Пекин-2022 | Биатлон. Состав команды ОКР

Биатлонная команда ОКР на Олимпийских играх 2022 года в Пекине будет представлена десятью спортсменами во главе с чемпионом мира Александром Логиновым. Olympics кратко рассказывает о достижениях всех участников олимпийской биатлонной сборной.

Мужчины

Эдуард Латыпов (родился 21 апреля 1994)

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 в эстафете, серебряный призер чемпионата Европы-2020 в смешанной эстафете, победитель (в смешанной эстафете) и шестикратный призер этапов Кубка мира, чемпион и двукратный призер Универсиады-2019, трехкратный призер чемпионатов мира по летнему биатлону. Двукратный чемпион мира и чемпион Европы среди юниоров (U21).

(родился 21 апреля 1994) Бронзовый призер чемпионата мира-2021 в эстафете, серебряный призер чемпионата Европы-2020 в смешанной эстафете, победитель (в смешанной эстафете) и шестикратный призер этапов Кубка мира, чемпион и двукратный призер Универсиады-2019, трехкратный призер чемпионатов мира по летнему биатлону. Двукратный чемпион мира и чемпион Европы среди юниоров (U21). Александр Логинов (родился 31 января 1992)

Чемпион мира-2020 в спринте, серебряный и четырежды бронзовый призер чемпионатов мира. Четырехкратный победитель и двукратный призер чемпионатов Европы. Восьмикратный (четырежды в личных гонках) победитель этапов Кубка мира, второй призер Кубка мира-2018/19 в общем зачете. Двукратный чемпион мира среди юношей (U19), двукратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров

(родился 31 января 1992) Чемпион мира-2020 в спринте, серебряный и четырежды бронзовый призер чемпионатов мира. Четырехкратный победитель и двукратный призер чемпионатов Европы. Восьмикратный (четырежды в личных гонках) победитель этапов Кубка мира, второй призер Кубка мира-2018/19 в общем зачете. Двукратный чемпион мира среди юношей (U19), двукратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров Даниил Серохвостов (родился 4 апреля 1999)

Дебютировал в Кубке мира в сезоне-2021/22. Победитель этапа Кубка мира в эстафете, двукратный призер этапов Кубка мира в эстафетах. Чемпион мира среди юниоров-2020 в эстафете, победитель этапа Кубка IBU.

(родился 4 апреля 1999) Дебютировал в Кубке мира в сезоне-2021/22. Победитель этапа Кубка мира в эстафете, двукратный призер этапов Кубка мира в эстафетах. Чемпион мира среди юниоров-2020 в эстафете, победитель этапа Кубка IBU. Карим Халили (родился 2 сентября 1998)

Бронзовый призер чемпионата мира-2021 в эстафете, победитель и четырехкратный призер этапов Кубка мира в эстафетах. Двукратный призер чемпионатов Европы. Трехкратный чемпион мира среди юниоров в эстафетах.

(родился 2 сентября 1998) Бронзовый призер чемпионата мира-2021 в эстафете, победитель и четырехкратный призер этапов Кубка мира в эстафетах. Двукратный призер чемпионатов Европы. Трехкратный чемпион мира среди юниоров в эстафетах. Максим Цветков (родился 3 января 1992)

Чемпион мира-2017 в эстафете, победитель семи (один в личных гонках) этапов Кубка мира, победитель и двукратный призер чемпионатов Европы, двукратный чемпион Всемирных военных игр. Двукратный чемпион мира среди юношей, трехкратный чемпион мира среди юниоров.

Женщины

Валерия Васнецова (родилась 29 мая 1997)

Призер этапа Кубка мира (в эстафете). Чемпионка мира среди девушек (U19) и юниоров, победительница Универсиады-2019, двукратный призер этапов Кубка мира в эстафетах.

(родилась 29 мая 1997) Призер этапа Кубка мира (в эстафете). Чемпионка мира среди девушек (U19) и юниоров, победительница Универсиады-2019, двукратный призер этапов Кубка мира в эстафетах. Ирина Казакевич (родилась 29 октября 1997)

Призер этапа Кубка мира (в эстафете), двукратный призер Универсиады-2019, призер чемпионата мира по летнему биатлону, призер чемпионата мира среди юниоров.

(родилась 29 октября 1997) Призер этапа Кубка мира (в эстафете), двукратный призер Универсиады-2019, призер чемпионата мира по летнему биатлону, призер чемпионата мира среди юниоров. Светлана Миронова (родилась 22 февраля 1994)

Двукратная победительница (в эстафетах) и трехкратный призер этапов Кубка мира. Победительница и призер чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Победительница этапа Кубка IBU.

(родилась 22 февраля 1994) Двукратная победительница (в эстафетах) и трехкратный призер этапов Кубка мира. Победительница и призер чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Победительница этапа Кубка IBU. Ульяна Нигматуллина (родилась 8 марта 1994)

Двукратная победительница (в эстафетах) и серебряный призер этапов Кубка мира в эстафетах. Победительница и призер зимних юношеских Олимпийских игр. Четырехкратная чемпионка мира среди девушек (U19), двукратная чемпионка Европы среди юниоров. Победительница Всемирных военных игр и чемпионата мира по летнему биатлону. Участница Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

(родилась 8 марта 1994) Двукратная победительница (в эстафетах) и серебряный призер этапов Кубка мира в эстафетах. Победительница и призер зимних юношеских Олимпийских игр. Четырехкратная чемпионка мира среди девушек (U19), двукратная чемпионка Европы среди юниоров. Победительница Всемирных военных игр и чемпионата мира по летнему биатлону. Участница Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кристина Резцова (родилась 27 апреля 1996)

Победительница (в сингл-миксте) и четырехкратный призер этапов Кубка мира. Двукратный серебряный призер чемпионата Европы. Призер чемпионатов мира и Европы среди девушек и юниоров.

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📅Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

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Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»