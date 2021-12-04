Лыжные гонки. Кубок мира. Этап в Лиллехаммере: в разделке ближе всех к сильнейшим Червоткин и Непряева

В норвежском Лиллехаммере продолжаются соревнования второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

В гонке на 15 км с раздельного старта свободным стилем у мужчин лучший результат в составе сборной России показал Алексей Червоткин — у него четвертое место: впереди только три лыжника из Норвегии. Относительно удачно вернулся на Кубок мира призер Олимпийских игр в Пхенчхане Денис Спицов: в итоговом протоколе он расположился между лидерами общего (Йоханнес Клэбо) и дистанционного (Александр Большунов) зачетов.

Для всех российских лыжников кроме Червоткина сегодняшняя гонка прошла по идентичному сценарию: быстрое начало (и Большунов, и Сергей Устюгов успели побыть лидерами на промежуточных отсечках), многообещающие секунды на отметке 10 км, а затем провальная последняя треть дистанции. Главная техническая проблема, которую выявил еще вчерашний спринт: норвежцы сильнее в равнинных ходах и техничнее проходят спуски. Хозяева трассы в итоге заняли семь мест в десятке сильнейших, а победителя между собой определяли действующие чемпион и вице-чемпион мира Ханс Кристер Холунн и Симен Хегстад Крюгер. Последний в итоге нашел резервы для ускорения на заключительном сегменте дистанции: за полтора километра Крюгер увеличил свое преимущество над финишировавшим раньше Холунном с 0.7 до 1.6 секунды.

Свою микродуэль за четвертое место решил в свою пользу и Алексей Червоткин: у ставшего главным открытием сезона чеха Михала Новака российский лыжник из группы Юрия Бородавко сумел выиграть одну десятую секунды. Последним не норвежцем в десятке стал лидер сборной Франции Морис Манифика — для него сегодняшняя разделка стала первой гонкой на Кубке мира в этом сезоне.

Желтую майку лидера общего зачета Кубка мира сохранил за собой победитель вчерашнего спринта Клэбо.

У женщин лучший результат в сборной России у Натальи Непряевой — пятое место. Стабильно бежит разделки в этом сезоне Татьяна Сорина: и на прошлом этапе Кубка мира в Руке, и сегодня она финишировала на восьмой позиции. Также в актив сегодняшнюю гонку может себе занести стартовавшая под очень ранним шестым номером Анастасия Рыгалина: до финиша спортсменок красной группы результат российской лыжницы смогли превзойти только олимпийская чемпионка в этом виде программы Рагниль Хага, а также еще одна норвежка Лотта Уднес Венг. На две позиции выше Рыгалиной в итоговом протоколе (и на одну — обладательницы Кубка мира из США Джессики Диггинс) расположилась 20-летняя Вероника Степанова. Да, до скоростей норвежской ровесницы Хелене Мари Фоссесхольм (она сегодня заняла четвертое место) Степановой пока далеко, но результат для дебюта на Кубке мира этого сезона получился достаточно высокий.

Общий зачет Кубка мира у женщин превращается в шведскую эстафету: победительница двух спринтерских гонок Майя Дальквист и королева разделок Фрида Карлссон регулярно передают друг другу желтую майку. Сегодня Карлссон вновь оказалась быстрее Терезы Йохауг. Норвежская суперзвезда изо всех сил ускорялась на финишной прямой, но для того, чтобы высадить Карлссон из теплого кресла лидера ей не хватило трех десятых секунды. Примечательно, что Татьяна Сорина долгое время бежала вместе с Йохауг, однако после того, как Тереза закончила дистанцию, темп российской лыжницы сильно упал.

Результаты гонок с раздельного старта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам-2021/2022 в Лиллехаммере смотрите здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.