Лыжные гонки. «Тур де Ски»-2021/22: победный переход Непряевой через Альпы

На вершине горы Альпе де Чермис в окрестностях Валь-ди-Фьемме (Италия) 4 января 2022 года, в рамках самой престижной лыжной многодневки «Тур де Ски» состоялось историческое событие. Впервые сильнейшей в общем зачете стала спортсменка из России — Наталья Непряева. Для итогового успеха ей хватило четвертого места в масс-старте с финишным отрезком в гору Альпе де Чермис. Ближайшая преследовательница — шведка Эбба Андерссон завершила дистанцию второй: сегодня она смогла отыграть только 25 из 72 секунд предстартового отставания.

Непряева провела очередную сверхрациональную гонку: без рывков и своим темпом она удерживала лидирующий дуэт Андерссон и норвежки Хейди Венг в поле зрения. Последняя благодаря быстрейшему времени на горе ворвалась в тройку сильнейших общего зачета «Тура». Дельфин Клодель, пересекшая финишную черту третьей, не успела покрасоваться перед камерами — Непряева легким движением руки напомнила француженке, кто сегодня — главная звезда.

«Я так переживала перед этой гонкой, очень волновалась, потому что было трудно оценивать свои силы именно на горе. В том году не совсем все сложилось на ней, и я рада, что смогла собраться и дотерпеть за лидерами, не отпуская из вида их спины. Я очень довольна собой именно в этой гонке. Правда. Очень тяжелая гонка. Самая тяжелая в сезоне» — подвела итог победной для себя многодневки Наталья в послефинишном интервью для «Матч ТВ».

«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5

2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7

3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0

6. Татьяна Сорина (Россия) +2.24,7

7. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.35,5

8. Джессика Диггинс (США) +3.15,8

9. Катарина Хенниг (Германия) +3.21,3

10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +3.38,6

Наталья Непряева после исторической для российских лыж победы в общем зачете многодневки «Тур де Ски» Фото © BILDBYRÅN

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