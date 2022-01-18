Как смотреть прыжки на лыжах с трамплина на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине

В зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине примут участие 105 спортсменов по прыжкам на лыжах с трамплина: 65 мужчин и 40 женщин.

В этом виде спорта они бросят вызов гравитации и взлетят в воздух, оттолкнувшись от трамплина длиной в 164м в Национальном центре прыжков с трамплина в Чжанцзякоу.

На Играх-2022 в Пекине состоятся пять соревнований по прыжкам с трамплина, включая новые смешанные командные соревнования, которые дебютируют на зимних Олимпийских играх. Прыжки на лыжах с трамплина начнутся 5 февраля, а финальная медаль – в мужских командных соревнованиях – будет разыграна 14 февраля.

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Соревнования по прыжкам с трамплина на Олимпиаде-2022 в Пекине

В Пекине 2022 будет пять соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина: три мужских, одно женское и одно смешанное.

Мужские дисциплины включают в себя индивидуальное первенство в нормальном и большом трамплинах, а также командное первенство. Среди женщин проводятся соревнования на нормальном трамплине.

Смешанные командные соревнования дебютируют в олимпийской программе. Четыре спортсмена – две женщины и двое мужчин – выступят на нормальном трамплине в соревнованиях, которые, несомненно, станут одним из главных событий зимних Олимпийских игр.

Звезды Пекина-2022 в прыжках с трамплина, за которыми нужно следить

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в Пекине-2022 будут одними из самых долгожданных за последнее время. Молодые и талантливые атлеты будут бороться за золото с легендами этого вида спорта.

Стоит обратить внимание на Рею Кобаяси – 25-летнего японского прыгуна, который вошел в историю в сезоне-2018/19, выиграв все этапы «Турне четырех трамплинов». Сейчас он находится в лучшей форме в своей жизни.

Вместе с Кобаяси за золото будет бороться серебряный призер Пхенчхана-2018 немец Карл Гайгер, на счету которого четыре золотые медали чемпионатов мира. Также достоин внимания норвежец Халвор Эгнер Гранеруд – победитель общего зачета Кубка мира в сезоне-2020/21. Не стоит сбрасывать со счетов и легенду прыжков с трамплина Штефана Крафта, который в свои 28 лет выиграл три титула чемпиона мира.

В женских соревнованиях в последние годы у всех на устах имя Сары Таканаси. Японская звезда является обладательницей рекорда по количеству побед на Кубке мира среди мужчин и женщин – 61. После бронзы в Пхенчхане 2018 она постарается взять золото в Пекине-2022.

Однако для успеха ей придется преодолеть серьезную конкуренцию в лице австрийки Мариты Крамер, которая завершила прошлый сезон с семью победами на Кубке мира, словенки Урсы Богатай и прошлогодней победительницы общего зачета Кубка мира словенки Ники Крижнар.

Одно можно сказать наверняка: когда 5 февраля 2022 года начнутся соревнования, вы ни на минуту не захотите оторвать глаз от происходящего.

Расписание соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина в Пекине-2022

Место проведения: Национальный центр прыжков на лыжах с трамплина в Чжанцзякоу

(Указано местное время, UTC+8)

5 февраля

13:15 - 14:00. Мужчины. Индивидуальное первенство. Нормальный трамплин. Квалификационный раунд

14:20 - 15:26. Мужчины. Индивидуальное первенство. Нормальный трамплин. Квалификационный раунд

17:45 - 18:15. Женщины. Индивидуальное первенство. Нормальный трамплин. Квалификационный раунд

18:45 - 19:20. Женщины. Индивидуальное первенство. Нормальный трамплин. Раунд 1

19:35 - 20:08. Женщины. Индивидуальное первенство. Нормальный трамплин. Финал

6 февраля

18:00 - 18:35. Мужчины. Индивидуальное первенство. Нормальный трамплин. Квалификационный раунд

19:00 - 19:45. Мужчины. Индивидуальное первенство. Нормальный трамплин. Раунд 1

20:00 - 20:33. Мужчины. Индивидуальное первенство. Нормальный трамплин. Финал

7 февраля

18:28 - 19:07. Смешанные командные соревнования. Квалификационный раунд

19:45 - 20:36. Смешанные командные соревнования. Раунд 1

20:51 - 21:27. Смешанные командные соревнования. Финал

11 февраля

17:45 - 18:30. Мужчины. Индивидуальное первенство. Большой трамплин. Квалификационный раунд

19:00 - 20:06. Мужчины. Индивидуальное первенство. Нормальный трамплин. Квалификационный раунд

12 февраля

18:00 - 18:35. Мужчины. Индивидуальное первенство. Нормальный трамплин. Квалификационный раунд

19:00 - 19:45. Мужчины. Индивидуальное первенство. Нормальный трамплин. Раунд 1

20:00 - 20:33. Мужчины. Индивидуальное первенство. Нормальный трамплин. Финал

14 февраля

18:10 - 18:49. Мужчины. Командное первенство. Квалификационный раунд.

19:00 - 19:51. Мужчины. Командное первенство. Раунд 1

20:06 - 20:42. Мужчины. Командное первенство. Финал

За чем следить на соревнованиях по прыжкам с трамплина в Пекине-2022

«Это похоже на полет», – так просто и в то же время показательно объяснил этот вид спорта пятикратный олимпийский чемпион из Японии Масахико Харада в интервью Olympics.com. «Очевидно, что в прыжках с трамплина вы не можете летать вечно, но мы стараемся расширить границы, и именно тогда получаются лучшие результаты», – добавил он.

Нельзя преуменьшать и психическую стойкость, которую требуют такие подвиги. Это качество подчеркнула в недавнем интервью Olympics.com Сара Таканаси: «Вы должны быть психологически готовы к соревнованиям».

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине вы увидите, как прыгуны будто скользят по воздуху с лыжами, образующими V-образную форму. Эта техника значительно эволюционировала с годами. Когда-то давно спортсмены использовали вертикальный стиль в прыжках.

Заслуга в разработке стиля V, который сегодня повсеместно используется в мире прыжков с трамплина, принадлежит шведу Яну Боклеву. «Первоначально эта техника высмеивалась, но оказалась настолько успешной, что к 1992 году все олимпийские медалисты использовали этот стиль», - объяснил он milanocortina2026.org.

Сегодня прыгуны с трамплина могут достигать невероятных высот: мировой рекорд среди мужчин установил Штефан Крафт, прыгнувший на 253,5м в 2017 году. В соревнованиях по прыжкам с нормального трамплина в Пхенчхане-2018 среди женщин победу одержала норвежка Марен Лундбю с прыжками на 105,5 и 110м, а среди мужчин с большого трамплина – поляк Камиль Стох с прыжками на 135 и 136,5 метров.