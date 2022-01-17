Пекин-2022 | Биатлон. Состав команды ОКР

Биатлонная команда ОКР на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена десятью спортсменами во главе с чемпионом мира Александром Логиновым. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской биатлонной сборной.
Мужчины
- Эдуард Латыпов (родился 21 апреля 1994)
Бронзовый призер чемпионата мира-2021 в эстафете, серебряный призер чемпионата Европы-2020 в смешанной эстафете, победитель (в смешанной эстафете) и шестикратный призер этапов Кубка мира, чемпион и двукратный призер Универсиады-2019, трехкратный призер чемпионатов мира по летнему биатлону. Двукратный чемпион мира и чемпион Европы среди юниоров (U21).
- Александр Логинов (родился 31 января 1992)
Чемпион мира-2020 в спринте, серебряный и четырежды бронзовый призер чемпионатов мира. Четырехкратный победитель и двукратный призер чемпионатов Европы. Восьмикратный (четырежды в личных гонках) победитель этапов Кубка мира, второй призер Кубка мира-2018/19 в общем зачете. Двукратный чемпион мира среди юношей (U19), двукратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров
- Даниил Серохвостов (родился 4 апреля 1999)
Дебютировал в Кубке мира в сезоне-2021/22. Победитель этапа Кубка мира в эстафете, двукратный призер этапов Кубка мира в эстафетах. Чемпион мира среди юниоров-2020 в эстафете, победитель этапа Кубка IBU.
- Карим Халили (родился 2 сентября 1998)
Бронзовый призер чемпионата мира-2021 в эстафете, победитель и четырехкратный призер этапов Кубка мира в эстафетах. Двукратный призер чемпионатов Европы. Трехкратный чемпион мира среди юниоров в эстафетах.
- Максим Цветков (родился 3 января 1992)
Чемпион мира-2017 в эстафете, победитель семи (один в личных гонках) этапов Кубка мира, победитель и двукратный призер чемпионатов Европы, двукратный чемпион Всемирных военных игр. Двукратный чемпион мира среди юношей, трехкратный чемпион мира среди юниоров.
Женщины
- Валерия Васнецова (родилась 29 мая 1997)
Призер этапа Кубка мира (в эстафете). Чемпионка мира среди девушек (U19) и юниоров, победительница Универсиады-2019, двукратный призер этапов Кубка мира в эстафетах.
- Ирина Казакевич (родилась 29 октября 1997)
Призер этапа Кубка мира (в эстафете), двукратный призер Универсиады-2019, призер чемпионата мира по летнему биатлону, призер чемпионата мира среди юниоров.
- Светлана Миронова (родилась 22 февраля 1994)
Двукратная победительница (в эстафетах) и трехкратный призер этапов Кубка мира. Победительница и призер чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Победительница этапа Кубка IBU.
- Ульяна Нигматуллина (родилась 8 марта 1994)
Двукратная победительница (в эстафетах) и серебряный призер этапов Кубка мира в эстафетах. Победительница и призер зимних юношеских Олимпийских игр. Четырехкратная чемпионка мира среди девушек (U19), двукратная чемпионка Европы среди юниоров. Победительница Всемирных военных игр и чемпионата мира по летнему биатлону. Участница Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.
- Кристина Резцова (родилась 27 апреля 1996)
Победительница (в сингл-миксте) и четырехкратный призер этапов Кубка мира. Двукратный серебряный призер чемпионата Европы. Призер чемпионатов мира и Европы среди девушек и юниоров.
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Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru
Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer
Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»