Пекин-2022 | Прыжки с трамплина. Состав команды ОКР

Команда ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пекине будет представлена как мужчинами, так и женщинами. В команду попало девять спортсменов, один из которых – Михаил Назаров – поехал в столицу Китая в статусе запасного.

Команда ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина – сплав молодости и опыта. Самые статусные спортсмены – участники Олимпийских игр в Пхенчхане и Сочи Евгений Климов и Ирина Аввакумова, побеждавшие также на этапах Кубка мира. Могут заявить о себе и молодые прыгуны с трамплина. Одна из главных надежд – чемпион мира среди юниоров Софья Тихонова, уже выступавшая на Играх-2018.

Летающие лыжники уже прибыли в Пекин и сдали отрицательные тесты на коронавирус. Olympics знакомит с командой ОКР по прыжкам на лыжах с трамплина, которая выступит на Олимпийских играх в столице Китая.

Мужчины

Евгений Климов (родился 3 февраля 1994 года) Чемпион России, победитель этапа Кубка мира, победитель Универсиады-2015, участник Олимпийских игр в Пхенчхане и Сочи (лыжное двоеборье), участник чемпионатов мира.

Чемпион России, победитель этапа Кубка мира, победитель Универсиады-2015, участник Олимпийских игр в Пхенчхане и Сочи (лыжное двоеборье), участник чемпионатов мира. Илья Маньков (родился 17 марта 2003 года) Победитель Первенства России, серебряный призер этапа Кубка мира, бронзовый призер Международных спортивных игр «Дети Азии», участник чемпионата мира и этапов Кубка мира.

Победитель Первенства России, серебряный призер этапа Кубка мира, бронзовый призер Международных спортивных игр «Дети Азии», участник чемпионата мира и этапов Кубка мира. Михаил Назаров (родился 14 октября 1994 года) Чемпион России, победитель Кубка России, участник Олимпийских игр в Пхенчхане, этапов Кубка мира и Универсиады-2017.

Чемпион России, победитель Кубка России, участник Олимпийских игр в Пхенчхане, этапов Кубка мира и Универсиады-2017. Данил Садреев (родился 7 мая 2003 года) Победитель Кубка России, участник чемпионата мира и этапов Кубка мира.

Победитель Кубка России, участник чемпионата мира и этапов Кубка мира. Роман Трофимов (родился 19 ноября 1989 года)Чемпион России, победитель Универсиады-2017, участник чемпионата мира и этапов Кубка мира.

Женщины