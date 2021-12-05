Лыжные гонки. Кубок мира. Итоги этапа в Лиллехаммере: Ника Степанова приносит России победу в эстафете

«Мы так счастливы сегодня! Была очень хорошая гонка! У нас сегодня был маленький джокер — наша новая молодая звезда» — заявила Юлия Ступак во флеш-интервью для FIS после финиша победной для российской женской сборной эстафеты на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере. Новая звезда и финишер команды — Вероника Степанова тоже не стушевалась перед микрофоном: «У нас прекрасная команда, спасибо большое всем девочкам. Хотелось бы также хорошо выступить и через два месяца».

Победа российского квартета (Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Степанова) — историческое событие. Предыдущий успех на этапе Кубка мира случился аж в 2004 году, а на высшую ступень олимпийского пьедестала лыжницы из России последний раз поднимались в Турине-2006. Сегодняшний триумф в Лиллехаммере против сильнейшего состава Норвегии — сильная заявка на медаль и в Пекине-2022, тем более, что женская эстафета (в отличие от мужской) проводилась в олимпийском формате с полноценными этапами длиной пять километров.

Расстановка по этапам сегодня сработала идеально для сборной России: не сфальшивил никто. Сначала Ступак удержалась в группе лидеров после мощной протяжки сильной немецкой классистки Катарины Хенниг, затем Непряева не отпустила ни лидера Кубка мира Фриду Карлссон из Швеции, ни экс-обладательницу трофея Хейди Венг из Норвегии. К передаче эстафеты на третий этап тройка призеров фактически определилась: первые команды России, Швеции и Норвегии.

Казалось, что в пользу хозяек соревнований способна решить исход командной гонки Тереза Йохауг. Однако случилось невероятное: Татьяна Сорина не только выдержала убийственный темп норвежки на единственном крутом подъеме узкой трассы, но и выдала финишное ускорение на прямой, отправив дебютантку эстафетных гонок на Кубке мира Веронику Степанову на заключительный этап в статусе лидера.

На первом круге две двадцатилетних спортсменки (Степанова и Хелене Мари Фоссесхольм) устроили тактические игры на малых скоростях, которые едва не стоили лидирующему трио превращения в квартет (сзади нагоняла Виктория Карл из сборной Германии). Однако затем финишировавшая вчера четвертой в разделке норвежка приняла решение взвинтить обороты. Десятиметровый просвет Степановой удалось ликвидировать, а затем к дуэту лидеров присоединилась и шведка Моа Ульссон.

Судьба гонки решилась в финишных разборках: первой предприняла рывок Ульссон, но Степановой хватило запаса мощности, чтобы обогнать лыжницу в белом комбинезоне и в одиночестве умчаться навстречу ликующему трио Ступак, Непряевой и Сориной. Норвежские трибуны затихли: их любимая команда в оптимальном составе сегодня только третья.

У мужчин эстафета стала очередной наглядной иллюстрацией того, что против Йоханнеса Клэбо на заключительном этапе ни у одной сборной мира контраргумента по-прежнему нет. Звездный норвежец, а также уступивший ему на финише две десятых секунды Сергей Устюгов откровенно сидели за спиной задававшего темп Ивана Якимушкина из первой российской команды. Работа впереди сегодня не принесла Якимушкину и ко.призового места: незадолго до финишной прямой Ивана ловким маневром оттеснил на невыгодную траекторию еще один норвежец Харальд Амундсен.

Тренерам российской команды предстоит подумать над составом эстафеты в Пекин: почти на каждый этап есть по два равноценных кандидата. На классике сегодня фирменное ускорение в гору продемонстрировал Александр Терентьев, а на коньке Артем Мальцев и Денис Спицов сдержали натиск Ханса Кристера Холунна и Симена Хегстада Крюгера. При этом, результаты Лиллехаммера не дают полноценного представления о реальных раскладах: в Пекине этапы будут на 2,5 км длиннее.

Результаты эстафет на этапе Кубка мира по лыжным гонкам-2021/2022 в Лиллехаммере смотрите здесь

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.