Командные соревнования по прыжкам с трамплина, что это?

Для развития гендерного равенства на Играх, начиная с первых юношеских Олимпийских игр в 2010 году, проводились смешанные соревнования. И многие из них впоследствии были включены в олимпийскую программу.

Так обстоит дело и со смешанными командными соревнованиями по прыжкам с трамплина, которые дебютируют на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Страны, получившие квоты как минимум для двух спортсменов-мужчин и двух спортсменов -женщин, будут иметь право участвовать в этом командном соревновании.

Ski Jumping Mixed Germany Фото © 2021 Getty Images

Формат смешанных командных прыжков с трамплина Пекина-2022

Смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина дебютировали на международном уровне на Кубке мира в ноябре 2012 года. В следующем году они впервые выступили на чемпионате мира. И вот настала очередь Зимних Олимпийских игр!

Соревнования проводятся на нормальном трамплине с использованием того же метода подсчета баллов, что и в командных соревнованиях среди мужчин. Каждая команда состоит из четырех спортсменов, двух женщин и двух мужчин, которые будут соревноваться в следующем порядке: женщина - мужчина - женщина - мужчина.

Соревнование состоит из одного отборочного раунда и двух раундов соревнований. Восемь лучших команд первого раунда соревнований проходят во второй. Затем они будут бороться за медали в порядке, обратном турнирной таблице.

Разобравшись с основами, перейдем к деталям.

Sara Takanashi Фото © 2018 Getty Images

Как следить за смешанными соревнованиями по прыжкам с трамплина в Пекине-2022

Национальный центр прыжков с трамплина станет местом проведения соревнований по прыжкам с трамплина (а также лыжному двоеборью) Пекина-2022.

Смешанные командные соревнования по прыжкам с трамплина состоятся 7 февраля. В этот день будет разыгран третий комплект медалей в соревнованиях по прыжкам с трамплина после индивидуальных соревнований среди женщин (5 февраля) и мужчин (6 февраля).

Пробный раунд состоится с 18:28 до 19:07 по местному времени, за ним последует первый раунд соревнований (19:45). Финальный раунд начнется в 20:51 и закончится в 21:27.

Что делает смешанные командные соревнования особенными? Объясняют легенды спорта.

Соревнования смешанных команд станут долгожданным дебютом на Олимпийских играх в Пекине. На зимних юношеских Олимпийских играх командные соревнования проводятся как смешанные с самого первого этапа, Инсбрука-2012. Однако текущий формат (две женщины, двое мужчин) не были усыновлены до Лозанны-2020.

«Это здорово! У нас не так много соревнований, чтобы сразиться с девушками, и здорово быть в одной команде с ними, и почувствовать новый командный дух, командную атмосферу», — сказал Карл Гайгер каналу Eurosport после вручения золотой медали чемпионата мира 2019.

«Прыжки в смешанных командных соревнованиях сильно отличаются от индивидуальных соревнований», — поделился австрийская восходящая звезда Даниэль Чофениг с FIS Ski в прошлом феврале после победы в смешанных командных соревнованиях Кубка мира. «За вами стоит вся команда. Это мой первый пьедестал на Кубке мира, поэтому я очень счастлив. Я действительно горжусь тем, что являюсь частью этой команды».

Гайгер и Чофениг вполне вероятно могут принять участие в борьбе за медали в этом турнире.

На кого обратить внимание в смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина?

Кто станет первым в истории олимпийским чемпионом в смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина? Во-первых, Германия – самый очевидный претендент. Они выиграли золотые медали на последних четырех чемпионатах мира и взяли подиум во всех пяти состязаниях (включая бронзу в 2013 году).

В феврале прошлого года они снова выиграли в составе команды, включившей в себя трехкратного чемпиона мира в смешанной команде Маркуса Айзенбихлера, (единственного прыгуна, выигрывшего индивидуальное, командное и смешанное командное золото в одном сезоне, 2019 г.), Катарину Альтхаус (Олимпийское серебро 2018 года), Карла Гайгера, достигшего пьедестала во всех четырех соревнованиях на чемпионате мира в этом году), и Анну Рупрехт.

Но это будет непросто. Среди команд, которые могут составить конкуренцию Германии, выделяются три: Австрия, выигравшая медали на четырех из пяти чемпионатов мира; Норвегия, выигравшая серебро в феврале прошлого года; и Япония, единственная страна помимо Германии, которая обладала титулом чемпиона мира (2013 г.)