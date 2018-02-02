Конькобежный спорт – один из старейших и самых медалеемких зимних олимпийских видов. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине конькобежцы разыграют 14 комплектов наград. Представители сборной ОКР Павел Кулижников, Наталья Воронина и Ангелина Голикова выигрывали в последние годы золотые медали чемпионатов мира и, конечно же, способны побороться за олимпийское золото в столице Китая.

Комплекты медалей: 14

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 м

10000 м

масс-старт

командная гонка

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

5000 м

масс-старт

командная гонка

Во всех личных видах программы, за исключением масс-старта, конькобежцы бегут в парах по разным дорожкам. В свою очередь, в масс-старте, как и в шорт-треке, возможны контакты, внештатные ситуации и даже дисквалификации. Победитель масс-старта определяется в очном соперничестве всех участников финала на финишной прямой. В командных гонках все происходит как в гонках преследования на велотреке – в каждом заезде две команды из трех человек стартуют в противоположных концах катка, причем итоговое время определяется по последнему финишировавшему участнику.

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1924 год

Самая успешная сборная – Нидерланды (42 золотые медали)

Самый титулованные спортсмены – Класс Тунберг , Эрик Хайден (по 5 золотых медалей)

, (по 5 золотых медалей) Самая титулованная спортсменка – Лидия Скобликова (6 золотых медалей)

Дебют конькобежного спорта состоялся на первых зимних Играх в Шамони в 1924 году – тогда мужчины разыграли награды на 500 м, 1500 м, 5000 м, 10000 м и в первый и последний раз в классическом многоборье. 1000 м включили в мужскую программу в 1976 году. Женщины в конькобежной программе дебютировали в 1960 году – на 500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м. Дистанцию 5000 м добавили в 1988-м. Что касается командных гонок и масс-стартов, то их на Играх конькобежцы начали бегать соответственно в 2006-м и 2018-м.

Светлана Журова выиграла 500 м на Играх-2006 в Турине

Успехи россиян

Конькобежцы сборной СССР завоевали в общей сложности 24 золотые медали. На счету великой Лидии Скобликовой шесть олимпийских побед, у Евгения Гришина – четыре награды высшей пробы. Успехи россиян не столь впечатляющи, однако и в их активе есть три золота. Светлана Бажанова первенствовала на 3000 м в 1994-м, тогда же в Лиллехаммере чемпионом на 500 м стал Александр Голубев. А в 2006 году в Турине олимпийское золото на 500 м выиграла Светлана Журова.

За кого болеть

В нынешнем олимпийском цикле конькобежцы, которые представят в Пекине сборную ОКР, регулярно завоевывают золотые медали крупнейших стартов. В 2019-м чемпионом мира стал Руслан Мурашов (500 м), в 2020-м ЧМ выиграли Павел Кулижников (500 и 1000 м) и Наталья Воронина (5000 м), а в 2021-м – Ангелина Голикова (500 м). Призовых мест за это время было в разы больше. Причем практически на всех дистанциях и у мужчин, и у женщин. Настораживает только неудачная первая половина сезона-2021/22 у Кулижникова и Мурашова, да и Воронина пока не вышла на свом максимальные результаты. Тем не менее, они также остаются претендентами на медали Игр-2022, а Голикова и подавно. Среди кандидатов на олимпийские награды назовем также Руслана Захарова, Дарью Качанову, Виктора Муштакова, Данилу Семерикова, Сергея Трофимова, Александра Румянцева, Артема Арефьева, Евгению Лаленкову и Ольгу Фаткулину. Причем команда ОКР должна быть конкурентоспособна не только в личных дисциплинах, но и в командных гонках.

За кем следить

Мужчины

Свен Крамер (Нидерланды), четырехкратный олимпийский чемпион, 30-кратный чемпион мира, специалист в беге на 5000 м и 10000 м

(Нидерланды), четырехкратный олимпийский чемпион, 30-кратный чемпион мира, специалист в беге на 5000 м и 10000 м Нильс ван дер Пул (Нидерланды), двукратный чемпион мира 2021 года, действующий рекордсмен мира на 5000 м и 10000 м

(Нидерланды), двукратный чемпион мира 2021 года, действующий рекордсмен мира на 5000 м и 10000 м Кьелд Найс (Нидерланды), двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, специалист в беге на 1000 м и 1500 м

Женщины