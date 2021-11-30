Биатлон. 2-й этап Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде: все результаты, видео, расписание

С 2 по 5 декабря 2021 года в Эстерсунде пройдет второй этап Кубка мира по биатлону-2021/22. В программе соревнований спринты, гонки преследования и эстафеты у мужчин и женщин. Olympics на этой страничке дает расписание гонок второго этапа с прямыми трансляциями, состав сборной России, результаты, а также видео лучших моментов и материалы о гонках.

Все результаты и видео первого этапа Кубка мира-2021/22 в Эстерсунде смотрите здесь

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По сравнению с первым этапом в составе сборной произошли две замены - вместо Матвея Елисеева и Евгения Гараничева в команду с Кубка IBU взяли Василия Томшина и Алексея Поварницына.

Состав сборной России на 2-м этапе Кубка мира

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Алексей Поварницын, Василий Томшин, Карим Халили и Даниил Серохвостов

Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова

Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание

2 декабря, четверг

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 15:45

Мужчины. Спринт. 10 км. Начало в 18:30

4 декабря, суббота

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 15:00

Мужчины. Эстафета 4х7,5 км. Начало в 17:10

5 декабря, воскресенье

Женщины. Эстафета 4х6 км. Начало в 14:35

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 17:15

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