Кубок мира по лыжным гонкам 2021/22: Большунов крушит инвентарь и соперников, у России третье место в командном спринте

Спринтерский этап Кубка мира по лыжным гонкам 2021/22 в Дрездене завершился для сборной России и ее лидера Александра Большунова призовым местом. Тандем Сан Саныча и Глеба Ретивых в финале командного спринта уступил только дуэтам из Норвегии. Лидер российской команды и действующий победитель общего зачета Кубка мира сегодня смотрелся впечатляюще: даже на равнинной дрезденской трассе Большунов постоянно нагнетал темп, не помешала успешному выступлению в финале и сломанная на старте палка – в отрыв от Александра никто не убежал. Стоит также отметить очень грамотную тактику передачи (сегодня их ввиду малой длины дистанции было в два раза больше, чем на чемпионатах мира и Олимпийских играх): Ретивых и Большунов располагались с краю и за счет этого не только меньше рисковали повредить инвентарь в толчее, но и использовали более выгодную траекторию.

Единственная заминка, увы, оказалась решающей – перед финальным этапом Ретивых поздно начал расталкиваться и потерял преимущество завершившего свой отрезок первым Большунова. Оба норвежца воспользовались минимальным просветом и оставили Глеба бороться за третье место: его он и вырвал в борьбе с итальянцем Федерико Пеллегрино. Вчерашний победитель личного спринта Хавард Теугбель дважды в течение дня (и в полуфинале, и в финале) на финише уступил Эвену Нортугу. Таким образом семья Нортугов вошла в историю: сразу у трех родных братьев (Эвена, легендарного Петтера и куда менее известного Томаса) есть хотя бы по одной победе на этапах лыжного Кубка мира.

У женщин российскую команду поддерживала в числе претендентов на призовое место Наталья Непряева. Однако ей каждый раз приходилось отыгрывать утраченные ее напарницей Христиной Мацокиной позиции. Последняя крайне неудачно проходила крутые виражи на трассе, практически останавливаясь и пропуская вперед соперниц. Для уверенной квалификации в финал запасов скоростной выносливости Непряевой российскому тандему хватило, а в решающем забеге потолком команды стало пятое место.

На предпоследнем этапе решающий рывок чемпионки мира из Швеции Юнны Сундлинг и обладательницы Кубка мира из США Джессики Диггинс Мацокина поддержать не смогла: Непряева приняла эстафету шестой с более, чем четырехсекундным отставанием. За тройку сильнейших бороться при таком раскладе было невозможно, тем более что у основных соперниц на финишном этапе бежали сильнейшие: непобедимая четыре личных спринта в этом сезоне подряд шведка Майя Дальквист и обладательница спринтерского глобуса прошлого года Анамария Лампич из Словении. Тем не менее, Наталье удалось отыграть одну позицию и максимально приблизиться к финской команде.

Первое место удержала для шведской команды Дальквист: в Дрездене Майя второй год побеждает в команде. Словения с двумя финалистками вчерашнего личного спринта в составе на третьем месте. Вторыми финишировали американки: Джулия Керн сумела сенсационно опередить Лампич. Справедливости ради, словенским лыжницам тяжелее далось восстановление после падения в столкновении с США в начале финала.

Результаты этапа в Дрездене смотрите здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

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