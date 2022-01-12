Прыжки на лыжах с трамплина-2021/22. Кубок мира в Бишофсхофене. Линдвик – победил, Кобаяси не попал в призеры

Всего пару дней назад болельщики прыжков на лыжах с трамплина поздравляли Рею Кобаяси с победой в «Турне четырех трамплинов», но празднование не получилось долгим. Летающих лыжников ожидал этап Кубка мира в том же Бишофсхофене. На сей раз Кобаяси не попал даже в призеры по итогам соревнований. Россияне также выступили не совсем удачно, в финальную часть прошел только Данил Садреев, но, в итоге, из-за падения во второй попытке он оказался на 29-м месте в протоколе.

Победителем этапа стал главный конкурент Кобаяси на «Турне четырех трамплинов» Мариус Линдвик. Он опередил своего партнера по команде Халвора Гранеруда и австрийца Яна Херля. Для Линдвика этот триумф стал своеобразной компенсацией за неудачи предыдуших двух недель. Интересно, что он впервые побеждает на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

Сильно не повезло Филиппу Ашенвальду. Он лидировал после первого раунда, но во втором прыгнул не так удачно и откатился на пятое место. Многого ожидали и от Карла Гайгера, но он только восьмой в протоколе. Его отставание в общем зачете от Кобаяси выросло на 74 очка. Сам Гайгер связал эту неудачу с сильным попутным ветром, но в целом назвал день удачным для себя.

Россиянину Садрееву очень не повезло. После первого прыжка он был 12-м и вполне мог претендовать на топ-10. Но второй прыжок Садреев смазал, упав при приземлении.

В командных соревнованиях не было равных австрийцам в составе Херля, Мануэля Феттнера, Ашенвальда и Даниэля Хубера. Они опередили Японию на 9,1 балл. Третьими стали норвежцы – они до последнего боролись за серебро, но отстали на 0,2 балла.

Для австрийцев это вторая победа в нынешнем сезоне. Карты им могут спутать разве что Рею Кобаяси. Он вовсю тащил Японию к золоту, но его усилий не хватило.

«Вся наша команда сейчас в хорошей форме, и все сегодня показали действительно сильные прыжки. Теперь я с нетерпением жду следующих командных соревнований в Закопане и, надеюсь, мы также сможем побороться за медали в командных соревнованиях на Олимпийских играх», – заявил официальному сайту FIS Кобаяси.

Интересно, что вслед за Норвегией команды расположились очень плотно. На медали до последнего претендовали словенцы. И если бы не падение Петера Превца, они наверняка были бы в призах. В итоге, они отстали от норвежцев на 1,2 балла. Польша даже без Камила Стоха заняла пятое место. А Германия оказалась шестой. Для них этот уикенд стал очень слабым.

Российская команда в составе Ильи Манькова, Евгения Климова, Михаила Назарова и Садреева заняла 7-е место, заметно отстав от лидеров. Кубок мира продолжится в следующие выходные в Польше. Там пройдут командные и индивидуальные соревнования.

Календарь Кубка мира по прыжкам с трамплина--2021/22 смотрите здесь

Результаты, положение в общем зачете Кубка мира и шансы россиян смотрите здесь

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Общий зачет Кубка мира по прыжкам с трамплина у мужчин смотрите здесь

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