Лыжные гонки. Кубок мира 2021/2022. Мужчины. Общий зачет, спринт, дистанция

Olympics следит за всеми этапами Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021/2022. Ищите ниже результаты мужчин в общем зачете, спринтерских и дистанционных гонках по итогам прошедших этапов.
Прошедшие этапы:
Общий зачет | Мужчины. Лыжные гонки
- 🇷🇺 Александр Большунов (Россия). Очки: 174
- 🇷🇺 Сергей Устюгов (Россия). Очки: 132
- 🇳🇴 Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия). Очки: 119
- 🇳🇴 Эрик Вальнес (Норвегия). Очки: 118
- 🇷🇺 Александр Терентьев (Россия). Очки: 115
- 🇷🇺 Алексей Червоткин (Россия). Очки: 112
- 🇫🇮 Ииво Нисканен (Финляндия). Очки: 100
- 🇷🇺 Иван Якимушкин (Россия). Очки: 94
- 🇷🇺 Илья Семиков (Россия). Очки: 80
- 🇷🇺 Артем Мальцев (Россия). Очки: 78
- 🇫🇷 Ришар Жюв (Франция). Очки: 75
- 🇨🇿 Михал Новак (Чехия). Очки: 60
- 🇳🇴 Пол Голберг (Норвегия). Очки: 60
- 🇩🇪 Лукас Бегль (Германия). Очки: 48
- 🇨🇦 Антуан Сир (Канада). Очки: 46
- 🇳🇴 Ховар Сулос Теугбель (Норвегия). Очки: 45
- 🇫🇮 Йони Мяки (Финляндия). Очки: 42
- 🇺🇸 Джеймс Клинтон Скунмейкер (США). Очки: 42
- 🇮🇹 Федерико Пеллегрино (Италия). Очки: 42
- 🇮🇹 Франческо Де Фабиани (Италия). Очки: 40
- 🇳🇴 Эмиль Иверсен (Норвегия). Очки: 36
- 🇫🇷 Уго Лапалю (Франция). Очки: 36
- 🇩🇪 Йонас Доблер (Германия). Очки: 34
- 🇷🇺 Глеб Ретивых (Россия). Очки: 32
- 🇸🇪 Маркус Грате (Швеция). Очки: 30
- 🇸🇪 Лео Йоханссон (Швеция). Очки: 29
- 🇺🇸 Гас Шумахер (США). Очки: 24
- 🇫🇷 Люка Шанава (Франция). Очки: 24
- 🇺🇸 Бен Огден (США). Очки: 23
- 🇳🇴 Ханс Кристер Холунн (Норвегия). Очки: 22
- 🇸🇪 Антон Перссон (Швеция). Очки: 22
- 🇷🇺 Андрей Ларьков (Россия). Очки: 22
- 🇩🇪 Фридрих Мох (Германия). Очки: 19
- 🇨🇭 Жовьян Эдигер (Швейцария). Очки: 18
- 🇫🇮 Лаури Маннила (Финляндия). Очки: 16
- 🇫🇮 Лаури Вуоринен (Финляндия). Очки: 16
- 🇫🇮 Реми Линдхольм (Финляндия). Очки: 16
- 🇦🇹 Мика Вермейлен (Австрия). Очки: 16
- 🇬🇧 Эндрю Масгрейв (Великобритания). Очки: 15
- 🇨🇦 Оливье Левейе (Канада). Очки: 15
- 🇨🇦 Рассел Кеннеди (Канада). Очки: 14
- 🇺🇸 Люк Ягер (США). Очки: 13
- 🇫🇮 Пертту Хиваринен (Финляндия). Очки: 12
- 🇫🇮 Вернери Сухонен (Финляндия). Очки: 11
- 🇫🇮 Ристоматти Хакола (Финляндия). Очки: 10
- 🇫🇮 Ниило Мойланен (Финляндия). Очки: 9
- 🇫🇮 Ююсу Хаарала (Финляндия). Очки: 8
- 🇸🇪 Калле Хальварссон (Швеция). Очки: 7
- 🇨🇭 Дарио Колонья (Швейцария). Очки: 7
- 🇨🇭 Роман Фургер (Швейцария). Очки: 6
- 🇸🇪 Йохан Хэггстрем (Швеция). Очки: 6
- 🇨🇭 Джейсон Реш (Швейцария). Очки: 5
- 🇸🇪 Олоф Йонссон (Швеция). Очки: 5
- 🇩🇪 Янош Бруггер (Германия). Очки: 4
- 🇨🇿 Лудек Селлер (Чехия). Очки: 4
- 🇸🇪 Густав Берглунд (Швеция). Очки: 3
- 🇵🇱 Доминик Бурый (Польша). Очки: 3
- 🇨🇭 Йонас Бауман (Швейцария). Очки: 2
- 🇷🇺 Александр Бессмертных (Россия). Очки: 2
- 🇩🇪 Флориан Нотц (Германия). Очки: 1
- 🇳🇴 Арон Окре Рисстад (Норвегия). Очки: 1
Спринт | Мужчины. Лыжные гонки
- 🇷🇺 Александр Терентьев (Россия). Очки: 115
- 🇳🇴 Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия). Очки: 90
- 🇳🇴 Эрик Вальнес (Норвегия). Очки: 68
- 🇫🇷 Ришар Жюв (Франция). Очки: 62
- 🇳🇴 Ховар Сулос Теугбель (Норвегия). Очки: 45
- 🇫🇮 Йони Мяки (Финляндия). Очки: 42
- 🇺🇸 Джеймс Клинтон Скунмейкер (США). Очки: 42
- 🇳🇴 Пол Голберг (Норвегия). Очки: 34
- 🇷🇺 Глеб Ретивых (Россия). Очки: 32
- 🇸🇪 Маркус Грате (Швеция). Очки: 30
- 🇫🇷 Люка Шанава (Франция). Очки: 24
- 🇺🇸 Бен Огден (США). Очки: 23
- 🇸🇪 Антон Перссон (Швеция). Очки: 22
- 🇨🇭 Жовьян Эдигер (Швейцария). Очки: 18
- 🇫🇮 Лаури Маннила (Финляндия). Очки: 16
- 🇫🇮 Лаури Вуоринен (Финляндия). Очки: 16
- 🇷🇺 Александр Большунов (Россия). Очки: 14
- 🇺🇸 Люк Ягер (США). Очки: 13
- 🇷🇺 Иван Якимушкин (Россия). Очки: 12
- 🇫🇮 Вернери Сухонен (Финляндия). Очки: 11
- 🇫🇮 Ристоматти Хакола (Финляндия). Очки: 10
- 🇫🇮 Ниило Мойланен (Финляндия). Очки: 9
- 🇫🇮 Ююсу Хаарала (Финляндия). Очки: 8
- 🇷🇺 Сергей Устюгов (Россия). Очки: 7
- 🇸🇪 Йохан Хэггстрем (Швеция). Очки: 6
- 🇸🇪 Олоф Йонссон (Швеция). Очки: 5
- 🇨🇿 Лудек Селлер (Чехия). Очки: 4
- 🇸🇪 Густав Берглунд (Швеция). Очки: 3
- 🇮🇹 Федерико Пеллегрино (Италия). Очки: 2
- 🇳🇴 Арон Окре Рисстад (Норвегия). Очки: 1
Дистанция | Мужчины. Лыжные гонки
- 🇷🇺 Александр Большунов (Россия). Очки: 160
- 🇷🇺 Сергей Устюгов (Россия). Очки: 125
- 🇷🇺 Алексей Червоткин (Россия). Очки: 112
- 🇫🇮 Ииво Нисканен (Финляндия). Очки: 100
- 🇷🇺 Иван Якимушкин (Россия). Очки: 82
- 🇷🇺 Илья Семиков (Россия). Очки: 80
- 🇷🇺 Артем Мальцев (Россия). Очки: 78
- 🇨🇿 Михал Новак (Чехия). Очки: 60
- 🇳🇴 Эрик Вальнес (Норвегия). Очки: 50
- 🇩🇪 Лукас Бегль (Германия). Очки: 48
- 🇨🇦 Антуан Сир (Канада). Очки: 46
- 🇮🇹 Федерико Пеллегрино (Италия). Очки: 40
- 🇮🇹 Франческо Де Фабиани (Италия). Очки: 40
- 🇳🇴 Эмиль Иверсен (Норвегия). Очки: 36
- 🇫🇷 Уго Лапалю (Франция). Очки: 36
- 🇩🇪 Йонас Доблер (Германия). Очки: 34
- 🇳🇴 Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия). Очки: 29
- 🇸🇪 Лео Йоханссон (Швеция). Очки: 29
- 🇳🇴 Пол Голберг (Норвегия). Очки: 26
- 🇺🇸 Гас Шумахер (США). Очки: 24
- 🇳🇴 Ханс Кристер Холунн (Норвегия). Очки: 22
- 🇷🇺 Андрей Ларьков (Россия). Очки: 22
- 🇩🇪 Фридрих Мох (Германия). Очки: 19
- 🇫🇮 Реми Линдхольм (Финляндия). Очки: 16
- 🇦🇹 Мика Вермейлен (Австрия). Очки: 16
- 🇬🇧 Эндрю Масгрейв (Великобритания). Очки: 15
- 🇨🇦 Оливье Левейе (Канада). Очки: 15
- 🇨🇦 Рассел Кеннеди (Канада). Очки: 14
- 🇫🇷 Ришар Жюв (Франция). Очки: 13
- 🇫🇮 Пертту Хиваринен (Финляндия). Очки: 12
Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.