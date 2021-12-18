Кубок мира по лыжным гонкам-2021/22: Большунов и вся сборная России отступают в Дрездене

Спринтерский этап Кубка мира по лыжным гонкам-2021/22 в Дрездене начался для сборной России и ее лидера Александра Большунова более чем драматично. Сам Большунов не сумел во второй раз в карьере пройти квалификацию в индивидуальном спринте, также не получилось это сделать в женских соревнованиях и у Натальи Непряевой. В итоге в основной части соревнований участвовала лишь трое россиян. Лучшим из которых стал Глеб Ретивых, занявший шестое и последнее место в финале спринта коньковым ходом.

Понятно, что Большунов со всеми его сложностями со здоровьем в межсезонье находится не в лучшей форме. Победа в многодневке в Руке на стартовом этапе стала, скорее, приятным сюрпризом, чем закономерностью. А вот дальнейшие относительные неудачи были понятны. Но все же если седьмое и 14-е места в Лиллехаммере и 12 место в коньковой разделке в Давосе – это одно, а 31 место в квалификации спринта в Германии, да еще и в отсутствие Йоханнеса Клебо и ряда других сильных лыжников – совсем другое. До этого единственный раз Сан Саныч не проходил квалификацию в спринте в январе 2021 года в Фалуне, но тогда это случилось из-за падения. Сейчас же никаких подобных форс-мажоров не происходило – просто Большунов отстал на 6,04 от лидера Ховара Теугбеля и на девять сотых секунды от занявшего 30-е место.

Конечно, можно пенять на слишком простую для Большунову равнинную дрезденскую трассу, на отсутствие нормальных условий для подготовки к гонке из-за слишком теплой погоды и быстро разбивающегося снежного покрова. Однако все, как говорится, были в равных условиях. В итоге, в четвертьфиналах у мужчин бежало двое россиян – Ретивых и Александр Терентьев. Но и они не смогли показать себя во всех красе, пусть для Глеба спринт в Дрездене стал шагом вперед – он впервые в сезоне прошел в финальную шестерку, пусть и как лаки-лузер. Казалось, что Ретивых способен побороться и в решающем забеге. Вот только уже к середине дистанции стало ясно, что свежести в его действиях нет и выбраться из «хвоста» забега шансы близки к нулю. Терентьев стал четвертым в своем полуфинале и дальше не прошел. Победил же Тугбель, опередивший Федерико Пеллигрино и Луку Шанава.

У женщин Непряева стала 36-й, после чего призналась «Матч ТВ», что ей очень тяжело было поймать движения, необходимые для трассы в Дрездене. Восходящая звездочка Анастасия Фалеева сравнила трассу в Дрездене с «болотом», финишировав лишь 51-й. В четвертьфинал пробилась лишь Христина Мацокина, но шансов на полуфинал у нее практически не было. Зато женский спринт стал шведским бенефисом – Майя Дальквист выиграла четвертый спринт Кубка мира-2021/22 из четырех, второй стала Йонна Сундлинг, а словенка Аннамария Лампич замкнула тройку призеров. В воскресенье в Дрездене пройдут командные спринты у мужчин и женщин, где россияне постараются реабилитироваться.

Расписание и результаты этапа в Дрездене смотрите здесь

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Дрездене (Германия). Расписание трансляций

по московскому времени

19 декабря, воскресенье

Мужчины. Женщины. Командный спринт свободным стилем. Полуфиналы. 12:00. «Матч ТВ», Sportbox.ru

Мужчины. Женщины. Командный спринт свободным стилем. Финалы. 14:00. «Матч ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 2

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция