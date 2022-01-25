Пекин-2022 | Фигурное катание. На Олимпиаду вместо Коляды поедет Семененко

В составе команды ОКР по фигурному катанию ⁠для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине произошла замена. В мужском одиночном катании вместо Михаила Коляды в команду включен Евгений Семененко. Причина – болезнь Коляды и его положительный тест на коронавирус.

Напомним, что Михаил Коляда – серебряный чемпион Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командном турнире и бронзовый призер чемпионата мира-2018. Завоевав серебряную медаль на чемпионате России 2022 года в Санкт-Петербурге, Коляда попал в сборную России для участия в пекинской Олимпиаде. Недавний чемпионат Европы в Таллине фигурист пропустил из-за травмы, а сегодня стало известно, что он не сможет выступить и на Играх в Пекине.

Евгений Семененко, который заменит Коляду в олимпийском составе команды ОКР, является победителем командного чемпионата мира-2021. Его восьмое место на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме в мужском одиночном катании, наряду с пятым результатом Коляды, позволили команде ОКР получить полную квоту из трех фигуристов на Олимпийских играх в Пекине и на чемпионате мира-2022. На чемпионате России-2022 Семененко занял четвертое место.

Таким образом, в окончательный состав команды ОКР на Игры в Пекине в мужском одиночном катании попали Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.