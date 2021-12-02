Лыжные гонки. Кубок мира 2021/2022. Мужчины. Общий зачет, спринт, дистанция

Olympics следит за всеми этапами Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021/2022. Ищите ниже результаты мужчин в общем зачете, спринтерских и дистанционных гонках по итогам прошедших этапов.

Прошедшие этапы:

Общий зачет | Мужчины. Лыжные гонки

🇷🇺 Александр Большунов (Россия). Очки: 174 🇷🇺 Сергей Устюгов (Россия). Очки: 132 🇳🇴 Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия). Очки: 119 🇳🇴 Эрик Вальнес (Норвегия). Очки: 118 🇷🇺 Александр Терентьев (Россия). Очки: 115 🇷🇺 Алексей Червоткин (Россия). Очки: 112 🇫🇮 Ииво Нисканен (Финляндия). Очки: 100 🇷🇺 Иван Якимушкин (Россия). Очки: 94 🇷🇺 Илья Семиков (Россия). Очки: 80 🇷🇺 Артем Мальцев (Россия). Очки: 78 🇫🇷 Ришар Жюв (Франция). Очки: 75 🇨🇿 Михал Новак (Чехия). Очки: 60 🇳🇴 Пол Голберг (Норвегия). Очки: 60 🇩🇪 Лукас Бегль (Германия). Очки: 48 🇨🇦 Антуан Сир (Канада). Очки: 46 🇳🇴 Ховар Сулос Теугбель (Норвегия). Очки: 45 🇫🇮 Йони Мяки (Финляндия). Очки: 42 🇺🇸 Джеймс Клинтон Скунмейкер (США). Очки: 42 🇮🇹 Федерико Пеллегрино (Италия). Очки: 42 🇮🇹 Франческо Де Фабиани (Италия). Очки: 40 🇳🇴 Эмиль Иверсен (Норвегия). Очки: 36 🇫🇷 Уго Лапалю (Франция). Очки: 36 🇩🇪 Йонас Доблер (Германия). Очки: 34 🇷🇺 Глеб Ретивых (Россия). Очки: 32 🇸🇪 Маркус Грате (Швеция). Очки: 30 🇸🇪 Лео Йоханссон (Швеция). Очки: 29 🇺🇸 Гас Шумахер (США). Очки: 24 🇫🇷 Люка Шанава (Франция). Очки: 24 🇺🇸 Бен Огден (США). Очки: 23 🇳🇴 Ханс Кристер Холунн (Норвегия). Очки: 22 🇸🇪 Антон Перссон (Швеция). Очки: 22 🇷🇺 Андрей Ларьков (Россия). Очки: 22 🇩🇪 Фридрих Мох (Германия). Очки: 19 🇨🇭 Жовьян Эдигер (Швейцария). Очки: 18 🇫🇮 Лаури Маннила (Финляндия). Очки: 16 🇫🇮 Лаури Вуоринен (Финляндия). Очки: 16 🇫🇮 Реми Линдхольм (Финляндия). Очки: 16 🇦🇹 Мика Вермейлен (Австрия). Очки: 16 🇬🇧 Эндрю Масгрейв (Великобритания). Очки: 15 🇨🇦 Оливье Левейе (Канада). Очки: 15 🇨🇦 Рассел Кеннеди (Канада). Очки: 14 🇺🇸 Люк Ягер (США). Очки: 13 🇫🇮 Пертту Хиваринен (Финляндия). Очки: 12 🇫🇮 Вернери Сухонен (Финляндия). Очки: 11 🇫🇮 Ристоматти Хакола (Финляндия). Очки: 10 🇫🇮 Ниило Мойланен (Финляндия). Очки: 9 🇫🇮 Ююсу Хаарала (Финляндия). Очки: 8 🇸🇪 Калле Хальварссон (Швеция). Очки: 7 🇨🇭 Дарио Колонья (Швейцария). Очки: 7 🇨🇭 Роман Фургер (Швейцария). Очки: 6 🇸🇪 Йохан Хэггстрем (Швеция). Очки: 6 🇨🇭 Джейсон Реш (Швейцария). Очки: 5 🇸🇪 Олоф Йонссон (Швеция). Очки: 5 🇩🇪 Янош Бруггер (Германия). Очки: 4 🇨🇿 Лудек Селлер (Чехия). Очки: 4 🇸🇪 Густав Берглунд (Швеция). Очки: 3 🇵🇱 Доминик Бурый (Польша). Очки: 3 🇨🇭 Йонас Бауман (Швейцария). Очки: 2 🇷🇺 Александр Бессмертных (Россия). Очки: 2 🇩🇪 Флориан Нотц (Германия). Очки: 1 🇳🇴 Арон Окре Рисстад (Норвегия). Очки: 1

Спринт | Мужчины. Лыжные гонки

🇷🇺 Александр Терентьев (Россия). Очки: 115 🇳🇴 Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия). Очки: 90 🇳🇴 Эрик Вальнес (Норвегия). Очки: 68 🇫🇷 Ришар Жюв (Франция). Очки: 62 🇳🇴 Ховар Сулос Теугбель (Норвегия). Очки: 45 🇫🇮 Йони Мяки (Финляндия). Очки: 42 🇺🇸 Джеймс Клинтон Скунмейкер (США). Очки: 42 🇳🇴 Пол Голберг (Норвегия). Очки: 34 🇷🇺 Глеб Ретивых (Россия). Очки: 32 🇸🇪 Маркус Грате (Швеция). Очки: 30 🇫🇷 Люка Шанава (Франция). Очки: 24 🇺🇸 Бен Огден (США). Очки: 23 🇸🇪 Антон Перссон (Швеция). Очки: 22 🇨🇭 Жовьян Эдигер (Швейцария). Очки: 18 🇫🇮 Лаури Маннила (Финляндия). Очки: 16 🇫🇮 Лаури Вуоринен (Финляндия). Очки: 16 🇷🇺 Александр Большунов (Россия). Очки: 14 🇺🇸 Люк Ягер (США). Очки: 13 🇷🇺 Иван Якимушкин (Россия). Очки: 12 🇫🇮 Вернери Сухонен (Финляндия). Очки: 11 🇫🇮 Ристоматти Хакола (Финляндия). Очки: 10 🇫🇮 Ниило Мойланен (Финляндия). Очки: 9 🇫🇮 Ююсу Хаарала (Финляндия). Очки: 8 🇷🇺 Сергей Устюгов (Россия). Очки: 7 🇸🇪 Йохан Хэггстрем (Швеция). Очки: 6 🇸🇪 Олоф Йонссон (Швеция). Очки: 5 🇨🇿 Лудек Селлер (Чехия). Очки: 4 🇸🇪 Густав Берглунд (Швеция). Очки: 3 🇮🇹 Федерико Пеллегрино (Италия). Очки: 2 🇳🇴 Арон Окре Рисстад (Норвегия). Очки: 1

Дистанция | Мужчины. Лыжные гонки

🇷🇺 Александр Большунов (Россия). Очки: 160 🇷🇺 Сергей Устюгов (Россия). Очки: 125 🇷🇺 Алексей Червоткин (Россия). Очки: 112 🇫🇮 Ииво Нисканен (Финляндия). Очки: 100 🇷🇺 Иван Якимушкин (Россия). Очки: 82 🇷🇺 Илья Семиков (Россия). Очки: 80 🇷🇺 Артем Мальцев (Россия). Очки: 78 🇨🇿 Михал Новак (Чехия). Очки: 60 🇳🇴 Эрик Вальнес (Норвегия). Очки: 50 🇩🇪 Лукас Бегль (Германия). Очки: 48 🇨🇦 Антуан Сир (Канада). Очки: 46 🇮🇹 Федерико Пеллегрино (Италия). Очки: 40 🇮🇹 Франческо Де Фабиани (Италия). Очки: 40 🇳🇴 Эмиль Иверсен (Норвегия). Очки: 36 🇫🇷 Уго Лапалю (Франция). Очки: 36 🇩🇪 Йонас Доблер (Германия). Очки: 34 🇳🇴 Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия). Очки: 29 🇸🇪 Лео Йоханссон (Швеция). Очки: 29 🇳🇴 Пол Голберг (Норвегия). Очки: 26 🇺🇸 Гас Шумахер (США). Очки: 24 🇳🇴 Ханс Кристер Холунн (Норвегия). Очки: 22 🇷🇺 Андрей Ларьков (Россия). Очки: 22 🇩🇪 Фридрих Мох (Германия). Очки: 19 🇫🇮 Реми Линдхольм (Финляндия). Очки: 16 🇦🇹 Мика Вермейлен (Австрия). Очки: 16 🇬🇧 Эндрю Масгрейв (Великобритания). Очки: 15 🇨🇦 Оливье Левейе (Канада). Очки: 15 🇨🇦 Рассел Кеннеди (Канада). Очки: 14 🇫🇷 Ришар Жюв (Франция). Очки: 13 🇫🇮 Пертту Хиваринен (Финляндия). Очки: 12

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.