Пекин-2022 | Фристайл. Состав команды ОКР

Команда ОКР по фристайлу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена 22 спортсменами во главе с мировой звездой этого вида спорта. Речь о Максиме Бурове, который является действующим чемпионом мира и обладателем Кубка мира. Есть и другие атлеты, заслуживающие внимания. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской сборной по фристайлу. В составе возможны изменения из-за коронавируса.

Мужчины, лыжная акробатика

Илья Буров (родился 13 ноября 1991) Бронзовый призер Олимпийских игр (2018), участник Олимпийских игр (2014), призер этапов Кубка мира, чемпион России (2014,2015).

Бронзовый призер Олимпийских игр (2018), участник Олимпийских игр (2014), призер этапов Кубка мира, чемпион России (2014,2015). Максим Буров (родился 5 июня 1998) Трехкратный чемпион мира в личных и командной дисциплинах (2019, 2021), двукратный обладатель Кубка мира (2018, 2021), многократный победитель этапов Кубка мира.

Трехкратный чемпион мира в личных и командной дисциплинах (2019, 2021), двукратный обладатель Кубка мира (2018, 2021), многократный победитель этапов Кубка мира. Станислав Никитин (родился 22 июня 1995) Бронзовый призер чемпионата мира в командных соревнованиях (2019), призер этапов Кубка мира, чемпион России (2017).

Могул

Никита Андреев (родился 12 сентября 2004) Победитель молодежного чемпионата мира (2021), призер этапов Кубка Европы (2020)

Победитель молодежного чемпионата мира (2021), призер этапов Кубка Европы (2020) Никита Новицкий (родился 24 августа 2000) Победитель этапов Кубка Европы (2020), чемпион мира среди юниоров (2019)

Ски-кросс

Игорь Омелин (родился 30 августа 1995) Призер этапа Кубка мира (2017), победитель этапа Кубка Европы (2019)

Призер этапа Кубка мира (2017), победитель этапа Кубка Европы (2019) Сергей Ридзик (родился 25 октября 1992) Бронзовый призер Олимпийских игр (2018), победитель этапа Кубка мира (2021)

Бронзовый призер Олимпийских игр (2018), победитель этапа Кубка мира (2021) Кирилл Сысоев (родился 8 января 2001) Чемпион России (2021), участник этапов Кубка мира и Кубка Европы

Хаф-пайп

Роман Егоров (родился 28 августа 1999) Призер чемпионата России, участник этапов Кубка мира

Женщины, лыжная акробатика

Любовь Никитина (родилась 21 января 1999) Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира (2019), победитель этапа Кубка мира (2019), чемпионка России (2017, 2018, 2019)

Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира (2019), победитель этапа Кубка мира (2019), чемпионка России (2017, 2018, 2019) Есения Пантюхова (родилась 4 августа 2005) Чемпионка России (2019), участница этапов Кубка мира и Европы

Чемпионка России (2019), участница этапов Кубка мира и Европы Анастасия Прыткова (родилась 2 ноября 2002) Призер этапов Кубка Европы (2020), серебряный призер чемпионата России (2018)

Могул

Виктория Лазаренко (родилась 25 марта 2003) Серебряный призер чемпионата мира (2021), победитель молодежного чемпионата мира (2021)

Серебряный призер чемпионата мира (2021), победитель молодежного чемпионата мира (2021) Анастасия Первушина (родилась 22 июля 1997) Победительница этапов Кубка Европы (2016), серебряный призер Универсиады (2017)

Победительница этапов Кубка Европы (2016), серебряный призер Универсиады (2017) Анастасия Смирнова (родилась 11 сентября 2002) Чемпионка мира (2021), призер молодежного чемпионата мира (2021)

Чемпионка мира (2021), призер молодежного чемпионата мира (2021) Полина Чудинова (родилась 7 февраля 2002) Победительница общего зачета Кубка России (2021), участница чемпионата мира среди юниоров (2021)

Ски-кросс

Екатерина Мальцева (родилась 25 апреля 1994) Обладательница Кубка Европы (2019), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2013)

Обладательница Кубка Европы (2019), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2013) Елизавета Понкратова (родилась 10 декабря 2001) Участница этапов Кубка мира и Европы

Участница этапов Кубка мира и Европы Анастасия Чирцова (родилась 17 февраля 1990) Чемпионка России (2017, 2018), участница чемпионата мира и этапов Кубка мира

Чемпионка России (2017, 2018), участница чемпионата мира и этапов Кубка мира Наталья Шерина (родилась 24 мая 1999 года) Участница чемпионата мира среди юниоров (2019)

Слоупстайл/биг-эйр

Анастасия Таталина (родилась 27 января 2004) Чемпионка мира (2021), призер этапов Кубка мира и Кубка Европы

Чемпионка мира (2021), призер этапов Кубка мира и Кубка Европы Ксения Орлова (родилась 11 ноября 2004 года) Чемпионка мира среди юниоров (2021), победительница этапа Кубка Европы (2021)

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