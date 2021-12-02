Лыжные гонки. Кубок мира 2021/2022. Мужчины. Общий зачет, спринт, дистанция

Актуальное положение и места в зачете Кубка мира сезона 2021/2022 в лыжных гонках среди мужчин

Автор: Татьяна Рогович
Лыжные гонки
Фото © 2021 Getty Images

Olympics следит за всеми этапами Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021/2022. Ищите ниже результаты мужчин в общем зачете, спринтерских и дистанционных гонках по итогам прошедших этапов.

Прошедшие этапы:

Общий зачет | Мужчины. Лыжные гонки

  1. 🇷🇺 Александр Большунов (Россия). Очки: 174
  2. 🇷🇺 Сергей Устюгов (Россия). Очки: 132
  3. 🇳🇴 Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия). Очки: 119
  4. 🇳🇴 Эрик Вальнес (Норвегия). Очки: 118
  5. 🇷🇺 Александр Терентьев (Россия). Очки: 115
  6. 🇷🇺 Алексей Червоткин (Россия). Очки: 112
  7. 🇫🇮 Ииво Нисканен (Финляндия). Очки: 100
  8. 🇷🇺 Иван Якимушкин (Россия). Очки: 94
  9. 🇷🇺 Илья Семиков (Россия). Очки: 80
  10. 🇷🇺 Артем Мальцев (Россия). Очки: 78
  11. 🇫🇷 Ришар Жюв (Франция). Очки: 75
  12. 🇨🇿 Михал Новак (Чехия). Очки: 60
  13. 🇳🇴 Пол Голберг (Норвегия). Очки: 60
  14. 🇩🇪 Лукас Бегль (Германия). Очки: 48
  15. 🇨🇦 Антуан Сир (Канада). Очки: 46
  16. 🇳🇴 Ховар Сулос Теугбель (Норвегия). Очки: 45
  17. 🇫🇮 Йони Мяки (Финляндия). Очки: 42
  18. 🇺🇸 Джеймс Клинтон Скунмейкер (США). Очки: 42
  19. 🇮🇹 Федерико Пеллегрино (Италия). Очки: 42
  20. 🇮🇹 Франческо Де Фабиани (Италия). Очки: 40
  21. 🇳🇴 Эмиль Иверсен (Норвегия). Очки: 36
  22. 🇫🇷 Уго Лапалю (Франция). Очки: 36
  23. 🇩🇪 Йонас Доблер (Германия). Очки: 34
  24. 🇷🇺 Глеб Ретивых (Россия). Очки: 32
  25. 🇸🇪 Маркус Грате (Швеция). Очки: 30
  26. 🇸🇪 Лео Йоханссон (Швеция). Очки: 29
  27. 🇺🇸 Гас Шумахер (США). Очки: 24
  28. 🇫🇷 Люка Шанава (Франция). Очки: 24
  29. 🇺🇸 Бен Огден (США). Очки: 23
  30. 🇳🇴 Ханс Кристер Холунн (Норвегия). Очки: 22
  31. 🇸🇪 Антон Перссон (Швеция). Очки: 22
  32. 🇷🇺 Андрей Ларьков (Россия). Очки: 22
  33. 🇩🇪 Фридрих Мох (Германия). Очки: 19
  34. 🇨🇭 Жовьян Эдигер (Швейцария). Очки: 18
  35. 🇫🇮 Лаури Маннила (Финляндия). Очки: 16
  36. 🇫🇮 Лаури Вуоринен (Финляндия). Очки: 16
  37. 🇫🇮 Реми Линдхольм (Финляндия). Очки: 16
  38. 🇦🇹 Мика Вермейлен (Австрия). Очки: 16
  39. 🇬🇧 Эндрю Масгрейв (Великобритания). Очки: 15
  40. 🇨🇦 Оливье Левейе (Канада). Очки: 15
  41. 🇨🇦 Рассел Кеннеди (Канада). Очки: 14
  42. 🇺🇸 Люк Ягер (США). Очки: 13
  43. 🇫🇮 Пертту Хиваринен (Финляндия). Очки: 12
  44. 🇫🇮 Вернери Сухонен (Финляндия). Очки: 11
  45. 🇫🇮 Ристоматти Хакола (Финляндия). Очки: 10
  46. 🇫🇮 Ниило Мойланен (Финляндия). Очки: 9
  47. 🇫🇮 Ююсу Хаарала (Финляндия). Очки: 8
  48. 🇸🇪 Калле Хальварссон (Швеция). Очки: 7
  49. 🇨🇭 Дарио Колонья (Швейцария). Очки: 7
  50. 🇨🇭 Роман Фургер (Швейцария). Очки: 6
  51. 🇸🇪 Йохан Хэггстрем (Швеция). Очки: 6
  52. 🇨🇭 Джейсон Реш (Швейцария). Очки: 5
  53. 🇸🇪 Олоф Йонссон (Швеция). Очки: 5
  54. 🇩🇪 Янош Бруггер (Германия). Очки: 4
  55. 🇨🇿 Лудек Селлер (Чехия). Очки: 4
  56. 🇸🇪 Густав Берглунд (Швеция). Очки: 3
  57. 🇵🇱 Доминик Бурый (Польша). Очки: 3
  58. 🇨🇭 Йонас Бауман (Швейцария). Очки: 2
  59. 🇷🇺 Александр Бессмертных (Россия). Очки: 2
  60. 🇩🇪 Флориан Нотц (Германия). Очки: 1
  61. 🇳🇴 Арон Окре Рисстад (Норвегия). Очки: 1

Спринт | Мужчины. Лыжные гонки

  1. 🇷🇺 Александр Терентьев (Россия). Очки: 115
  2. 🇳🇴 Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия). Очки: 90
  3. 🇳🇴 Эрик Вальнес (Норвегия). Очки: 68
  4. 🇫🇷 Ришар Жюв (Франция). Очки: 62
  5. 🇳🇴 Ховар Сулос Теугбель (Норвегия). Очки: 45
  6. 🇫🇮 Йони Мяки (Финляндия). Очки: 42
  7. 🇺🇸 Джеймс Клинтон Скунмейкер (США). Очки: 42
  8. 🇳🇴 Пол Голберг (Норвегия). Очки: 34
  9. 🇷🇺 Глеб Ретивых (Россия). Очки: 32
  10. 🇸🇪 Маркус Грате (Швеция). Очки: 30
  11. 🇫🇷 Люка Шанава (Франция). Очки: 24
  12. 🇺🇸 Бен Огден (США). Очки: 23
  13. 🇸🇪 Антон Перссон (Швеция). Очки: 22
  14. 🇨🇭 Жовьян Эдигер (Швейцария). Очки: 18
  15. 🇫🇮 Лаури Маннила (Финляндия). Очки: 16
  16. 🇫🇮 Лаури Вуоринен (Финляндия). Очки: 16
  17. 🇷🇺 Александр Большунов (Россия). Очки: 14
  18. 🇺🇸 Люк Ягер (США). Очки: 13
  19. 🇷🇺 Иван Якимушкин (Россия). Очки: 12
  20. 🇫🇮 Вернери Сухонен (Финляндия). Очки: 11
  21. 🇫🇮 Ристоматти Хакола (Финляндия). Очки: 10
  22. 🇫🇮 Ниило Мойланен (Финляндия). Очки: 9
  23. 🇫🇮 Ююсу Хаарала (Финляндия). Очки: 8
  24. 🇷🇺 Сергей Устюгов (Россия). Очки: 7
  25. 🇸🇪 Йохан Хэггстрем (Швеция). Очки: 6
  26. 🇸🇪 Олоф Йонссон (Швеция). Очки: 5
  27. 🇨🇿 Лудек Селлер (Чехия). Очки: 4
  28. 🇸🇪 Густав Берглунд (Швеция). Очки: 3
  29. 🇮🇹 Федерико Пеллегрино (Италия). Очки: 2
  30. 🇳🇴 Арон Окре Рисстад (Норвегия). Очки: 1

Дистанция | Мужчины. Лыжные гонки

  1. 🇷🇺 Александр Большунов (Россия). Очки: 160
  2. 🇷🇺 Сергей Устюгов (Россия). Очки: 125
  3. 🇷🇺 Алексей Червоткин (Россия). Очки: 112
  4. 🇫🇮 Ииво Нисканен (Финляндия). Очки: 100
  5. 🇷🇺 Иван Якимушкин (Россия). Очки: 82
  6. 🇷🇺 Илья Семиков (Россия). Очки: 80
  7. 🇷🇺 Артем Мальцев (Россия). Очки: 78
  8. 🇨🇿 Михал Новак (Чехия). Очки: 60
  9. 🇳🇴 Эрик Вальнес (Норвегия). Очки: 50
  10. 🇩🇪 Лукас Бегль (Германия). Очки: 48
  11. 🇨🇦 Антуан Сир (Канада). Очки: 46
  12. 🇮🇹 Федерико Пеллегрино (Италия). Очки: 40
  13. 🇮🇹 Франческо Де Фабиани (Италия). Очки: 40
  14. 🇳🇴 Эмиль Иверсен (Норвегия). Очки: 36
  15. 🇫🇷 Уго Лапалю (Франция). Очки: 36
  16. 🇩🇪 Йонас Доблер (Германия). Очки: 34
  17. 🇳🇴 Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия). Очки: 29
  18. 🇸🇪 Лео Йоханссон (Швеция). Очки: 29
  19. 🇳🇴 Пол Голберг (Норвегия). Очки: 26
  20. 🇺🇸 Гас Шумахер (США). Очки: 24
  21. 🇳🇴 Ханс Кристер Холунн (Норвегия). Очки: 22
  22. 🇷🇺 Андрей Ларьков (Россия). Очки: 22
  23. 🇩🇪 Фридрих Мох (Германия). Очки: 19
  24. 🇫🇮 Реми Линдхольм (Финляндия). Очки: 16
  25. 🇦🇹 Мика Вермейлен (Австрия). Очки: 16
  26. 🇬🇧 Эндрю Масгрейв (Великобритания). Очки: 15
  27. 🇨🇦 Оливье Левейе (Канада). Очки: 15
  28. 🇨🇦 Рассел Кеннеди (Канада). Очки: 14
  29. 🇫🇷 Ришар Жюв (Франция). Очки: 13
  30. 🇫🇮 Пертту Хиваринен (Финляндия). Очки: 12

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👨‍🦱 Кубок мира. Мужчины. Общий зачет, спринт, дистанция

📚 Все, что нужно знать о Кубке мира по лыжным гонкам-2021/2022

📆 Календарь Кубка мира по лыжным гонкам

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