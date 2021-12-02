2-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Эстерсунде: Латыпову в спринте не хватило пяти секунд

Эдуард Латыпов в спринтерской гонке второго этапа Кубка мира по биатлону-2021/22 в Эстерсунде показал лучший результат в сезоне для всей сборной России. Латыпов чисто отстрелял на обоих огневых рубежах, финишировав четвертым. Причем от попадания в призовую тройку Эдуарда отделило менее пяти секунд. Не так и плохо смотрелись и остальные, в том числе новички первой сборной в нынешнем сезоне Александр Поварницын и Василий Томшин. У женщин в целом результаты в спринте оказались слабее.

Четвертое место Латыпова – действительно очень хороший результат для сборной России. Достаточно вспомнить, что в прошлом сезоне российские биатлонисты лишь дважды за весь Кубок мира попали в топ-3, да и то после Нового года. А тут едва не получилось пробиться в призеры уже в самом начале декабря. Латыпов шел в группе лидеров уже после первого рубежа, да и после второго удержал позиции, не промахнувшись лежа и стоя ни разу. Заключительный круг он отработал практически в «одни ноги» с лидировавшим Эмильеном Жакленом. Чуть позже обоих подвинул реактивный Себастиан Самуэльссон, но бронза для Эдуарда казалась весьма реальной. Однако Кентен Фийон Майе, хоть и уступал перед заключительным кругом совсем чуть-чуть россиянину, сумел ускориться на последних километрах и привезти Латыпову 4,6 секунды.

«Гонкой доволен, удалось справиться со стрельбой. Это первый ноль на Кубке мира именно в спринте. Было тяжелое состояние по функциональной части, не получалось добавлять. Выжал из себя, что смог, но понимаю, что пока не могу преодолеть ту планку, куда должен зайти. Не получается выйти на 100%, есть внутренний ограничитель… Это пока первые этапы, нужно разгоняться. С каждой гонкой будет легче, и скорость будет выше», - прокомментировал Латыпов свое выступление «Матч ТВ». Кстати, в общем зачете Кубка Эдуард вышел на пятое место неплохими побороться за призовые места в воскресной гонке преследования. Логинов стал 13-м, но показал примерно такую же скорость, подняться в топ-5 помешал один промах.

В целом приятное впечатление оставили новички сборной, заменившие Евгения Гараничева и Матвея Елисеева. Томшин резво стартовал, чисто прошел первый рубеж, однако два промаха стоя отбросили победителя одной из гонок первого этапа Кубка IBU на 39-е место. Поварницын промахнулся однажды и занял 28 место. Также в преследование пробился Карим Халили (33-й), а Даниила Серохвостова, порадовавшего на 1-м этапе, на сей раз подвела стрельба.

Российским биатлонисткам конкурировать с лидерами пока тяжелее. Лучшая из них Миронова лишь замкнула топ-20, причем всего с одним промахом. Темпа у Светланы пока нет, что она честно и признает. Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина пробились в топ-30, остальные выступили еще хуже.

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