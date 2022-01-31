Пекин-2022 | Фристайл. Состав команды ОКР
Все, что надо знать о фристайлистах команды ОКР, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине
Автор: Дмитрий Зимин
Фото © 2019 Getty Images
Команда ОКР по фристайлу на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена 22 спортсменами во главе с мировой звездой этого вида спорта. Речь о Максиме Бурове, который является действующим чемпионом мира и обладателем Кубка мира. Есть и другие атлеты, заслуживающие внимания. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской сборной по фристайлу. В составе возможны изменения из-за коронавируса.
Мужчины, лыжная акробатика
- Илья Буров (родился 13 ноября 1991) Бронзовый призер Олимпийских игр (2018), участник Олимпийских игр (2014), призер этапов Кубка мира, чемпион России (2014,2015).
- Максим Буров (родился 5 июня 1998) Трехкратный чемпион мира в личных и командной дисциплинах (2019, 2021), двукратный обладатель Кубка мира (2018, 2021), многократный победитель этапов Кубка мира.
- Станислав Никитин (родился 22 июня 1995) Бронзовый призер чемпионата мира в командных соревнованиях (2019), призер этапов Кубка мира, чемпион России (2017).
Могул
- Никита Андреев (родился 12 сентября 2004) Победитель молодежного чемпионата мира (2021), призер этапов Кубка Европы (2020)
- Никита Новицкий (родился 24 августа 2000) Победитель этапов Кубка Европы (2020), чемпион мира среди юниоров (2019)
Ски-кросс
- Игорь Омелин (родился 30 августа 1995) Призер этапа Кубка мира (2017), победитель этапа Кубка Европы (2019)
- Сергей Ридзик (родился 25 октября 1992) Бронзовый призер Олимпийских игр (2018), победитель этапа Кубка мира (2021)
- Кирилл Сысоев (родился 8 января 2001) Чемпион России (2021), участник этапов Кубка мира и Кубка Европы
Хаф-пайп
- Роман Егоров (родился 28 августа 1999) Призер чемпионата России, участник этапов Кубка мира
Женщины, лыжная акробатика
- Любовь Никитина (родилась 21 января 1999) Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира (2019), победитель этапа Кубка мира (2019), чемпионка России (2017, 2018, 2019)
- Есения Пантюхова (родилась 4 августа 2005) Чемпионка России (2019), участница этапов Кубка мира и Европы
- Анастасия Прыткова (родилась 2 ноября 2002) Призер этапов Кубка Европы (2020), серебряный призер чемпионата России (2018)
Могул
- Виктория Лазаренко (родилась 25 марта 2003) Серебряный призер чемпионата мира (2021), победитель молодежного чемпионата мира (2021)
- Анастасия Первушина (родилась 22 июля 1997) Победительница этапов Кубка Европы (2016), серебряный призер Универсиады (2017)
- Анастасия Смирнова (родилась 11 сентября 2002) Чемпионка мира (2021), призер молодежного чемпионата мира (2021)
- Полина Чудинова (родилась 7 февраля 2002) Победительница общего зачета Кубка России (2021), участница чемпионата мира среди юниоров (2021)
Ски-кросс
- Екатерина Мальцева (родилась 25 апреля 1994) Обладательница Кубка Европы (2019), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2013)
- Елизавета Понкратова (родилась 10 декабря 2001) Участница этапов Кубка мира и Европы
- Анастасия Чирцова (родилась 17 февраля 1990) Чемпионка России (2017, 2018), участница чемпионата мира и этапов Кубка мира
- Наталья Шерина (родилась 24 мая 1999 года) Участница чемпионата мира среди юниоров (2019)
Слоупстайл/биг-эйр
- Анастасия Таталина (родилась 27 января 2004) Чемпионка мира (2021), призер этапов Кубка мира и Кубка Европы
- Ксения Орлова (родилась 11 ноября 2004 года) Чемпионка мира среди юниоров (2021), победительница этапа Кубка Европы (2021)
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