Лыжные гонки. «Тур де Ски» 2021/2022: что ждать, где смотреть

Во вторник, 28 декабря, стартует пятнадцатая в истории лыжная многодневка «Тур де Ски». Гонки, решающие с точки зрения распределения мест в общем зачете Кубка мира в обычный сезон, в олимпийский, как правило, не являются приоритетными для сильнейших спортсменов мира. Однако не в этот раз. У мужчин в Туре 2021/2022 примут участие сразу три чемпиона: лидер российской сборной и победитель двух последних многодневок в Альпах Александр Большунов, его главный соперник — норвежец Йоханнес Клэбо, а также швейцарский ветеран Дарио Колонья. Последний является совладельцем рекорда по победам в общем зачете — помимо четырехкратного олимпийского чемпиона четырежды становилась триумфатором «Тур де Ски» только великая Юстина Ковальчик из Польши. Для 35-летнего Колоньи эта многодневка станет заключительной, а первый этап в Ленцерхайде — прощальным для Супердарио перед родной публикой: весной 2022-го швейцарец завершает карьеру.

Два главных титана поколения — Большунов и Клэбо — на Туре будут заняты решением своих задач перед Олимпиадой в Пекине. Для действующего чемпиона многодневки из России шесть гонок (по две в Швейцарии, Германии и Италии) станут отличной заменой скоростным тренировкам, большую часть из которых Сан Саныч пропустил в межсезонье из-за проблем со здоровьем. Клэбо рассчитывает использовать Альпы в качестве адаптации к условиям китайского среднегорья. При этом, нынешний формат, скорее, на руку норвежцу: ни одной гонки длиннее 15 километров, а также два спринта (в коротких гонках равных Йоханнесу в последние пять лет нет).

Теневыми фаворитами «Тур де Ски» 2021/2022 являются прошлогодний серебряный призер — француз Морис Манифика, а также лучший в мире конькист на данный момент — норвежец Симен Хегстад Крюгер.

У женщин похожие на лидера мужской сборной России задачи у Юлии Ступак. Занять призовое место в общем зачете многодневки и повторить таким образом прошлогоднее достижение, конечно, важно, но в приоритете все же набор формы к Олимпиаде. Действующая чемпионка Тура — Джессика Диггинс из США также стартует, но ее шансы, с учетом формы обладательницы желтой майки общего зачета Кубка мира шведки Фриды Карлссон, не слишком высоки.

У российской сборной выступят все лидеры, уже обеспечившие себе место в Пекине-2022: и Наталья Непряева, и Татьяна Сорина, и Вероника Степанова. При этом, будут ли все они бежать Тур до конца до сих пор неизвестно.

Состав сборной России по лыжным гонкам на многодневку «Тур де Ски» 2021/2022:

Мужчины: Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин

Женщины: Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак

Лыжная многодневка «Тур де Ски» 2021/2022. Расписание

Ленцерхайде, Швейцария

28 декабря. Спринт. Свободный стиль. Женщины

28 декабря. Спринт. Свободный стиль. Мужчины

29 декабря. Гонка с раздельным стартом на 10 км. Классический стиль. Женщины

29 декабря. Гонка с раздельным стартом на 15 км. Классический стиль. Мужчины

Оберстдорф, Германия

31 декабря. Масс-старт на 10 км. Свободный стиль. Женщины

31 декабря. Масс-старт на 15 км. Свободный стиль. Мужчины

1 января. Спринт. Классический стиль. Женщины

1 января. Спринт. Классический стиль. Мужчины

Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января. Масс-старт на 10 км. Классический стиль. Женщины

3 января. Масс-старт на 15 км. Классический стиль. Мужчины

4 января. Масс-старт на 10 км. Свободный стиль. Женщины

4 января. Масс-старт на 10 км. Свободный стиль. Мужчины

В прямом эфире все гонки лыжной многодневки «Тур де Ски» 2021/2022 можно будет смотреть на каналах холдинга «Матч», портале Sportbox.ru, также трансляции будут доступны на Eurosport и в Eurosport Player

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция