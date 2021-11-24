Лыжные гонки. Календарь Кубка мира-2021/22

В сезоне 2021/22 Кубок мира по лыжным гонкам состоит из десяти этапов, а также многодневки «Тур де Ски» и финала Кубка мира. Начнется сезон у сильнейших лыжников мира 26 ноября в Руке, а заключительная его гонка состоится в Тюмени 20 марта. Читайте подробное расписание на Olympics.

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/22

1-й этап. Рука, Финляндия (26 — 28 ноября)

26 ноября. Спринт. Классический стиль. Женщины

26 ноября. Спринт. Классический стиль. Мужчины

27 ноября. Гонка с раздельным стартом на 15 км. Классический стиль. Мужчины

27 ноября. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Классический стиль. Женщины

28 ноября. Гонка преследования на 10 км. Свободный стиль. Женщины

28 ноября. Гонка преследования на 15 км. Свободный стиль. Мужчины

2-й этап. Лиллехаммер, Норвегия (3 — 5 декабря)

3 декабря. Спринт. Свободный стиль. Женщины

3 декабря. Спринт. Свободный стиль. Мужчины

4 декабря. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Свободный стиль. Женщины

4 декабря. Гонка с раздельным стартом на 15 км. Свободный стиль. Мужчины

5 декабря. Эстафета. 4 по 7.5 км. Мужчины

5 декабря. Эстафета. 4 по 5 км. Женщины

3-й этап. Давос, Швейцария (11 — 12 декабря)

11 декабря. Спринт. Свободный стиль. Женщины

11 декабря. Спринт. Свободный стиль. Мужчины

12 декабря. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Свободный стиль. Женщины

12 декабря. Гонка с раздельным стартом на 15 км. Свободный стиль. Мужчины

4-й этап. Дрезден, Германия (18 — 19 декабря)

18 декабря. Спринт. Свободный стиль. Женщины

18 декабря. Спринт. Свободный стиль. Мужчины

19 декабря. Командный спринт. Свободный стиль. Женщины

19 декабря. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины

5-й этап. Многодневка «Тур де Ски». (28 декабря — 4 января)

Ленцерхайде, Швейцария

28 декабря. Спринт. Свободный стиль. Женщины

28 декабря. Спринт. Свободный стиль. Мужчины

29 декабря. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Классический стиль. Женщины

29 декабря. Гонка с раздельным стартом на 15 км. Классический стиль. Мужчины

Оберстдорф, Германия

31 декабря. Масс-старт на 10 км. Свободный стиль. Женщины

31 декабря. Масс-старт на 15 км. Свободный стиль. Мужчины

1 января. Спринт. Классический стиль. Женщины

1 января. Спринт. Классический стиль. Мужчины

Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января. Масс-старт на 10 км. Классический стиль. Женщины

3 января. Масс-старт на 15 км. Классический стиль. Мужчины

4 января. Масс-старт на 10 км. Свободный стиль. Женщины

4 января. Масс-старт на 15 км. Свободный стиль. Мужчины

6-й этап. Ле Рус, Франция (14 — 16 января)

14 января. Спринт. Свободный стиль. Женщины

14 января. Спринт. Свободный стиль. Мужчины

15 января. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Свободный стиль. Женщины

15 января. Гонка с раздельным стартом на 15 км. Свободный стиль. Мужчины

16 января. Гонка преследования на 10 км. Классический стиль. Женщины

16 января. Гонка преследования на 15 км. Классический стиль. Мужчины

7-й этап. Планица, Словения (22 — 23 января)

22 января. Спринт. Классический стиль. Женщины

22 января. Спринт. Классический стиль. Мужчины

23 января. Скиатлон (5 км классический стиль + 5 км свободный стиль). Женщины

23 января. Скиатлон (7.5 км классический стиль + 7.5 км свободный стиль). Мужчины

8-й этап. Лахти, Финляндия (26 — 27 февраля)

26 февраля. Спринт. Свободный стиль. Женщины

26 февраля. Спринт. Свободный стиль. Мужчины

27 февраля. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Классический стиль. Женщины

27 февраля. Гонка с раздельным стартом на 15 км. Классический стиль. Мужчины

9-й этап. Драммен, Норвегия (3 марта)

3 марта. Спринт. Классический стиль. Женщины

3 марта. Спринт. Классический стиль. Мужчины

10-й этап. Осло, Норвегия (5 — 6 марта)

5 марта. Масс-старт на 30 км. Классический стиль. Женщины

6 марта. Масс-старт на 50 км. Классический стиль. Мужчины

11-й этап. Фалун, Швеция (11 — 13 марта)

11 марта. Спринт. Классический стиль. Женщины

11 марта. Спринт. Классический стиль. Мужчины

12 марта. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Свободный стиль. Женщины

12 марта. Гонка с раздельным стартом на 15 км. Свободный стиль. Мужчины

13 марта. Смешанная эстафета 4 по 5 км

13 марта. Смешанный командный спринт

Финал Кубка мира. Тюмень, Россия (18 — 20 марта)

18 марта. Спринт. Свободный стиль. Женщины

18 марта. Спринт. Свободный стиль. Мужчины

19 марта. Масс-старт на 10 км. Свободный стиль. Женщины

19 марта. Масс-старт на 15 км. Свободный стиль. Мужчины

20 марта. Гонка преследования на 10 км. Классический стиль. Женщины

20 марта. Гонка преследования на 15 км. Классический стиль. Мужчины

Результаты гонок Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь

Положение в общем, дистанционном и спринтерском зачетах Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь

Прямые трансляции Кубка мира будут доступны на каналах холдинга «Матч», портале Sportbox.ru, а также на каналах пакета Eurosport и в EurosportPlayer