Лыжные гонки. Устюгов и Непряева дважды в тройке. Итоги соревнований в Муонио

В Муонио (Финляндия) состоялись первые международные соревнования олимпийского сезона по лыжным гонкам с участием сборной России. В течение трех дней (12-14 ноября) прошли шесть гонок (по три у мужчин и женщин): спринты классическим стилем, разделки классикой и свободным стилем передвижения. Четверо мужчин-лыжников и две женщины из состава российской команды сумели попасть в тройку сильнейших.

В спринте классическим стилем у мужчин победу с преимуществом в одну десятую секунды одержал Сергей Устюгов. В финале, проходившем в снегопад, он грамотно оценил ситуацию на трассе и вовремя перестроился в ту лыжню, скольжение в которой было наилучшим. До последнего боролся за первую строчку с Устюговым соотечественник — чемпион мира среди юниоров Александр Терентьев. Последний уверенно провел все забеги, начиная с квалификации — ее Александр закончил со вторым временем. Лидер предварительного раунда с огромным отрывом (6.8 секунды) — вице-чемпион мира (уступил только Йоханнесу Клэбо) Эрик Вальнес в финале стал только четвертым: разножку на финише у него выиграл тренировавшийся в это межсезонье в группе Маркуса Крамера вместе с Устюговым Федерико Пеллегрино.

В дистанционных гонках доминировал лидер сборной Финляндии и один из сильнейших классистов мира последнего десятилетия (два золота Олимпиады и три медали чемпионатов мира этим стилем передвижения) Ииво Нисканен. В составе российской команды два призовых места в гонках с раздельным стартом на 15 км у Алексея Червоткина, тренирующегося в группе Юрия Бородавко. На классике Червоткин блестяще пробежал заключительную треть дистанции и в итоге уступил Нисканену 5.4 секунды. Ровную раскладку по дистанции показал обладатель второго места в общем зачете Кубка мира прошлого сезона Иван Якимушкин — занять третье место ему не помешала даже поломка палки на трассе. Чемпион Универсиады-2019 в Красноярске Наото Баба стал единственным, кто смог опередить Нисканена хотя бы на одной из шести отсечек — на первых 400 метрах дистанции японец показал лучшее время.

На коньковой разделке время Червоткина служило ориентиром для стартовавших позже Нисканена и Устюгова. Финн, как и днем ранее, не был быстрейшим только на самом старте дистанции, уверенно показав лучшие результаты на всех отсечках до самого финиша. Устюгов в итоге — второй с отставанием в 9.1 секунды, Червоткин — третий. В топ-6 пятеро российских лыжников: на четвертой позиции Денис Спицов, вслед за ним Якимушкин, шестой — Артем Мальцев. Профильный спринтер Глеб Ретивых сенсационно обогнал специалиста в коньке Андрея Мельниченко.

В женской части соревнований успешнее всех выступила Наталья Непряева: одна победа и одно второе место с минимальным отставанием. При этом, оба этих результата были показаны в дистанционных гонках: в спринте Непряева единственная из российской сборной отобралась в главный забег дня, но финишировала только пятой. В классической разделке Наталья на 13 секунд опередила соотечественницу Татьяну Сорину и уверенно выиграла. Сорина, которая прилетела в Муонио только в пятницу, сумела опередить находящуюся в отличной форме Викторию Карл из сборной Германии. Карл стала единственной, кому удалось три дня подряд попасть в тройку сильнейших. В активе немецкой лыжницы третьи места спринта и разделок.

В заключительный день соревнований коньковая десятка стала настоящим триллером: преимущество победительницы над третьим местом составило 1.2 секунды, а над вторым и того меньше. Наталья Непряева лидировала после первых пяти километров дистанции, но затем ее начала догонять Криста Пярмякоски из Финляндии. В итоге, Пярмякоски одержала победу, Непряева — вторая, Карл — третья. Пятой финишировала тренирующаяся в группе Егора Сорина чемпионка мира среди юниоров Вероника Степанова.

Результаты гонок в Муонио доступны во вкладке на официальном сайте соревнований.