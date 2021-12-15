Лыжные гонки. Кубок мира. Этап в Дрездене: трансляции, результаты, видео

В субботу, 18 декабря, в немецком Дрездене начинаются соревнования третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Двухдневная программа состязаний состоит исключительно из спринтерских гонок свободным стилем: в первый день пройдут индивидуальные гонки, во второй, впервые в сезоне — командные. Дрезденский этап не оставляет равнодушным никого: одним любителям лыж по душе шоу-формат с плоской и скоростной трассой с видом на красоты «Флоренции на Эльбе», другие не совсем понимают, как можно бегать в плюсовые температуры на фоне зеленого газона по искусственной снежной подушке. Неоднозначное отношение к спринтерскому уик-энду в Саксонии и у руководителей сборных команд.

К примеру, у мужчин Норвегия выступит без своих главных звезд на коротких дистанциях — Йоханнеса Клэбо и Эрика Вальнеса. Тем не менее, состав у скандинавов один из сильнейших: бронзовый призер чемпионата мира Хавард Теугбель, уступивший на этапе в Лиллехаммере только Клэбо Томас Хеллан Ларсен, младший из братьев Нортугов Эвен Нортуг, а также обладатель спринтерского Кубка 2014/2015 Финн Хоген Крог. В числе фаворитов и Франция: Ришар Жюв феноменально стабилен в этом сезоне, а Люка Шанава постепенно набирает ход. Год назад их тандем в командном спринте уступил в Дрездене только первой российской команде (Александр Большунов и Глеб Ретивых). Оба российских лыжника выступят и в эти выходные. Для Сан Саныча спринтерские очки важны не только для обретения уверенности, но и для личной квоты на многодневку «Тур де Ски», для Ретивых же Дрезден — последний шанс разбежаться перед главным с точки зрения отбора в олимпийскую команду стартом сезона. Для тренировавшегося в группе Маркуса Крамера вместе с Ретивых Федерико Пеллегрино этап также чрезвычайно важен. Прошлогодний чемпион никак не может преодолеть даже первый забег на вылет и очень далек от своей лучшей формы. К тому же, в Давосе Клэбо превзошел Пеллегрино по числу побед в коньковых спринтах на этапах Кубка. Заочная гонка за норвежцем станет отличным дополнительным стимулом для итальянца.

У женщин пропускает этап прошлогодняя победительница и личного, и командного спринтов Надин Фэндрих. Финишировавшая второй в Давосе швейцарка простыла и решила не рисковать, тем более что следующий спринт пройдет вновь на ее родине. Без сильнейшей конкурентки на трассе шансы шведки Майи Дальквист на уникальную победную серию из четырех спринтов подряд на старте Кубка мира чрезвычайно высоки.

Жива интрига в командных спринтах: из прошлогодней тройки в Дрезден в полном составе приедут две команды. Российский тандем Наталья Непряева и Юлия Ступак в этом сезоне пока не набрал оптимальных кондиций, а вот словенки Анамария Лампич (третье место в Давосе) и Эва Уревц (первое место квалификации там же) вполне способны составить конкуренцию шведской команде.

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Дрездене (Германия). Расписание трансляций

по московскому времени

18 декабря, суббота

Мужчины. Женщины. Индивидуальный спринт свободным стилем. Квалификация. 11:00. «Матч ТВ», Sportbox.ru

Мужчины. Женщины. Индивидуальный спринт свободным стилем. Забеги. 13:30. «Матч ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 2

19 декабря, воскресенье

Мужчины. Женщины. Командный спринт свободным стилем. Полуфиналы. 12:00. «Матч ТВ», Sportbox.ru

Мужчины. Женщины. Командный спринт свободным стилем. Финалы. 14:00. «Матч ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 2

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция