нидерландов. Качанова бежала короткий спринт в заключительной паре с Анжеликой Войчик и сумела финишным спуртом опередить польскую конькобежку в сражении за бронзу, показав 37,58. После своего финиша Дарья не смогла удержаться от слез, обнявшись с тренером Сергеем Клевченей.

«Это был очень эмоциональный момент. Ощущения после такого перерыва в тренировках на льду, конечно, интересные. Но покатавшись, я поняла, что бороться, в принципе, можно. Силы есть, ничего никуда не ушло – к тому же мы тренировались, пусть и в комнатных условиях. Эта медаль не то, что неожиданная, но и приятная. Получилось очень эмоционально - пять дней взаперти и наперекор всему занимаешь призовое место», - рассказала Качанова «Матч ТВ». В свою очередь, Голикова дала понять, что спринтерские качества после карантина ушли, и медаль она добыла на характере.

Отметим, что два года назад на аналогичном чемпионате Европы в Херенвене Голикова стала третьей, а победила с 37,40 Фаткулина, чьей защите титула на сей раз помешал коронавирус. Тогда же на ЧЕ-2020 россияне выиграли в командном спринте, но в январе 2022 года Павел Кулижников и остальные лидеры российского мужского спринта даже не поехали на соревнования. Так что россияне вообще не приняли участия в этой дисциплине.

На дистанции 5000 м у мужчин лучший из россиян Сергей Трофимов стал пятым, чуть опередив знаменитого Свена Крамера, у женщин на 1500 м Евгения Лаленкова замкнула шестерку лучших. В заключительный день чемпионата россияне постараются увеличить медальный улов ЧЕ-2022 в гонке преследования и на 1000 м у женщин, а также в масс-стартах.

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