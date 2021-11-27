Лыжные гонки. Кубок мира. Этап в Руке: Червоткин — в Пекине-2022, Большунов на подиуме

Алексей Червоткин финишировал вторым, Александр Большунов третьим в классической гонке на 15 км с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия).

Спортсмены сборной России из группы Юрия Бородавко продолжают дарить тренеру подарки: вчера Александр Терентьев одержал победу в спринте, а сегодня Червоткин и Большунов заняли два места на пьедестале гонки классическим стилем на 15 км. Российские лыжники уступили только олимпийскому чемпиону из сборной Финляндии Ииво Нисканену. Остальные девять мест в десятке поделили между собой представители сборных России и Норвегии. Лучшую гонку среди скандинавов провел бронзовый призер вчерашнего спринта Эрик Вальнес, который финишировал четвертым, и завтра выйдет на старт гонки преследования свободным стилем в желтой майке лидера Кубка мира.

Именно результаты Вальнеса на отсечках стали ориентиром для Червоткина, постепенно набиравшего ход по дистанции. Преимущество Алексея над Эриком понемногу увеличивалось: с 5 секунд на 10 километре до 6.9 секунды на финише. Удержавший темп после сверхбыстрого начала Нисканен быстро сместил Червоткина с теплого кресла лидера в объективах телекамер, и казалось, что тройка сильнейших определилась.

Однако сюрприз преподнес стартовавший последним в «красной группе» Александр Большунов. Действующий обладатель Кубка мира был в числе быстрейших на середине дистанции, затем испытал кризис, который успешно преодолел на последнем круге. Мощное ускорение Большунова на финишной прямой позволило ему оформить первое призовое место в новом сезоне. Впечатляющий результат с учетом скомканной из-за травм и болезней подготовки.

Для Червоткина второе место в сегодняшней гонке гарантировало попадание в состав восьмерки лыжников, которые поедут на Олимпиаду в Пекин. Большунов в команду прошел без отбора. Конкуренция за оставшиеся места в команде обещает быть ожесточенной: только в сегодняшней гонке в топ-8 финишировали пятеро россиян.

Результаты классических гонок c раздельного старта первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам-2021/2022 и видео смотрите здесь

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