Кубок мира по лыжным гонкам-2021/22: расписание, результаты, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне 2021/2022 продлится почти четыре месяца (с конца ноября по конец марта с перерывом на Олимпийские игры в Пекине в феврале) и пройдет почти исключительно на территории Европы. В конце декабря-начале января лыжников ожидает традиционная трансальпийская многодневка «Тур де Ски», а закроет программу соревнований финал Кубка мира в Западной Сибири — его примет Тюмень.

У мужчин за победу в общем зачете вновь ожидается противостояние двух сильнейших спортсменов последних трех лет: норвежского короля спринта Йоханнеса Клэбо и российского мастера дистанционных гонок, обладателя глобуса двух предыдущих сезонов Александра Большунова. Стоит отметить, что шансы Сан Саныча на повторение успеха несколько ниже, и на то есть целый ряд объективных причин. Во-первых, Большунов не смог полноценно провести предсезонную подготовку: помешали проблемы со здоровьем. Во-вторых, форсировать форму к декабрю Александр и его тренер Юрий Бородавко в таких условиях не планируют: в приоритете выйти на полные обороты к февралю, чтобы выиграть заветное олимпийское золото (у Клэбо есть три медали высшей пробы из Пхенчхана-2018). В-третьих, до Пекина-2022 на Кубке мира состоится только одна гонка длиннее 15 км (скиатлон в Планице 23 января) — как показал опыт прошлого сезона, Клэбо плодотворно поработал над выносливостью и едва ли даст кому бы то ни было убежать в отрыв на дистанции меньше тридцатки. И, наконец, на руку норвежцу играет и новый регламент начисления очков за спринтерские гонки: теперь первая десятка квалификации получает дополнительные баллы (за первое место — 15), то есть на рядовом этапе Кубка мира Йоханнес может потенциально заработать 115 зачетных пунктов, а на стадии «Тур де Ски» — 65 (на каждую гонку там действует коэффициент 0.5).

Альпийская многодневка, высокий результат в общем зачете которой традиционно является ключевым в борьбе за общий зачет (очки за итоговый зачет «Тур де Ски» умножаются на 4), в этом сезоне может дать шанс заявить свои претензии на глобус кому-то третьему. Ни Клэбо, ни Большунов не планируют бежать ее в полном объеме. Однако в то, что потенциальная третья сила появится и сможет удержать отрыв от норвежца и россиянина, поверить трудно: чтобы выбрать гандикап после Олимпиады у Йоханнеса будет три спринта (два из которых в Скандинавии), а у Большунова — Хольменколленский марафон, любимый этап в Фалуне и финал перед своими болельщиками в Тюмени.

У женщин расписание соревнований более сбалансированное: обилие десятикилометровых масс-стартов и спринтов не на руку доминирующей в дистанционных гонках норвежке Терезе Йохауг. С учетом того, что Йохауг также не планирует бежать всю программу «Тур де Ски», шансы удержать глобус появляются у действующей его обладательницы и победительницы многодневки — Джессики Диггинс из сборной США. В борьбу за итоговую тройку общего зачета Кубка могут вмешаться еще как минимум пять спортсменок: дистанционщицы из сборной Швеции Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также три российские лыжницы — Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

Наиболее высоки шансы Непряевой — она стабильнее всех коллег по сборной бежит спринты, а также не испытывала существенных проблем со здоровьем. Татьяна Сорина в лучшей форме бежит дистанцию на мировом уровне и, притом, стабильно. Помешать ей могут недолеченная травма плеча, а также не слишком мощный финишный рывок, необходимый в масс-стартах. Как раз спурт в концовке (особенно в гонках классическим стилем) — фирменный стиль Ступак. Однако, для того, чтобы удержаться в пачке до финишной прямой, необходимы дистанционные кондиции: их Юлия пока не набрала. Скорее всего, ее сценарий выхода на пик будет выстроен по схожей с Большуновым схеме — с прицелом на Пекин-2022.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь

Результаты Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь

Положение в общем, дистанционном и спринтерском зачетах Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь

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