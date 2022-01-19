Пекин-2022 | Лыжные гонки. Состав команды ОКР

Команда ОКР по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2022 года в Пекине имеет максимальную квоту — по восемь атлетов у мужчин и женщин. В заявке все звезды, главные из которых — действующий победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов и обладательница желтой майки лидера этого сезона Наталья Непряева. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской лыжной сборной.

Мужчины

Александр Большунов (родился 31 декабря 1996)

Четырехкратный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, чемпион мира в скиатлоне-2021 и семикратный призер чемпионатов мира, двукратный победитель общего зачета Кубка мира, дважды чемпион многодневки «Тур де Ски», в его активе двадцать девять побед в гонках на этапах Кубка мира, девять золотых медалей чемпионатов России.

(родился 31 декабря 1996) Четырехкратный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, чемпион мира в скиатлоне-2021 и семикратный призер чемпионатов мира, двукратный победитель общего зачета Кубка мира, дважды чемпион многодневки «Тур де Ски», в его активе двадцать девять побед в гонках на этапах Кубка мира, девять золотых медалей чемпионатов России. Артем Мальцев (родился 24 мая 1993)

Серебряный призер чемпионата мира-2021 в эстафете, четыре призовых места на этапах Кубка мира в личных гонках и одна победа в эстафете, двукратный чемпион России (обе победы одержал в гонках свободным стилем), трехкратный призер юниорских чемпионатов мира

(родился 24 мая 1993) Серебряный призер чемпионата мира-2021 в эстафете, четыре призовых места на этапах Кубка мира в личных гонках и одна победа в эстафете, двукратный чемпион России (обе победы одержал в гонках свободным стилем), трехкратный призер юниорских чемпионатов мира Илья Семиков (родился 22 октября 1993)

Пятикратный призер этапов Кубка мира в эстафетных гонках, чемпион России-2021 в марафоне классическим стилем, четырехкратный призер чемпионатов страны (все достижения — в гонках классическим стилем)

(родился 22 октября 1993) Пятикратный призер этапов Кубка мира в эстафетных гонках, чемпион России-2021 в марафоне классическим стилем, четырехкратный призер чемпионатов страны (все достижения — в гонках классическим стилем) Денис Спицов (родился 16 августа 1996)

Трехкратный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, третье место в общем зачете многодневки «Тур де Ски»-2021, обладатель пяти призовых мест в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира, чемпион мира-2018 среди юниоров в скиатлоне

(родился 16 августа 1996) Трехкратный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, третье место в общем зачете многодневки «Тур де Ски»-2021, обладатель пяти призовых мест в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира, чемпион мира-2018 среди юниоров в скиатлоне Александр Терентьев (родился 19 мая 1999)

Победитель этапа Кубка мира-2021/2022 в спринте, призер этапа Кубка мира в эстафете, чемпион мира-2021 среди юниоров в спринте, двукратный чемпион Универсиады, трехкратный призер чемпионатов России

(родился 19 мая 1999) Победитель этапа Кубка мира-2021/2022 в спринте, призер этапа Кубка мира в эстафете, чемпион мира-2021 среди юниоров в спринте, двукратный чемпион Универсиады, трехкратный призер чемпионатов России Сергей Устюгов (родился 8 апреля 1992)

Двукратный чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира, победитель многодневки «Тур де Ски», второе место общего зачета Кубка мира 2016/2017, семнадцать побед на этапах Кубка мира, одиннадцатикратный чемпион России

(родился 8 апреля 1992) Двукратный чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира, победитель многодневки «Тур де Ски», второе место общего зачета Кубка мира 2016/2017, семнадцать побед на этапах Кубка мира, одиннадцатикратный чемпион России Алексей Червоткин (родился 30 апреля 1995)

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в эстафете, двукратный призер чемпионатов мира в эстафете, семь призовых мест на этапах Кубка мира, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион страны

(родился 30 апреля 1995) Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в эстафете, двукратный призер чемпионатов мира в эстафете, семь призовых мест на этапах Кубка мира, четырехкратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион страны Иван Якимушкин (родился 17 июня 1996)

Призер чемпионата мира-2021 в эстафете, второе место в общем зачете Кубка мира-2020/2021, восемь призовых мест на этапах Кубка мира, двукратный чемпион мира среди юниоров, шестикратный чемпион России

Женщины

Лилия Васильева (родилась 3 мая 1994)

Двукратная чемпионка и призер Универсиады, двукратная чемпионка России, двукратная медалистка чемпионата страны

(родилась 3 мая 1994) Двукратная чемпионка и призер Универсиады, двукратная чемпионка России, двукратная медалистка чемпионата страны Мария Истомина (родилась 20 марта 1997)

Медалистка этапа Кубка мира в эстафете, чемпионка мира среди юниоров в эстафете, медалистка чемпионата мира среди юниоров в гонке с раздельного старта, двукратная чемпионка России, четырехкратная медалистка чемпионатов страны

(родилась 20 марта 1997) Медалистка этапа Кубка мира в эстафете, чемпионка мира среди юниоров в эстафете, медалистка чемпионата мира среди юниоров в гонке с раздельного старта, двукратная чемпионка России, четырехкратная медалистка чемпионатов страны Христина Мацокина (родилась 19 августа 1998)

Медалистка чемпионатов мира среди юниоров, чемпионка Универсиады в командном спринте, чемпионка России в спринте-2019, четырехкратная медалистка чемпионатов страны

(родилась 19 августа 1998) Медалистка чемпионатов мира среди юниоров, чемпионка Универсиады в командном спринте, чемпионка России в спринте-2019, четырехкратная медалистка чемпионатов страны Наталья Непряева (родилась 6 сентября 1995)

Бронзовая призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в эстафете, три медали чемпионатов мира (одна из которых — лично, в скиатлоне), победительница многодневки «Тур де Ски»-2022, второе место в общем зачете Кубка мира 2018/2019, семь побед на этапах Кубка мира, шесть золотых медалей чемпионатов России

(родилась 6 сентября 1995) Бронзовая призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в эстафете, три медали чемпионатов мира (одна из которых — лично, в скиатлоне), победительница многодневки «Тур де Ски»-2022, второе место в общем зачете Кубка мира 2018/2019, семь побед на этапах Кубка мира, шесть золотых медалей чемпионатов России Анастасия Рыгалина (родилась 31 января 1996)

Победительница чемпионата России-2019 в масс-старте свободным стилем, двукратная медалистка чемпионата страны-2021

(родилась 31 января 1996) Победительница чемпионата России-2019 в масс-старте свободным стилем, двукратная медалистка чемпионата страны-2021 Татьяна Сорина (родилась 13 апреля 1994)

Медалистка чемпионата мира в эстафете, победительница этапа Кубка мира в эстафете, два призовых места в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира, трехкратная чемпионка России-2021

(родилась 13 апреля 1994) Медалистка чемпионата мира в эстафете, победительница этапа Кубка мира в эстафете, два призовых места в индивидуальных гонках на этапах Кубка мира, трехкратная чемпионка России-2021 Вероника Степанова (родилась 4 января 2001)

Победительница этапа Кубка мира в эстафете, чемпионка мира среди юниоров, двукратная медалистка чемпионата мира среди юниоров

(родилась 4 января 2001) Победительница этапа Кубка мира в эстафете, чемпионка мира среди юниоров, двукратная медалистка чемпионата мира среди юниоров Юлия Ступак (родилась 21 января 1995)

Двукратный призер Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане (личный спринт и эстафета), три медали чемпионатов мира, второе место в общем зачете Кубка мира-2020/2021, второе место на многодневке «Тур де Ски»-2021, пять побед на этапах Кубка мира

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция

🏁Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам

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Соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине будут транслировать Первый канал и Россия-1