Лыжные гонки. Кубок мира. Этап в Руке: Терентьев — король спринта

Лыжник сборной России Александр Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка мира в Руке.

Этот курорт на севере Финляндии — самое несчастливое место для сильнейшего лыжника-спринтера мира Йоханнеса Клэбо. Год назад на той же самой трассе на первом этапе Кубка мира норвежец потерпел единственное в сезоне поражение: тогда сильнее оказался соотечественник — Эрик Вальнес. Сегодня история повторилась: Клэбо был бит, причем его же фирменным оружием — забеганием в подъем классическим стилем с невероятной частотой. Автором сенсации дня и первым в истории лыжником, набравшим за одну спринтерскую гонку максимальные 115 очков (первое место в квалификации с этого сезона добавляет спортсмену 15 бонусных пунктов), стал чемпион мира среди юниоров-2021 Александр Терентьев. Подопечный Юрия Бородавко преподнес тренеру лучший из возможных подарков на день рождения, продемонстрировав и отличную физическую готовность, и грамотную тактику. В четвертьфинале Терентьев обошел на финише бронзового призера чемпионата мира Хаварда Таугбеля из Норвегии, а в полуфинале не стушевался в компании норвежцев и французов. Темп Александра на предфинишном подъеме смог поддержать только Вальнес, а Клэбо остался лишь четвертым и отобрался в главный забег только в статусе лаки-лузера.

Как оказалось, 22-летний россиянин приберег свой максимум для финала. Форсаж Александра заставил чемпиона и вице-чемпиона мира выглядеть беспомощно. Первый подиум Терентьева на взрослом уровне — и сразу победа над Клэбо с почти полуторасекундным преимуществом.

На стадии четвертьфинала остановились Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин. Александр и Сергей попали в один забег с Глебом Ретивых (он попал в полуфинал как лаки-лузер), а Ивану не повезло сразу бежать с Клэбо и Вальнесом, которые устроили тактические игры в медленном забеге и не пустили никого дальше. Один из фаворитов — обладатель спринтерского глобуса итальянец Федерико Пеллегрино упал в четвертьфинале и борьбу завершил.

У женщин победительница общего зачета Кубка мира в спринте Анамария Лампич из Словении также не смогла отобраться в главный забег. В полуфинале она была четвертой вслед за лучшей сегодня среди российских лыжниц Натальей Непряевой. Забег получился недостаточно быстрым, и третьего места с отставанием в две десятых от шведки Йоханны Хагстрем для финала Непряевой не хватило. Самый зрелищный эпизод дня в исполнении Натальи — тактическое противостояние в четвертьфинале с олимпийской мультимедалисткой Майкен Касперсен Фаллой. Норвежка сделала ставку на забегание в подъем, соответственно сервис-бригада сборной подготовила ей лыжи на держание, у россиянки же было преимущество на прямых и выкате со спуска. Микродуэль Непряева выиграла, но в призах сегодня Фалла. Она уступила в финале только двум шведкам. Сенсацией стало, как раз, выступление Фриды Карлссон, ранее в спринте не блиставшей. В четвертьфинале рывок шведской дистанционщицы в подъем оставил за бортом соревнований и лидера квалификации, обладательницу Кубка мира Джесси Диггинс из США, и местного кумира Кристу Пярмякоски. Затем Карлссон задала темп полуфиналу, и темп этот оказался непосильным для Юлии Ступак. Россиянка постепенно набирает ход после тяжелого сбора в горах, и для нее попадание в топ-12 сегодня — высокий результат.

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