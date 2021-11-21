Лыжные гонки. Большунов в строю. Результаты отбора на первый этап Кубка мира

26 ноября в финском горнолыжном курорте Рука пройдут первые гонки Кубка мира по лыжным гонкам олимпийского сезона.

Состав сборной России на стартовом этапе Кубка был определен по итогам контрольных соревнований, состоявшихся 20-21 ноября в Финляндии. Главным событием контрольных стартов стало возвращение на лыжню Александра Большунова. Победитель общего зачета Кубка мира прошлого сезона пропустил значительную часть предсезонной подготовки из-за последствий операции на челюсти и смог возобновить тренировки совсем недавно. При этом, Большунов не форсировал форму, а планомерно набирал объем: тренировки высокой интенсивности врачи рекомендовали пока не проводить. Тем удивительнее, что уже в первой гонке — разделке классикой на 15 км, Александр, вышедший на старт, чтобы «продышаться» и не планировавший преодолевать дистанцию полностью, показал пятое время. В итоговом протоколе Большунов на одну позицию опередил, например, отлично выступившего в прошлые выходные на открытии сезона Сергея Устюгова. Дальше — больше: на аналогичной дистанции «коньком» в воскресенье Сан Саныч финишировал уже третьим: от победителя — Артема Мальцева, тренирующегося в интернациональной группе Маркуса Крамера, Большунов отстал всего на 10.9 секунды. Мальцев же прервал победную серию Ииво Нисканена: сильнейший финский лыжник три гонки подряд не пропускал вперед ни одного гонщика в красном комбинезоне. Обогнать Нисканена днем ранее мог Алексей Червоткин — не хватило чуть более двух секунд. Червоткин и обладатель второго места в общем зачете Кубка мира прошлого сезона Иван Якимушкин продемонстрировали самые стабильные результаты на дистанции (у каждого по три попадания в тройку в четырех гонках в Финляндии).

Помимо Большунова, Червоткина, Якимушкина и Мальцева в заявку дистанционной сборной России на первый этап Кубка мира вошли Евгений Белов и Илья Семиков (отобрались в классической гонке в субботу), Андрей Ларьков (по персональной квоте победителя общего зачета Кубка Восточной Европы сезона 2020/2021), а последнюю путевку в драматичном противостоянии забрал себе Сергей Устюгов. У своего прямого конкурента — Дениса Спицова, Устюгов по суммарному времени двух гонок выиграл 9.5 секунд.

У женщин в эти выходные выделялась тренировочная группа под руководством Егора Сорина: чемпионка мира среди юниоров Вероника Степанова заняла третье место на дистанции 10 км свободным стилем, впервые готовившаяся к сезону со сборной страны Анастасия Рыгалина финишировала четвертой и коньком, и классикой, а Татьяна Сорина сделал победный дубль.

Наталья Непряева подходит к сезону в отличной форме: два вторых места с минимальным отставанием. Юлия Ступак находится под нагрузками (она недавно проводила тренировки в среднегорье), и ее результаты в эти выходные не показательны. Примечательно, что единственной, кто смог попасть в тройку помимо лыжниц российской сборной стала австрийка Тереза Штадлобер. Значительную часть тренировочных сборов она провела вместе с группой Крамера.

Отборочные соревнования сборной России по лыжным гонкам для участия в первом этапе Кубка мира 2021/2022. Результаты

20 ноября, суббота

Женщины, 10 км, гонка с раздельным стартом, классический стиль

1. Татьяна Сорина 27:55.2

2. Наталья Непряева +2.1

3. Тереза Штадлобер (Австрия) +19.2

4. Анастасия Рыгалина 43.7

5. Яна Кирпиченко +53.5

6. Алия Иксанова +54.2

7. Анастасия Фалеева +55.7

8. Лилия Васильева +59.4

9. Юлия Ступак +1:02.1

10. Ольга Кучерук +1:13.6

Мужчины, 15 км, гонка с раздельным стартом, классический стиль

1. Ииво Нисканен (Финляндия) 36:55.0

2. Алексей Червоткин +2.1

3. Иван Якимушкин +21.5

4. Илья Семиков +42.9

5. Александр Большунов +43.5

5. Евгений Белов +43.5

7. Сергей Устюгов +45.8

8. Александр Бессмертных +50.6

9. Денис Спицов +1:02.2

10. Андрей Ларьков +1:04.6

21 ноября, воскресенье

Женщины. 10 км, гонка с раздельным стартом, свободный стиль

1. Татьяна Сорина 24:58,6

2. Наталья Непряева +14.2

3. Вероника Степанова +18.9

4. Анастасия Рыгалина +29.6

5. Мария Истомина +37.6

6. Ольга Кучерук +1:11.3

7. Анастасия Фалеева +1:25.0

8. Анна Грухвина +1:32.9

9. Анастасия Доценко +1:37.6

10. Алиса Жамбалова +1:38.7

Мужчины. 15 км, гонка с раздельным стартом, свободный стиль

1. Артём Мальцев 33:31.6

2. Иван Якимушкин +6.5

3. Александр Большунов +10.9

4. Ииво Нисканен (Финляндия) +18.1

5. Антон Тимашов +32.6

6. Алексей Червоткин +33.2

7. Денис Филимонов +34.4

8. Денис Спицов +37.8

9. Андрей Мельниченко +39.3

10. Сергей Ардашев +41.0

11. Сергей Устюгов +44.7