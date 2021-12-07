Биатлон. 3-й этап Кубка мира-2021/22 в Хохфильцене: все результаты, видео, расписание

С 10 по 12 декабря 2021 года в Хохфильцене пройдет третий этап Кубка мира по биатлону-2021/22. В программе соревнований спринты, гонки преследования и эстафеты у мужчин и женщин. Сборная России, на втором этапе в Эстерсунде добывшая первое призовое место (бронза в мужской эстафете), на сей раз обошлась без изменений в составе. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок второго этапа с прямыми трансляциями, состав сборной России, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.
Все результаты и видео 2-го этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь
Заколдованная стойка Латыпова и женской сборной - итоговый материал о 2-м этапе Кубка мира читайте здесь
Все результаты и видео 1-го этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь
Спринт без скоростей, провалы Казакевич и Гараничева - итоги 1-го этапа
Состав сборной России на 3-м этапе Кубка мира
Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Василий Томшин, Карим Халили и Даниил Серохвостов
Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова
Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Хохфильцен, Австрия. Расписание
10 декабря, пятница
Мужчины. Спринт. 10 км. Начало в 13:25
Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 16:15
11 декабря, суббота
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 14:15
Женщины. Эстафета 4х6 км. Начало в 16:15
12 декабря, воскресенье
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Начало в 13:45
Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 16:30
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Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь
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