Лыжные гонки. «Тур де Ски»-2021/2022: результаты, видео, положение в общем зачете

Пятнадцатая в истории лыжная многодневка «Тур де Ски» в этом сезоне Кубка мира проходит с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года, и состоит из трех этапов: в Швейцарии (Ленцерхайде) 28-29 декабря, в Германии (Оберстдорф) 31 декабря-1 января и Италии (Валь-ди-Фьемме) 3-4 января.

Подробное превью и расписание читайте здесь

Превью первого этапа и расписание прямых трансляций здесь

Ревью гонок в Ленцерхайде

Этап в Ленцерхайде. Результаты спринтов

Кубок мира 2021/2022. Многодневка «Тур де Ски». Этап в Ленцерхайде (Швейцария). Результаты спринтерских гонок свободным стилем

Женщины

1. Джессика Диггинс (США)

2. Матильде Мюрвольд (Норвегия)

3. Анамария Лампич (Словения)

4. Джулия Керн (США)

5. Анна Дювик (Швеция)

6. Колетта Ридзек (Германия)

...12. Наталья Непряева 15. Юлия Ступак 25. Татьяна Сорина 33. Екатерина Смирнова 48. Христина Мацокина 63. Лилия Васильева 67. Анастасия Рыгалина 73. Яна Кирпиченко

Общий зачет «Тур де Ски» (женщины)

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Ришар Жюв (Франция)

3. Люка Шанава (Франция)

4. Эрик Вальнес (Норвегия)

5. Федерико Пеллегрино (Италия)

6. Пол Голберг (Норвегия)

...7. Александр Терентьев 11. Глеб Ретивых 17. Александр Большунов 27. Артем Мальцев 30. Иван Якимушкин 34. Андрей Мельниченко 51. Алексей Червоткин 60. Денис Спицов 61. Илья Семиков

Общий зачет «Тур де Ски» (мужчины)

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция