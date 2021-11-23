Кубок мира по биатлону-2021/22: расписание, результаты, где смотреть, общий зачет

Кубок мира по биатлону в сезоне-2021/22 по традиции стартует в Эстерсунде, а завершится в Холменколлене. В общей сложности с 27 ноября по 20 марта запланировано 10 этапов, с конца января до конца февраля ожидается пауза в связи с Олимпийскими играми в Пекине. Биатлонисты сборной России в последнее время радуют победами и призовыми местами в Кубке мира лишь эпизодически, однако в олимпийский сезон рассчитывают прибавить в стабильности на высоком уровне. Впрочем, фаворитами все равно остаются норвежцы, блиставшие в прошлом сезоне.

Кубок мира-2020/21 прошел при тотальном преимуществе сборной Норвегии. На чемпионате мира-2021 в Поклюке они выиграли 7 из 12 золотых медалей, в то время как команда Союза биатлонистов России ограничилась лишь одной бронзой в мужской эстафете. Столь же подавляющим не только над россиянами, но и вообще над всеми, было преимущество норвежцев на остальных этапах Кубка мира. Да, периодически лидеры допускали какие-то сбои, однако итоговый зачет Кубка мира весьма нагляден. В борьбе за победу Йоханнес Бе на 13 очков опередил восходящую звезду Стурла Холм Лейгрейда, а еще два норвежца Тарьей Бе и Йоханнес Дале заняли в общем зачете 4 и 5 места.

У женщин превосходство Тириль Экхофф, выигравшей 12 гонок (!) было просто подавляющим. Второй в итоговом зачете также стала норвежка – Марте Олсбю- Ройселанн. Понятно, что французы во главе с Кантеном Фийоном-Майе, итальянка Доротея Вирер со шведкой Ханной Эберг постараются составить в олимпийском сезоне конкуренцию, но получится ли?

Эдуард Латыпов и Александр Логинов - главные надежды российского биатлона в олимпийском сезоне Фото © 2021 Getty Images

Еще больше вопросов по сборной России. В сезоне Кубка мира-2020/21 россияне лишь семь раз пробились на подиум, причем всего дважды сделали это в личных гонках. Побед и вовсе было всего три – в смешанной эстафете в Оберхофе, в женской эстафете и в индивидуальной гонке у мужчин за авторством Александра Логинова в Антхольце. В общем зачете у мужчин и у женщин никто не попал даже в топ-15. Об итогах предыдущего розыгрыша Кубка мира читайте здесь.

Естественно, лидерам сборной хотелось бы реабилитироваться. В межсезонье мужская и женская команды были разделены на несколько тренировочных групп. Насколько это помогло, покажут гонки Кубка мира и, естественно, главный старт – Олимпийские игры в Пекине.

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»