Биатлон. 3-й этап Кубка мира-2021/22 в Хохфильцене: все результаты, видео, расписание

С 10 по 12 декабря 2021 года в Хохфильцене пройдет третий этап Кубка мира по биатлону-2021/22. В программе соревнований спринты, гонки преследования и эстафеты у мужчин и женщин. Сборная России, на втором этапе в Эстерсунде добывшая первое призовое место (бронза в мужской эстафете), на сей раз обошлась без изменений в составе. Olympics на этой страничке приводит расписание гонок второго этапа с прямыми трансляциями, состав сборной России, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

Все результаты и видео 2-го этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь

Заколдованная стойка Латыпова и женской сборной - итоговый материал о 2-м этапе Кубка мира читайте здесь

Все результаты и видео 1-го этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь

Спринт без скоростей, провалы Казакевич и Гараничева - итоги 1-го этапа

Состав сборной России на 3-м этапе Кубка мира

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Василий Томшин, Карим Халили и Даниил Серохвостов

Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова

Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Хохфильцен, Австрия. Расписание

10 декабря, пятница

Мужчины. Спринт. 10 км. Начало в 13:25

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 16:15

11 декабря, суббота

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 14:15

Женщины. Эстафета 4х6 км. Начало в 16:15

12 декабря, воскресенье

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Начало в 13:45

﻿﻿Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 16:30

Смотрите гонки 1-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 и в EurosportPlayer

Все, что надо знать о Кубке мира по биатлону-2021/22 читайте здесь

Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru

Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»