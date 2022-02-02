Пекин-2022 | Прыжки с трамплина. Состав команды ОКР

Команда ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пекине будет представлена как мужчинами, так и женщинами. В команду попало девять спортсменов, один из которых – Михаил Назаров – поехал в столицу Китая в статусе запасного.
Команда ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина – сплав молодости и опыта. Самые статусные спортсмены – участники Олимпийских игр в Пхенчхане и Сочи Евгений Климов и Ирина Аввакумова, побеждавшие также на этапах Кубка мира. Могут заявить о себе и молодые прыгуны с трамплина. Одна из главных надежд – чемпион мира среди юниоров Софья Тихонова, уже выступавшая на Играх-2018.
Летающие лыжники уже прибыли в Пекин и сдали отрицательные тесты на коронавирус. Olympics знакомит с командой ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина, которая выступит на Олимпийских играх в столице Китая.
Мужчины
- Евгений Климов (родился 3 февраля 1994 года)Чемпион России, победитель этапа Кубка мира, победитель Универсиады-2015, участник Олимпийских игр в Пхенчхане и Сочи (лыжное двоеборье), участник чемпионатов мира.
- Илья Маньков (родился 17 марта 2003 года)Победитель Первенства России, серебряный призер этапа Кубка мира, бронзовый призер Международных спортивных игр «Дети Азии», участник чемпионата мира и этапов Кубка мира.
- Михаил Назаров (родился 14 октября 1994 года)Чемпион России, победитель Кубка России, участник Олимпийских игр в Пхенчхане, этапов Кубка мира и Универсиады-2017.
- Данил Садреев (родился 7 мая 2003 года)Победитель Кубка России, участник чемпионата мира и этапов Кубка мира.
- Роман Трофимов (родился 19 ноября 1989 года)Чемпион России, победитель Универсиады-2017, участник чемпионата мира и этапов Кубка мира.
Женщины
- Ирина Аввакумова (родилась 14 сентября 1991 года)Чемпион России, победитель Универсиады 2013 и 2015 годов, призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр в Пхенчхане и Сочи, участник чемпионатов мира.
- Александра Кустова (родилась 26 августа 1998 года)Призер чемпионата России, призер этапа Кубка мира, участник Олимпийских игр в Пхенчхане и чемпионата мира.
- Ирма Махиня (родилась 6 сентября 2002 года)
Призер чемпионата России и Кубка России. призер этапа Континентального кубка, победитель Кубка FIS, участник чемпионата мира и этапов Кубка мира.
- Софья Тихонова (родилась 16 ноября 1998 года)Чемпион России, чемпион мира среди юниоров, призер Юношеских Олимпийских игр, победитель Кубка FIS, участник Олимпийский игр в Пхенчхане, чемпионата мира и этапов Кубка мира.