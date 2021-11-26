Лыжные гонки. Кубок мира. Этап в Руке: трансляции, результаты, видео

26 ноября, на курорте Рука муниципалитета Куусамо на севере Финляндии стартует сороковой по счету сезон Кубка мира по лыжным гонкам. В этом году организаторы соревнований отказались от формата мини-тура: результаты классических спринтов первого дня никак не повлияют на дистанционные гонки. Последние пройдут в субботу (разделки классикой на 10 км у женщин и 15 км у мужчин) и воскресенье (гонки преследования свободным стилем на аналогичных дистанциях).

В спринте у мужчин стартует вся норвежская тройка призеров прошлого года: Эрик Вальнес, Йоханнес Клэбо и Эмиль Иверсен. При этом, проверить свою форму на короткой дистанции перед стартом Кубка успел только Вальнес (выиграл квалификацию и был четвертым в финале на соревнованиях в Муонио). Иверсену не повезло с отменой спринтов из-за погодных условий на соревнованиях в Бейтостолене, а Клэбо эти старты пропускал.

Лидер российской сборной Александр Большунов свою скорость еще тоже не проверял: в Руке он, скорее всего, сделает акцент на дистанционные гонки, но даже в них важнее набраться соревновательной практики, а не показать высокий результат. Для других российских лыжников важна каждая гонка — внутренняя конкуренция за оставшиеся семь мест в олимпийской заявке в самом разгаре. В спринте готов к прорыву на следующий уровень (попадание в финал, а при удачном раскладе и в тройку) чемпион мира среди юниоров Александр Терентьев, а в дистанционных гонках претендуют на высокие места Алексей Червоткин, Иван Якимушкини Артем Мальцев.

В спринте, помимо норвежцев и россиян, один из фаворитов — итальянец Федерико Пеллегрино, а в дистанции — лидер финской сборной Ииво Нисканен.

У женщин в спринт вернулась интрига: шведской гегемонии, как в прошлом году, не будет. Линн Сван и чемпионка мира Йонна Сундлинг травмированы — в Руке они не побегут. В круг претенденток на победу входят россиянка Наталья Непряева, победительница общего зачета Кубка мира в коротких гонках Анамария Лампич из Словении, швейцарка Надин Фэндрих и немка Виктория Карл.

На дистанции расклад (особенно в гонках с раздельного старта) остается прежним: норвежская звезда Тереза Йохауг, а далее с большим отрывом от лидера шведки Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Джессика Диггинс из США и Татьяна Сорина из сборной России. Также могут вклиниться в борьбу за тройку и другие норвежки: Хейди Венг и вернувшаяся после годичного перерыва Ингвильд Эстберг.

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Руке (Финляндия). Результаты

Спринт классическим стилем

Мужчины

1. Александр Терентьев (Россия) 2:31.9

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) +1.18

3. Эрик Вальнес (Норвегия) +2.13

4. Ришар Жюв (Франция) +3.01

5. Хавард Таугбель (Норвегия) +4.72

6. Йони Мяки (Финляндия) +8.53

...8. Глеб Ретивых 17. Александр Большунов 24. Сергей Устюгов 40. Сергей Ардашев 47. Денис Филимонов 53. Андрей Ларьков

Женщины

1. Майя Дальквист (Швеция) 3:01.81

2. Йоханна Хаггстрем (Швеция) +1.77

3. Майке Касперсен Фалла (Норвегия) +2.02

4. Йоханна Матинтало (Финляндия) +3.21

5. Катрин Лилинпера (Финляндия) +3.74

6. Фрида Карлссон (Швеция) +3.97

...7. Наталья Непряева 10. Юлия Ступак 24. Анастасия Фалеева 25. Татьяна Сорина 35. Христина Мацокина 51. Лилия Васильева 44. Ольга Кучерук

Подробно о спринтерских гонках читайте здесь

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Руке (Финляндия). Расписание прямых трансляций

по московскому времени

27 ноября, суббота

Гонка с раздельным стартом на 15 км. Классический стиль. Мужчины. «Матч ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 11:55

Гонка с раздельным стартом на 10 км. Классический стиль. Женщины. «Матч ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 15:20

28 ноября, воскресенье

Гонка преследования на 10 км. Свободный стиль. Женщины. «Матч ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 11:55

Гонка преследования на 15 км. Свободный стиль. Мужчины. «Матч ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 14:15

Все, что нужно знать о Кубке мира по лыжным гонкам-2021/2022, читайте здесь

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь

Результаты Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь

Положение в общем, дистанционном и спринтерском зачетах Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь