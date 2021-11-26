Биатлон. 1-й этап Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде: все результаты, видео, расписание

С 27 по 28 ноября 2021 года в Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира по биатлону-2021/22. В программе соревнований индивидуальные гонки и спринты у мужчин и женщин. Olympics на этой страничке дает расписание гонок стартового этапа с прямыми трансляциями, состав сборной России, результаты, а также видео лучших моментов
Состав сборной России на 1-м этапе Кубка мира
Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили и Даниил Серохвостов
Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова
Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание
27 ноября, суббота
Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км. Начало в 13:45
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км. Начало в 17:00
28 ноября, воскресенье
Женщины. Спринт. 7,5 км. Начало в 13:00
Мужчины. Спринт. 10 км. Начало в 15:45
Смотрите гонки 1-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport1 и в EurosportPlayer
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Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь
Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь
Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь
Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь
Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь
Смотрите гонки Кубка мира, чемпионата Европы и некоторые гонки чемпионата России на каналах холдинга «Матч» и Sportbox.ru
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