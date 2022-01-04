«Тур де Ски» 2021/22: Большунов уступил Клэбо и на горе, и в общем зачете

У лыжной многодневки «Тур де Ски» в соревнованиях мужчин спустя два сезона новый старый чемпион (уже побеждал в 2019-м) — норвежец Йоханнес Клэбо. Забиравший главный трофей — хрустальную пирамиду в 2020-м и 2021-м Александр Большунов на этот раз финишировал в общем зачете вторым. Уступил он принципиальному сопернику и в очном противостоянии. Клэбо восхождение на Альпе де Чермис далось легче российского лыжника: впереди Йоханнеса финишировали только четверо горняков, Сан Саныч же занял лишь седьмое место, и его отставание от норвежца стало еще больше.

«Две минуты можно было отыграть. Но не с таким моим состоянием и не с таким Йоханнесом, который в такой отличной форме. Думаю, ему можно просто перестать тренироваться, поехать на Олимпийские игры и брать свое. Форма у него настолько хорошая, что он обыгрывает нас в каждой гонке. Очень сложно пока что-то делать с ним. Какая у меня будет форма в Пекине? Увидим через месяц. Я согласен с тем, что лучше взять свое на Олимпиаде. Ждать осталось недолго», — сказал Большунов после финиша гонки в интервью телеканалу Матч ТВ.

Главной дуэлью дня стало противостояние Ииво Нисканена и Дениса Спицова за третью позицию в общем зачете многодневки. Гора — слабое место финна, но сегодняшние гримасы боли окупились: он удержал семь секунд преимущества. Россиянин финишировал на вершине Альпе де Чермис вторым вслед за норвежцем Шюром Рете, но даже лучшее время дня не позволило бы Спицову догнать Нисканена. Третье место сегодня у 21-летнего Фридриха Моха — это первый подиум призера юниорского чемпионата мира из Германии на этапе Кубка мира.

Общий зачет «Тур де Ски». Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 2:24.56

2. Александр Большунов (Россия) +2:03.2

3. Ииво Нисканен (Финляндия) +3:14.5

4. Денис Спицов (Россия) +3:21.5

5. Пол Голберг (Норвегия) +4:08.3

6. Иван Якимушкин (Россия) +4:28.0

Дидрик Тенсет (Норвегия) +4:42.2

8. Эрик Вальнес (Норвегия) +4:58.4

9. Харальд Амундсен (Норвегия) +5:13.4

10. Калле Халварссон (Швеция) +5:33.0

Все результаты, лучшие моменты гонок и положение в зачетах лыжной многодневки «Тур де Ски» 2021/2022 смотрите здесь

Подробнее о лыжной многодневке «Тур де Ски» 2021/2022 читайте здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция