Первые международные соревнования олимпийского сезона: что ждать, где смотреть

Почти все лидеры сборной России по лыжным гонкам прибыли в Муонио (Финляндия) для участия в первых международных соревнованиях на снегу в сезоне 2021/2022. Пропускают открытие сезона только действующий победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов (он восстанавливается после операции на челюсти и, скорее всего, не выйдет на старт до декабря), а также самая результативная спортсменка команды Юлия Ступак (готовится в швейцарском Давосе по индивидуальной программе).

В течение трех дней (12-14 ноября) состоятся шесть гонок: в пятницу пройдут спринты классическим стилем у мужчин и женщин, в субботу разделки классикой на 10 км (женщины) и 15 км (мужчины), в программе воскресенья аналогичные предыдущему дню дистанции свободным стилем передвижения.

У мужчин в спринте любопытно будет понаблюдать за результатами русско-итальянской группы под руководством немецкого тренера Маркуса Крамера. При этом, в классике в теории сильнее не более звездные Сергей Устюгов (обладатель семи медалей чемпионатов мира) и Федерико Пеллегрино (победитель спринтерского зачета Кубка мира прошлого сезона), а менее титулованные Глеб Ретивых и Франческо де Фабиани. Еще одна надежда российской команды — чемпион мира в спринте среди юниоров Александр Терентьев из группы Юрия Бородавко. Главный фаворит короткой гонки у мужчин — норвежец Эрик Вальнес (в прошлом сезоне только ему удалось опередить Йоханнеса Клэбо в личном спринте на этапе Кубка мира).

В дистанционных гонках намечается противостояние лыжников из групп Бородавко (Дениса Спицова и Алексея Червоткина), Крамера (Артема Мальцева, Евгения Белова и ветерана Александра Бессмертных), а также Олега Перевозчикова (универсала Ивана Якимушкина, который в прошлом сезоне финишировал вторым в общем зачете Кубка мира и профильных классистов Андрея Ларькова, Ильи Семикова и Ильи Порошкина. Из числа сильных оппонентов российских лыжников на дистанции стоит отметить норвежца Финна Хогена Крога , восходящую звезду из команды Германии Фридриха Моха и Томаса Мэлоуни Вестгарда из сборной Ирландии, в прошлом сезоне попадавшего в десятку сильнейших на этапе Кубка мира.

У женщин выступят и Наталья Непряева, и Татьяна Сорина. Непряева (тренируется в группе Бородавко) полностью восстановилась после травмы руки, полученной в ходе прошлого сезона, а Сорину (готовится в группе мужа — Егора Сорина) продолжают мучать последствия повреждения плеча (из-за этого Татьяна не стартует в спринте).

В дистанционных гонках конкуренцию российским лыжницам составит Тереза Штадлобер из Австрии (в межсезонье работала с группой Маркуса Крамера), сильная классистка Катарина Хенниг из Германии, эпизодически представлявшая сборную Норвегии Анна Свендсен, а также юниорка Патриция Эйдука из Латвии и ветеран сборной Японии Масако Ишида.

В спринте сильных оппоненток у главного фаворита — Непряевой — не так много. Сильнейшие из них — чемпионка мира среди юниоров Моника Скиндер из Польши, а также четвертьфиналистка чемпионата мира-2021 Анастасия Кириллова из сборной Беларуси.

Лыжные гонки. Соревнования FIS в Муонио (Финляндия). Расписание

по московскому времени

12 ноября, пятница

Женщины. Мужчины. Спринт классическим стилем. Начало в 11:00

13 ноября, суббота

Женщины. Индивидуальная гонка на 10 км с раздельным стартом. Классический стиль. Мужчины. Индивидуальная гонка на 15 км с раздельным стартом. Классический стиль. Начало в 11:00

14 ноября, воскресенье

Женщины. Индивидуальная гонка на 10 км с раздельным стартом. Свободный стиль. Мужчины. Индивидуальная гонка на 15 км с раздельным стартом. Свободный стиль. Начало в 11:00

Результаты гонок можно будет посмотреть во вкладке на официальном сайте соревнований