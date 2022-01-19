Пекин-2022 | Лыжные гонки. Состав команды ОКР
Все, что надо знать о лыжниках и лыжницах команды ОКР, которые выступят на Олимпийских играх в Пекине
Команда ОКР по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2022 года в Пекине имеет максимальную квоту — по восемь атлетов у мужчин и женщин. В заявке все звезды, главные из которых — действующий победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов и обладательница желтой майки лидера этого сезона Наталья Непряева. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской лыжной сборной.
Мужчины
- Александр Большунов (родился 31 декабря 1996)
Четырехкратный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, чемпион мира в скиатлоне-2021 и семикратный призер чемпионатов мира, двукратный победитель общего зачета Кубка мира, дважды чемпион многодневки «Тур де Ски», в его активе двадцать девять побед в гонках на этапах Кубка мира, девять золотых медалей чемпионатов России.
- Артем Мальцев (родился 24 мая 1993)
Серебряный призер чемпионата мира-2021 в эстафете, четыре призовых места на этапах Кубка мира в личных гонках и одна победа в эстафете, двукратный чемпион России (обе победы одержал в гонках свободным стилем), трехкратный призер юниорских чемпионатов мира
- Илья Семиков (родился 22 октября 1993)
Пятикратный призер этапов Кубка мира в эстафетных гонках, чемпион России-2021 в марафоне классическим стилем, четырехкратный призер чемпионатов страны (все достижения — в гонках классическим стилем)
- Денис Спицов (родился 16 августа 1996)
Трехкратный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, третье место в общем зачете многодневки «Тур де Ски»-2021, обладатель пяти призовых мест в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира, чемпион мира-2018 среди юниоров в скиатлоне
- Александр Терентьев (родился 19 мая 1999)
Победитель этапа Кубка мира-2021/2022 в спринте, призер этапа Кубка мира в эстафете, чемпион мира-2021 среди юниоров в спринте, двукратный чемпион Универсиады, трехкратный призер чемпионатов России
- Сергей Устюгов (родился 8 апреля 1992)
Двукратный чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира, победитель многодневки «Тур де Ски», второе место общего зачета Кубка мира 2016/2017, семнадцать побед на этапах Кубка мира, одиннадцатикратный чемпион России
- Алексей Червоткин (родился 30 апреля 1995)
Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в эстафете, двукратный призер чемпионатов мира в эстафете, семь призовых мест на этапах Кубка мира, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион страны
- Иван Якимушкин (родился 17 июня 1996)
Призер чемпионата мира-2021 в эстафете, второе место в общем зачете Кубка мира-2020/2021, восемь призовых мест на этапах Кубка мира, двукратный чемпион мира среди юниоров, шестикратный чемпион России
Женщины
- Лилия Васильева (родилась 3 мая 1994)
Двукратная чемпионка и призер Универсиады, двукратная чемпионка России, двукратная медалистка чемпионата страны
- Мария Истомина (родилась 20 марта 1997)
Медалистка этапа Кубка мира в эстафете, чемпионка мира среди юниоров в эстафете, медалистка чемпионата мира среди юниоров в гонке с раздельного старта, двукратная чемпионка России, четырехкратная медалистка чемпионатов страны
- Христина Мацокина (родилась 19 августа 1998)
Медалистка чемпионатов мира среди юниоров, чемпионка Универсиады в командном спринте, чемпионка России в спринте-2019, четырехкратная медалистка чемпионатов страны
- Наталья Непряева (родилась 6 сентября 1995)
Бронзовая призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в эстафете, три медали чемпионатов мира (одна из которых — лично, в скиатлоне), победительница многодневки «Тур де Ски»-2022, второе место в общем зачете Кубка мира 2018/2019, семь побед на этапах Кубка мира, шесть золотых медалей чемпионатов России
- Анастасия Рыгалина (родилась 31 января 1996)
Победительница чемпионата России-2019 в масс-старте свободным стилем, двукратная медалистка чемпионата страны-2021
- Татьяна Сорина (родилась 13 апреля 1994)
Медалистка чемпионата мира в эстафете, победительница этапа Кубка мира в эстафете, два призовых места в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира, трехкратная чемпионка России-2021
- Вероника Степанова (родилась 4 января 2001)
Победительница этапа Кубка мира в эстафете, чемпионка мира среди юниоров, двукратная медалистка чемпионата мира среди юниоров
- Юлия Ступак (родилась 21 января 1995)
Двукратный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане (личный спринт и эстафета), три медали чемпионатов мира, второе место в общем зачете Кубка мира-2020/2021, второе место на многодневке «Тур де Ски»-2021, пять побед на этапах Кубка мира
🏆Все, что нужно знать о Кубке мира по лыжным гонкам 2021/2022
👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция
👨🦱 Кубок мира. Мужчины. Общий зачет, спринт, дистанция
📅Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
🏁Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам
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Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине будут транслировать Первый канал и Россия-1