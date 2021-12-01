Лыжные гонки. Кубок мира. Этап в Лилехаммере: трансляции, результаты, видео

В пятницу, 3 ноября, в столице Олимпийских игр-1994 — Лиллехаммере, на юге Норвегии начинаются соревнования второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Трехдневная программа состязаний включает спринты свободным стилем, гонки с раздельного старта у мужчин (15 км) и у женщин (10 км) аналогичным способом передвижения (изначально планировалось проведение скиатлонов, однако из-за нехватки снега было принято решение о замене на разделки), а также эстафеты: у женщин формат соответствует олимпийскому (4 по 5 км), у мужчин этапы короче (7,5 вместо 10 км).

С точки зрения выполнения квалификационных критериев в Пекин-2022 (для лыжников и лыжниц из России поездку на Игры гарантирует призовое место в ряде гонок Кубка мира, формат проведения которых совпадает с олимпийским) Лиллехаммер, как и любой другой этап в Норвегии — самое трудное место. Главная причина — расширенная квота для хозяев соревнований. Это обстоятельство повышает общий уровень конкурентности в гонках, ведь в сборной Норвегии почти каждый является претендентом на попадание в тройку сильнейших.

Спринты в пятницу как раз относятся к таким гонкам, а значит, спортсменов ожидает первая репетиция Олимпиады. Фавориты у мужчин — норвежская спринтерская группа (вся тройка призеров чемпионата мира-2021, а также Эвен Нортуг и Синдре Скар), итальянец Федерико Пеллегрино (он побеждал в Лиллехаммере в 2018 году — год спустя спринт не проводился, а в прошлом сезоне отменился и этап), а также француз Люка Шанава. Лидер спринтерского зачета Александр Терентьев сильнее в классике, однако его форма позволяет рассчитывать и на призовое место коньком. В список претендентов на попадание в финал входят также Александр Большунов, Сергей Устюгов и Глеб Ретивых.

У женщин в спринтерских гонках доминирует сборная Швеции, однако, в целом, география претенденток на топ-3 гораздо шире. Норвежка Майкен Касперсен Фалла, словенка Анамария Лампич, швейцарка Надин Фэндрих, а также россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак — все они при удачном раскладе способны, как минимум, попасть в финал.

В разделке свободным стилем у мужчин невыразительно выступившую в Финляндии дистанционную группу норвежской команды пополнят титулованные ветераны Финн Хоген Крог и Дидрик Тенсет. Последний побеждал в общем зачете мини-тура в Лиллехаммере и тогда же занимал второе место как раз в гонке с раздельным стартом. В составе российской команды также произошли изменения: в Норвегии стартуют специалист свободного стиля Денис Спицов, а также Евгений Белов. Теневой фаворит гонки — призер конькового преследования в Руке, показавший лучшее чистое время Артем Мальцев, также как и Белов тренирующийся в группе Маркуса Крамера.

У женщин, помимо очередного раунда противостояния норвежки Терезы Йохауг и шведки Фриды Карлссон, еще одной интересной заочной дуэлью станет дебютное выступление в этом сезоне на Кубке мира двух двадцатилетних лыжниц, специализирующихся именно на свободном стиле: Хелене Мари Фоссесхольм из Норвегии и Вероники Степановой из России.

Кубок мира по лыжным гонкам-2021/2022. Этап в Лиллехаммере (Норвегия) 3-5 декабря

Расписание прямых трансляций

по московскому времени

3 декабря, пятница

Спринт. Свободный стиль. Женщины. Мужчины. Квалификация. 12:00, «Матч ТВ», Sportbox.ru

Спринт. Свободный стиль. Женщины. Мужчины. Забеги. 14:10, «Матч ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1

4 декабря, суббота

Гонка с раздельным стартом на 15 км. Свободный стиль. Мужчины. 11:40, «Матч ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1

Гонка с раздельным стартом на 10 км. Свободный стиль. Женщины. 13:40, «Матч ТВ», Sportbox.ru

5 декабря, воскресенье

Эстафета. 4 по 7.5 км. Мужчины. 11:00, «Матч ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1

Эстафета. 4 по 5 км. Женщины. 13:25, «Матч ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1

Все, что нужно знать о Кубке мира по лыжным гонкам-2021/2022, читайте здесь

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь

Результаты Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь

Положение в общем, дистанционном и спринтерском зачетах Кубка мира по лыжным гонкам смотрите здесь