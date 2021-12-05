Итоги 2-го этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Эстерсунде: сборную России подводит стрельба

Второй этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Эстерсунде принес России первое призовое место – бронзу в мужской эстафете. Кроме того, Эдуард Латыпов стал четвертым в спринте. Таким образом, пока российские биатлонисты разгоняются получше, чем год назад, когда первые успехи в Кубке мира пришли только после Нового года. В то же время назвать выступление сборной успешным также нельзя. Чтобы сражаться с лидерами, россиянам с их нынешними скоростями требуется стрелять без промахов, а ошибок на огневых рубежах в ключевые моменты по-прежнему многовато.

В заключительных гонках второго этапа (женской эстафете и мужской гонке преследования) нестабильность российских биатлонистов при стрельбе проявилась как раз в важнейшие моменты. Так, в женской эстафете после сильного стартового этапа в исполнении Кристины Резцовой россиянки даже успели полидировать, но затем начали проваливаться все глубже и глубже. Хотя понятно, что дело не только в дополнительных патронах. На них, скажем, Лариса Куклина потратила около 30 секунд (два доп. патрона лежа и один стоя), а проиграла на финише второго этапа минуту и 18 секунд.

На тот момент россиянки еще были пятыми, но Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина также оказались неконкурентоспособны в борьбе с лидерами. Как следствие, проиграв более трех минут. Старший тренер женской команды Михаил Шашилов признал «Матч ТВ», что итоговое восьмое место в эстафете – это поражение. И заявил, что на 3-м этапе Кубка мира в Хохфильцене россиянки просто обязаны приблизиться к лучшим. Но пока по сравнению с первым этапом, они, напротив, только отдалились от элиты. Нигматуллина в общем зачете теперь занимает только 12 место, остальных нет и в топ-20.

У мужчин ситуация не столь критична, но все же ощущения недосказанности присутствует. Латыпов стал четвертым в спринте, вот только в дальнейшем не смог совладать с нервами при стрельбе стоя, когда боролся за призовые места и даже, не исключено, за победы. Так случилось на заключительном этапе в эстафете (четыре промаха и штрафной круг), так произошло и в гонке преследования (три промаха из десяти выстрелов и только 11 место).

Тем не менее, Латыпов сейчас замыкает в Кубке мира топ-5, что для самого биатлониста очень даже неплохо. Александр Логинов – 20-й. После первого рубежа в гонке преследования шансы на высокое место были и у Александра, однако затем он стал промахиваться и снизил темп, оставшись лишь 31-м. Остальные выглядели еще слабее, хотя Александр Поварницын, Василий Томшин и Карим Халили дружно пробились в топ-40, заработав зачетные очки. По словам тренеров, после второго этапа ротации в сборной не планируется, даже несмотря на победы на Кубке IBU Антона Бабикова и Анастасии Шевченко.

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