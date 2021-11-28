Лыжные гонки. Кубок мира. Этап в Руке: первая победа Большунова в олимпийском сезоне

Спортсмены мужской сборной России по лыжным гонкам заняли все призовые места в гонке преследования свободным стилем на 15 км в рамках первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Первую победу в сезоне (и 28-ю на этапах Кубка мира) одержал Александр Большунов — теперь он возглавляет общий зачет, вторым финишировал Сергей Устюгов, а третье место занял стартовавший 14-м и показавший лучшее чистое время Артем Мальцев.

Сегодняшняя гонка могла и вовсе не состояться: в Руке установилась морозная погода и температура воздуха в воскресенье колебалась вокруг отметки - 20 градусов. Многие спортсмены в таких условиях не рискнули выйти на старт: в их числе вчерашний чемпион классической разделки финн Ииво Нисканен, многократный олимпийский чемпион Дарио Колонья из Швейцарии, а также сборная Норвегии в полном составе. Таким образом, преследование превратилось в контрольную тренировку сборной России. Большунов, Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Илья Семиков к экватору дистанции доехали в невысоком темпе и позволили Артему Мальцеву подвезти в группу лидеров чеха Михала Новака и немца Лукаса Бегля. За два с половиной километра до финиша классисты Семиков и Червоткин, а также подуставший Бегль выпали из числа претендентов на медали, а на последнем подъеме рывок Большунова фактически оформил тройку сильнейших: без Новака и Якимушкина. Ускорение Сан Саныча удалось поддержать Устюгову, однако невыгодная траектория движения не оставила Сергею сил на финишную прямую. Артем Мальцев от коллеги по тренировочной группе Маркуса Крамера отстал всего на две десятых.

По итогам первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам-2021/2022 пятеро спортсменов попадали в тройку сильнейших: Александр Терентьев победил в спринте, Алексей Червоткин финишировал вторым в классической разделке, Сергей Устюгов и Артем Мальцев заняли второе и третье места в преследовании, а Александр Большунов поднялся на подиум дважды: в разделке он был третьим, а в пасьюте победил. Большунов лидирует в общем и дистанционном зачетах Кубка мира, а Терентьев — в спринтерском и молодежном.

Тереза Йохауг оказалась морозоустойчивее не только своих коллег из мужской сборной Норвегии, но и главной соперницы — Фриды Карлссон из Швеции. Йохауг удалось сначала отыграть почти четырнадцать секунд отставания, а затем и убежать в подъем от Карлссон. Несмотря на то, что шведская лыжница финишировала сегодня второй, она удержала желтую майку промежуточного лидера общего зачета Кубка мира.

В борьбе норвежско-финско-американского трио за третье место быстрее всех была Хейди Венг — она сегодня лучшая по чистому времени прохождения десятки. Отставшие от норвежки на подъеме Криста Пярмякоски и Рози Бреннан устроили зрелищные финишные разборки на прямой: на полботинка впереди была финская лыжница. Имевшие самые выгодны стартовые позиции среди россиянок Татьяна Сорина и Юлия Ступак сошли с дистанции в середине гонки. Наталья Непряева по итогам преследования поднялась с шестнадцатого места на двенадцатое. Больше всего позиций (15) отыграла финишировавшая на двадцать пятом месте Анастасия Рыгалина.

Результаты гонок преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам-2021/2022 и видео смотрите здесь

Все, что нужно знать о Кубке мира по лыжным гонкам-2021/2022, читайте здесь

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь

Результаты Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь

Положение в общем, дистанционном и спринтерском зачетах Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь