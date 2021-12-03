Лыжные гонки. Кубок мира. Этап в Лиллехаммере: спринт без России в тройке

В норвежском Лиллехаммере проходит второй этап Кубка мира по лыжным гонкам.

В спринте свободным стилем у мужчин сборная России выступила менее успешно, чем неделей ранее классикой в Финляндии. Лидер общего зачета Александр Большунов остановился в шаге от финала: сегодня он седьмой. Победитель спринтерской гонки на первом этапе Александр Терентьев подтвердил репутацию классиста: свободным стилем он не смог преодолеть стадию четвертьфинальных забегов. Глеб Ретивых и Сергей Устюгов квалифицировались в тридцатку сильнейших, но в полуфиналы также не прошли. Не самая широкая трасса с длинной финишной прямой выявила слабые места российских лыжников: маневренность и равнинный ход. Единственно верной тактикой сегодня оказалась реализованная Большуновым в четвертьфинале фронтальная: так было меньше шансов попасть в завал и проще удерживать позицию на поворотах. На следующую стадию для воплощения плана забега Сан Санычу немного не хватило кондиций.

Доминировали в соревнованиях мужчин в Лиллехаммере хозяева: сразу десять норвежских лыжников отобрались в четвертьфинальные забеги, к финалу процентное соотношение викингов выросло. Главной сенсацией дня в олимпийской столице-1994 стал Томас Хеллан Ларсен. Спортсмен, появившийся на свет в год Игр в Нагано, ухватился за тридцатую позицию квалификации — последнюю, дававшую право на продолжение борьбы в забегах. В четвертьфинале Ларсен не стушевался в компании Йоханнеса Хесфлота Клэбо и Эрика Вальнеса, опередив в борьбе за второе место на финише последнего. Темпа, который задал Клэбо в полуфинале, хватило для прохода в шестерку сильнейших и бронзовому призеру чемпионата мира Хаварду Теугбелю, и французу Ришару Жюву, и везунчику Ларсену.

В главном забеге дня у мужчин сказка 23-летнего норвежца продолжилась: выверенное ускорение на длинной финишной прямой принесло ему второе место во втором старте на Кубке мира. Победил (и догнал таким образом по числу побед свободным стилем на этапах Кубка Федерико Пеллегрино) Йоханнес Клэбо. Первым французом, пробившимся на подиум в этом сезоне, стал не блиставший прошлой зимой Люка Шанава, а юркий Жюв.

Клэбо и новая норвежская звезда — Томас Хеллан Ларсен Фото © BILDBYRÅN

У женщин шведка Майя Дальквист продемонстрировала универсализм: в Руке она победила в спринте классическим стилем, в Лиллехаммере — свободным. За две эти гонки Дальквист набрала 227 очков из 230 возможных, так как помимо забегов сильно бежала и квалификацию. Как раз предварительный раунд оставил за бортом соревнований двух лидеров сборной России — Наталью Непряеву и Юлию Ступак. В забеги отобраться смогли только Татьяна Сорина (спринт не является ее сильным видом) и вице-чемпионка мира среди юниоров Христина Мацокина. Сориной еще и не повезло со жребием: в четвертьфинале сразу попались победительница спринтерского зачета Кубка мира прошлого года Анамария Лампич из Словении и Дальквист. Обе спортсменки отобрались в финал, где шведке совсем немного уступила набирающая форму обладательница Хрустального глобуса Джессика Диггинс из США.

Результаты спринтерских гонок свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам-2021/2022 в Лиллехаммере смотрите здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.